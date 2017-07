სპეცოპერაცია თბილისსა და რუსთავში – დაკავებულია ორი პირი

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => shss [1] => qurduli-samyaro [2] => e-w-kanonieri-qurdi [3] => specoperacia ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 150206 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => shss [1] => qurduli-samyaro [2] => e-w-kanonieri-qurdi [3] => specoperacia ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 150206 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 107 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => shss [1] => qurduli-samyaro [2] => e-w-kanonieri-qurdi [3] => specoperacia ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => shss [1] => qurduli-samyaro [2] => e-w-kanonieri-qurdi [3] => specoperacia ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (150206) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (6697,473,107,6991) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 150114 [post_author] => 2 [post_date] => 2017-07-31 12:24:13 [post_date_gmt] => 2017-07-31 08:24:13 [post_content] => ამერიკის ვიცე-პრეზიდენტის ვიზიტთან დაკავშირებით დედაქალაქის ქუჩებში სატრანსპორტო შეზღუდვებია, განცხადებას შინაგან საქმეთა სამინისტრო ავრცელებს. უწყების ინფორმაციით, დღეს 10:00 საათიდან 1 აგვისტოს 17 საათამდე ავტომანქანებით გადაადგილება აიკრძალა ჭანტურიას ქუჩაზე. 31 ივლისს 20:00 საათიდან 1 აგვისტოს 16:00 საათამდე დაიკეტება რუსთაველის გამზირი. 31 ივლისის 19:00 საათიდან 22:00 საათამდე მოძრაობა შეიზღუდება კოჯრის გზატკეცილზე, კოჯრიდან თბილისის მიმართულებით. ავტომანქანები იმოძრავებენ შინდისი-კრწანისის დამაკავშირებელი ახალი გზით. მაიკ პენსი საქართველოს პრემიერ-მინისტრ გიორგი კვირიკაშვილის მოწვევით 2 დღიანი ვიზიტით ესტუმრება. [post_title] => თბილისის რამდენიმე ქუჩაზე ავტომანქანით ვერ გადაადგილდებით - პენსის ვიზიტის გამო შსს შეზღუდვებს აწესებს [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => tbilisis-ramdenime-quchaze-avtomanqanit-ver-gadaadgildebit-pensis-vizitis-gamo-shss-shezghudvebs-awesebs [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-07-31 12:27:25 [post_modified_gmt] => 2017-07-31 08:27:25 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=150114 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 150068 [post_author] => 2 [post_date] => 2017-07-31 11:35:44 [post_date_gmt] => 2017-07-31 07:35:44 [post_content] => ქალაქ გორში, ძმებ რომელაშვილების ქუჩაზე ზეწარში გახვეული ახალშობილი იპოვეს. საზოგადოებრივი მაუწყებლის ინფორმაციით, ჩვილი ერთ-ერთმა ქალმა შენიშნა და საპატრულო პოლიციას შეატყობინა. ახალშობილი გორის დედათა და ბავშვთა ცენტრალურ საავადმყოფოში მიიყვანეს. ჩვილი მამრობითი სქესისაა და 1300 გრამს იწონის. ექიმების განცხადებით, პატარა დღენაკლულია, ამიტომაც, კატასტროფის ბრიგადამ ახალშობილი თბილისში გადაიყვანა. შსს-ში „ფორტუნას“ განუცხადეს, რომ ფაქტზე გამოძიება სსკ-ის ​127-ე მუხლით დაიწყო, რაც გულისხმობს სიცოცხლისათვის საშიშ მდგომარეობაში იმის ჩაყენება, ვისაც შესაძლებლობა არა აქვს მიიღოს ზომები თავის დასაცავად. [post_title] => ქუჩაში ჩვილი იპოვეს, ახალშობილი ბიჭი 1300 გრამს იწონის [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => quchashi-chvili-ipoves-akhalshobili-bichi-1300-grams-iwonis [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-07-31 11:35:44 [post_modified_gmt] => 2017-07-31 07:35:44 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=150068 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 149994 [post_author] => 10 [post_date] => 2017-07-29 12:50:42 [post_date_gmt] => 2017-07-29 08:50:42 [post_content] => ხარაგაულში, სოფელ ანეულასთან სარკინიგზო გვირაბის ნაწილის ჩამონგრევის შედეგად ერთი ადამიანი დაშავდა. როგორც ფორტუნას შსს-ში განუცხადეს, გამოძიება 240-ე მუხლით დაიწყო, რაც სამთო სამუშაოების დროს უსაფრთხოების წესების დარღვევას გულისხმობს. შემთხვევა სოფელ ანეულასთან გუშინ საღამოს მოხდა, სადაც სარკინიგზო გვირაბების მშენებლობა მიმდინარეობს. [post_title] => სარკინიგზო გვირაბის ნაწილის ჩამონგრევის შედეგად ერთი ადამიანი დაშავდა [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => sarkinigzo-gvirabis-nawilis-chamongrevis-shedegad-erti-adamiani-dashavda [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-07-29 12:50:42 [post_modified_gmt] => 2017-07-29 08:50:42 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=149994 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 150114 [post_author] => 2 [post_date] => 2017-07-31 12:24:13 [post_date_gmt] => 2017-07-31 08:24:13 [post_content] => ამერიკის ვიცე-პრეზიდენტის ვიზიტთან დაკავშირებით დედაქალაქის ქუჩებში სატრანსპორტო შეზღუდვებია, განცხადებას შინაგან საქმეთა სამინისტრო ავრცელებს. უწყების ინფორმაციით, დღეს 10:00 საათიდან 1 აგვისტოს 17 საათამდე ავტომანქანებით გადაადგილება აიკრძალა ჭანტურიას ქუჩაზე. 31 ივლისს 20:00 საათიდან 1 აგვისტოს 16:00 საათამდე დაიკეტება რუსთაველის გამზირი. 31 ივლისის 19:00 საათიდან 22:00 საათამდე მოძრაობა შეიზღუდება კოჯრის გზატკეცილზე, კოჯრიდან თბილისის მიმართულებით. ავტომანქანები იმოძრავებენ შინდისი-კრწანისის დამაკავშირებელი ახალი გზით. მაიკ პენსი საქართველოს პრემიერ-მინისტრ გიორგი კვირიკაშვილის მოწვევით 2 დღიანი ვიზიტით ესტუმრება. [post_title] => თბილისის რამდენიმე ქუჩაზე ავტომანქანით ვერ გადაადგილდებით - პენსის ვიზიტის გამო შსს შეზღუდვებს აწესებს [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => tbilisis-ramdenime-quchaze-avtomanqanit-ver-gadaadgildebit-pensis-vizitis-gamo-shss-shezghudvebs-awesebs [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-07-31 12:27:25 [post_modified_gmt] => 2017-07-31 08:27:25 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=150114 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 474 [max_num_pages] => 158 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => 374a98fe53baad16788c357c0c2b21fc [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )