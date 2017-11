შსს – უწყების ჟურნალისტს პავლიაშვილის ფსიქოტროპულ დამოკიდებულებაზე შეკითხვა არ დაუსვამს

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => shss [1] => shemtkhveva-nucubidzeze [2] => paata-pavliashvili ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 183845 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => shss [1] => shemtkhveva-nucubidzeze [2] => paata-pavliashvili ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 183845 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 107 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => shss [1] => shemtkhveva-nucubidzeze [2] => paata-pavliashvili ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => shss [1] => shemtkhveva-nucubidzeze [2] => paata-pavliashvili ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (183845) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (20951,20705,107) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 183852 [post_author] => 14 [post_date] => 2017-11-04 11:10:24 [post_date_gmt] => 2017-11-04 07:10:24 [post_content] => ნუცუბიძის ქუჩაზე გარდაცვლილი პაატა პავლიაშვილის ოჯახს დაზარალებულის სტატუსის მინიჭებაზე პროკურატურამ უარი უთხრა. როგორც საია-ს იურისტი, ლევან ვეფხვაძე, აცხადებს, უარის თქმის მიზეზი წერილში იმ არგუმენტით არის გამართლებული, რომ ამ ეტაპზე არ არსებობს გამოკვეთილი ბრალდებული. თუმცა, მისივე თქმით, ოჯახს საქმის მასალების გაცნობის საშუალება პროკურატურის კეთილი ნების საფუძველზე მაინც ეძლევა. ამ ეტაპზე პავლიაშვილის ოჯახის წევრები ექსპერტიზის პასუხს ელოდებიან, რომელიც არა უგვიანეს 45 დღისა უნდა იყოს მზად.ლევან ვეფხვაძის თქმით, მომავალ კვირაში ოჯახი საქმის მასალებს და გამოძიების მიმდინარეობას პროკურატურაში კვლავ გაეცნობა. [post_title] => პაატა პავლიაშვილის ოჯახს დაზარალებულის სტატუსის მინიჭებაზე პროკურატურამ უარი უთხრა [post_title] => უკონტაქტო პატრულმა ყველაზე მეტი მძღოლი დგომა-გაჩერების წესების დარღვევის გამო დააჯარიმა

ამოქმედებიდან დაახლოებით ორ თვენახევრის განმავლობაში ე.წ. უკონტაქტო პატრულის მიერ 6126 საჯარიმო ქვითარი გამოიწერა. ქვითრების ჯამურმა ღირებულებამ კი 179 100 ლარი შეადგინა. ასეთია შსს მონაცემები. უწყების ცნობით, ყველაზე ბევრი, 2 545 ჯარიმა, რაც 10 ლარის გადახდას ითვალისწინებს, ამკრძალავი ნიშნის „გაჩერება აკრძალულია" და „დგომა აკრძალულია" მოთხოვნის დაუცველობის გამო გამოიწერა, აგრეთვე დგომა-გაჩერების წესებით გათვალისწინებული სხვა მოთხოვნის შეუსრულებლობისთვის. ე.წ. უკონტაქტო პატრული მიმდინარე წლის ივლისიდან ამოქმედდა და გულისხმობს ვიდეოჯარიმების გამოწერას ამომცნობი ნიშნების არმქონე სატრანსპორტო საშუალებით. ამ სახით ჯარიმების გამოწერა ქულების ჩამოკლებას არ იწვევს. [post_title] => ცოლის პირადი ცხოვრების ამსახველი ფოტოების გამოქვეყნების მუქარით პირს ფულს სძალავდნენ - შსს

შსს-ს სამცხე-ჯავახეთის პოლიციის დეპარტამენტის ახალციხის რაიონული სამმართველოს თანამშრომლებმა, ჩატარებული საგამოძიებო მოქმედებების შედეგად, სასამართლოს განჩინების საფუძველზე, 1988 წელს დაბადებული თ.ი., გამოძალვის ბრალდებით, ახალციხეში დააკავეს. შსს-ის ინფორმაციით, გამოძიებით დადგინდა, რომ ბრალდებული ახალგაზრდა მამაკაცს მისი ცოლის პირადი ცხოვრების ამსახველი ფოტოების სოციალურ ქსელში განთავსების მუქარით 5 000 აშშ დოლარს სძალავდა. უწყებაში განმარტავენ, რომ აღნიშნული პირი სამართალდამცველებმა მანამ დააკავეს, ვიდრე მოქალაქე მას მოთხოვნილ თანხას გადასცემდა. გამოძიება დიდი ოდენობით ქონების მიღების მიზნით გამოძალვის ფაქტზე მიმდინარეობს (საქართველოს სსკ-ის 181-ე მუხლის მე-2 ნაწილის „გ" ქვეპუნქტით). [post_title] => პაატა პავლიაშვილის ოჯახს დაზარალებულის სტატუსის მინიჭებაზე პროკურატურამ უარი უთხრა