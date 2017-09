სინოპტიკოსები დასავლეთ საქართველოში ძლიერ წვიმას პროგნოზირებენ

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => amindis-prognozi [1] => dodo-gvazava ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 160794 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => amindis-prognozi [1] => dodo-gvazava ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 160794 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 422 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => amindis-prognozi [1] => dodo-gvazava ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => amindis-prognozi [1] => dodo-gvazava ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (160794) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (422,18923) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 156929 [post_author] => 2 [post_date] => 2017-08-25 12:42:57 [post_date_gmt] => 2017-08-25 08:42:57 [post_content] => "დღეს, ღამის საათებში ბორჯომის ხეობაში შესაძლებელია მცირე, ხანმოკლე წვიმა," - ამის შესახებ სინოპტიკოსმა სვეტლანა ნიორაძემ "ფორტუნას" განუცხადა. ბორჯომოს ხეობაში ხანძრის ჩაქრობის სამუშაოები გრძელდება. პერიოდული ძლიერი ქარი კი ჩაქრობის პროცესს ხელს უშლის. გუშინ, გამთენიისას, ძლიერი ქარის გამო, ჩამქრალი კერა ხელახლა აალდა. ამ დროისთვის ხანძრის ორი ძირითადი კერაა. ჩაქრობის სამუშაოებში სახანძრო-სამაშველო სამსახური, 1000-მდე სამხედრო და 6 ვერტმფრენია ჩართული. [post_title] => ბორჯომის ხეობაში დღეს, ღამის საათებში, შესაძლოა, იწვიმოს [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => borjomis-kheobashi-dghes-ghamis-saatebshi-shesadzloa-iwvimos [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-08-25 12:46:54 [post_modified_gmt] => 2017-08-25 08:46:54 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=156929 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 150129 [post_author] => 2 [post_date] => 2017-07-31 12:56:46 [post_date_gmt] => 2017-07-31 08:56:46 [post_content] => დღეს საქართველოს ზოგიერთ რაიონში მოსალოდნელია ხანმოკლე წვიმა და ელჭექი. ჰაერის ტემპერატურა დასავლეთ საქართველოს დაბლობში +25, +30, აღმოსავლეთ საქართველოს ბარში +33, +38 გრადუსი იქნება. გარემოს ეროვნული სააგენტოს ინფორმაციით, 1 - 2 აგვისტოს მაღალი ტემპერატურის ფონზე მცირე წვიმა შესაძლებელია მხოლოდ ცალკეულ რაიონში. 2 - 6 აგვისტოს ჰაერის ტემპერატურა დაბლობსა და ბარში ძირითადად +34, +39 გრადუსის ფარგლებშია მოსალოდნელი, ხოლო სანაპირო რაიონებში რამდენიმე გრადუსით დაბალი. [post_title] => საქართველოში წვიმასა და ელჭექს ვარაუდობენ - უახლოესი დღეების ამინდის პროგნოზი [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => saqartveloshi-wvimasa-da-elcheqs-varaudoben-uakhloesi-dgheebis-amindis-prognozi [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-07-31 12:57:29 [post_modified_gmt] => 2017-07-31 08:57:29 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=150129 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 149231 [post_author] => 2 [post_date] => 2017-07-26 13:42:51 [post_date_gmt] => 2017-07-26 09:42:51 [post_content] => აგვისტოს თვე ცხელი და ნაკლებნალექიანი იქნება - ამის შესახებ „ფორტუნას“ გარემოს ეროვნული სააგენტოს წარმომადგენელმა სვეტლანა ნიორაძემ განუცხადა. მისი თქმით, აგვისტოს თვეში დასავლეთ საქართველოში ჰაერის ტემპერატურა 40 გრადუსამდე აიწევს, აღმოსავლეთ საქართველოში კი საშუალო ტემპერატურა 39 გრადუსი იქნება. „აგვისტოს თვეში ჰაერის ტემპერატურა კლიმატურ ნორმაზე 1 გრადუსით მეტი იქნება, როგორც დასავლეთ, ისე აღმოსავლეთ საქართველოში. ნალექი კი, სავარაუდოდ, კლიმატურ ნორმაზე ცოტა დაბალი იქნება. თუმცა ეს პროგნოზი აგვისტოს თვის დასაგეგმად არ ივარგებს, ტემპერატურა ყოველთვის ზუსტდება 10 დღის, ერთი კვირის და 3 დღის პროგნოზებით,“ - აღნიშნავს „ფორტუნასთან“ სვეტლანა ნიორაძე. 26-დან 30 ივლისის ჩათვლით კი საქართველოში მოსალოდნელია დროგამოშვებით ხანმოკლე წვიმა და ელჭექი, თუმცა ჰაერის ტემპერატურა 39 გრადუსამდე აიწევს. [post_title] => აგვისტო ცხელი და ნაკლებნალექიანი იქნება - სინოპტიკოსები მაღალ ტემპერატურას პროგნოზირებენ [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => agvisto-ckheli-da-naklebnaleqiani-iqneba-sinoptikosebi-maghal-temperaturas-prognozireben [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-08-29 17:51:41 [post_modified_gmt] => 2017-08-29 13:51:41 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=149231 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 156929 [post_author] => 2 [post_date] => 2017-08-25 12:42:57 [post_date_gmt] => 2017-08-25 08:42:57 [post_content] => "დღეს, ღამის საათებში ბორჯომის ხეობაში შესაძლებელია მცირე, ხანმოკლე წვიმა," - ამის შესახებ სინოპტიკოსმა სვეტლანა ნიორაძემ "ფორტუნას" განუცხადა. ბორჯომოს ხეობაში ხანძრის ჩაქრობის სამუშაოები გრძელდება. პერიოდული ძლიერი ქარი კი ჩაქრობის პროცესს ხელს უშლის. გუშინ, გამთენიისას, ძლიერი ქარის გამო, ჩამქრალი კერა ხელახლა აალდა. ამ დროისთვის ხანძრის ორი ძირითადი კერაა. ჩაქრობის სამუშაოებში სახანძრო-სამაშველო სამსახური, 1000-მდე სამხედრო და 6 ვერტმფრენია ჩართული. [post_title] => ბორჯომის ხეობაში დღეს, ღამის საათებში, შესაძლოა, იწვიმოს [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => borjomis-kheobashi-dghes-ghamis-saatebshi-shesadzloa-iwvimos [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-08-25 12:46:54 [post_modified_gmt] => 2017-08-25 08:46:54 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=156929 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 57 [max_num_pages] => 19 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => 9df48c9a015b354931234e28692db647 [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )