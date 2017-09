სტეფანეს ლაივი “ნიჭიერის” კულისებიდან (ვიდეო)

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => ruska-mayashvili [1] => maka-chichua [2] => nichieri [3] => giorgi-bakhutashvili [4] => stefane-mghebrishvili ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 167527 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => ruska-mayashvili [1] => maka-chichua [2] => nichieri [3] => giorgi-bakhutashvili [4] => stefane-mghebrishvili ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 167527 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 588 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => ruska-mayashvili [1] => maka-chichua [2] => nichieri [3] => giorgi-bakhutashvili [4] => stefane-mghebrishvili ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => ruska-mayashvili [1] => maka-chichua [2] => nichieri [3] => giorgi-bakhutashvili [4] => stefane-mghebrishvili ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (167527) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (5394,795,1180,588,8270) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 167041 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-09-24 14:27:35 [post_date_gmt] => 2017-09-24 10:27:35 [post_content] => რუსთავი 2-ის გენერალური დირექტორი ნიკა გვარამია ნიჭიერის "სკანდალს" კიდევ ერთხელ გამოეხმაურა. გვარამია ამბობს, რომ არხმა რუსკას დავალიანება უკვე დიდი ხანია გაისტუმრა. "რუსკა მაყაშვილის და მისი დედის პასუხები წავიკითხე ჩემს გამონათქვამებზე: 1. რატო მპასუხობენ, როცა მათ არ მივმართავ და არც ვგულისხმობ (რაც, თუ გონების სისუსტეს არ უჩივი ან დავალებული არ გაქვს, იაქტიურო, მარტივად გასაგებია ჩემი სტატუსებიდან და კომენტებიდან)? 2. რუსკას და მისი დედის ხელფასის განსაზღვრის სრული პრეროგატივა ეკუთვნოდა იმათ, ვისაც იმედზე გადაყვნენ და ასეულობით ათასი, (ვფიქრობ, დამსახურებულად) გააკეთეს ჩემი დირექტორობისას 3. 1400 ლარი არა იხვი 4. ხელფასი შეყოვნდა ბოლო რამდენიმე თვე, როცა არხს დაუდგა მძიმე დღეები და ყველას საერთო პრობლემა გახდა. კაი ხანია, რუსკას დავალიანება გასტუმრებულია 5. მოეშვით მიზეზების ძებნას, მაინც ვერ იპოვნით. არაა სიმართლე თქვენს მხარეს და იმიტომ", - წერს გვარამია. ყველაფერი კი იმით დაიწყო, რომ ნიკა გვარამიამ "რუსთავი 2"-დან "იმედზე" გადასულ ყოფილ თანამშრომლებს "ფულზე გაყიდულები" უწოდა. ფეისბუქ-განხილვებში არამხოლოდ ნიკა გვარამია, ტელეწამყვანი ნანუკა ჟორჟოლიანი და "ნიჭიერის" წამყვანი მსახიობი რუსკა მაყაშვილიც ჩაერთვნენ. მსახიობმა აღნიშნა, რომ ფინანსური კრიზისის გამო, "X ფაქტორზე" 4 თვე ფეხმძიმე უფასოდ მუშაობდა. მისმა დედამ კი ერთერთ ინერვიუში განაცხადა, რომ რუსკას ხელფასი 1400 ლარი იყო და იმასაც ვერ უხდიდნენ. [post_title] => "1400 ლარი არა იხვი" - გვარამია რუსკა მაყაშვილის ხელფასზე [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => 1400-lari-ara-ikhvi-gvaramia-ruska-mayashvilis-khelfasze [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-09-24 14:27:35 [post_modified_gmt] => 2017-09-24 10:27:35 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=167041 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 166663 [post_author] => 13 [post_date] => 2017-09-22 13:10:22 [post_date_gmt] => 2017-09-22 09:10:22 [post_content] => „ნიჭიერის“ ჩაწერები უკვე დაწყებულია. ფილარმონიაში რამდენიმე ტური უკვე დაგეგმილია, რის შემდეგაც ტელეკომპანია „იმედის“ ეთერში პირველად ამ მეგაშოუს სეზონი ცაეშვება. აქამდე „ნიჭიერი“ „რუსთავი 2“-ზე გადიოდა, მაგრამ მცირე ხნის წინ, ამ არხის საერთაშორისო პროექტების პროდიუსერებმა, გიორგი ხაბურზანიამ და დემნა ჯაფარიძემ ტელეკომპანია დატოვეს და „იმედზე“ გადაინაცვლეს თავიანთი გუნდითა და პროექტებით, მათ შორის „ნიჭიერით“. „ნიჭიერის“ ჟიურის გაცხადებას დიდი აჟიოტაჟი მოჰყვა ინტერნეტსივრცეში. მას შემდეგ, რაც იქ ნიკა გვარამიამ სტეფანე მღებრიშვილი დაინახა, ძალიან გაგულისდა, რადგან „რუსთავი 2“-ის გენდირექტორის თქმით, მათ ეს მომღერალი „ნაგვიდან ამოიყვანეს“ და ჟიურიში დასვეს იმის მიუხედავად, რომ მთავარ პროდიუსერებს ეს არ სურდათ. სტეფანეს ნიკა გვარამიას ეს კომენტარი არ შეუფასებია, თუმცა ფაქტია ისიც, რომ „იმედის“ ჟიურიში ახალი სახე ამ პროექტისთვის მხოლოდ გიორგი ბახუტაშვილია, მსახიობი, რომელიც პირველად ზის ამ ტიპის პროექტში ჟიურის წევრად. ასეა თუ ისე, მაყურებლის მოლოდინი დიდია პროექტთან დაკავშირებით. „ნიჭიერის“ გვერდმა უკვე გააზიარა ოთხივე ჟიურის წევრის ერთობლივი ფოტო, სადაც კარგად ჩანს რუსკა მაყაშვილისა და საქართველოს პირველი ლედის, მაკა ჩიჩუას გვარიანად წამოზრდილი მუცლები. ფოტომ დიდი მოწონება დაიმსახურა ინტერნეტმომხმარებელს შორის. „ექსკლუზიური ჟიური, ამათ ყურებას რა სჯობია, გაზაფხულებივით რომ არიან რუსკა და მაკა, თქვენ გაიხარეთ!!!“ „ოთხივეს ჩემგან დიდი სიყვარული... მაგრამ განსაკუთრებით რუკას და ჩვენს უმშვენიერეს და უსაყვარლეს ლედის ჩემგან დიდი სიყვარული...“ „ ვა, ექვსი ჟიური იქნება?“ „რა ლამაზები არიან მაკა და რუსკა...“ დადებითი კომენტარების კვალდაკვალ, რასაკვირველია, არის კრიტიკული შეფასებებიც და „იმედს“ ურჩევენ, თავიანთი სახეები შექმნან და სხვა ტელეკომპანიის შექმნილი არ წაიყვანონ. [post_title] => ორი ფეხმძიმე „ნიჭიერის“ ჟიურიში (ფოტო) [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => ori-fekhmdzime-nichieris-djiurishi-foto [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-09-22 13:10:22 [post_modified_gmt] => 2017-09-22 09:10:22 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=166663 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 166005 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-09-21 10:45:16 [post_date_gmt] => 2017-09-21 06:45:16 [post_content] => საქართველოს პირველი ლედი მაკა ჩიჩუა და საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაციის უფროსი გიორგი აბაშიშვილი, ბავშვთა ჰოსპისის „ციცინათელების ქვეყანა“ დასახმარებლად გამართულ საქველმოქმედო აუქციონს დაესწრნენ. პირველმა ლედიმ აუქციონზე საკუთარი ხელით მოხატული ზარდახშები წარადგინა. „ყუთების ისტორიის შესახებ მინდა ორი სიტყვით ვთქვა. როცა პრეზიდენტის საჩუქრებს ყუთიდან იღებენ, ისინი ცარიელდება და კარგავენ ფუნქციას. მე გადავწყვიტე, რომ მათ შევუნარჩუნო და გავუხანგრძლივო სიცოცხლე...",-აღნიშნა პირველმა ლედიმ. აუქციონიდან შემოსული თანხა ბავშვთა ჰოსპისის ფუნქციონირებას მოხმარდება. საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაციის უფროსის გიორგი აბაშიშვილის განცხადებით, პრეზიდენტის გადაწყვეტილებით, პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდიდან თითოეულ გაყიდულ ლოტს დაემატება ხუთასი ლარი, რომელიც ჰოსპისში გადაირიცხება. საქველმოქმედო საღამოს საერთაშორისო ორგანიზაციების, საქართველოში აკრედიტებული საელჩოებისა და ბიზნესის წარმომადგენლები დაესწრნენ. [gallery royalslider="1" link="file" size="large" ids="166011,166012,166013,166010,166009"] [post_title] => მაკა ჩიჩუას შექმნილი ნამუშევრები აუქციონზე გაიყიდა (ფოტოები) [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => maka-chichuas-sheqmnili-namushevrebi-auqcionze-gaiyida-fotoebi [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-09-21 10:46:25 [post_modified_gmt] => 2017-09-21 06:46:25 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=166005 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 167041 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-09-24 14:27:35 [post_date_gmt] => 2017-09-24 10:27:35 [post_content] => რუსთავი 2-ის გენერალური დირექტორი ნიკა გვარამია ნიჭიერის "სკანდალს" კიდევ ერთხელ გამოეხმაურა. გვარამია ამბობს, რომ არხმა რუსკას დავალიანება უკვე დიდი ხანია გაისტუმრა. "რუსკა მაყაშვილის და მისი დედის პასუხები წავიკითხე ჩემს გამონათქვამებზე: 1. რატო მპასუხობენ, როცა მათ არ მივმართავ და არც ვგულისხმობ (რაც, თუ გონების სისუსტეს არ უჩივი ან დავალებული არ გაქვს, იაქტიურო, მარტივად გასაგებია ჩემი სტატუსებიდან და კომენტებიდან)? 2. რუსკას და მისი დედის ხელფასის განსაზღვრის სრული პრეროგატივა ეკუთვნოდა იმათ, ვისაც იმედზე გადაყვნენ და ასეულობით ათასი, (ვფიქრობ, დამსახურებულად) გააკეთეს ჩემი დირექტორობისას 3. 1400 ლარი არა იხვი 4. ხელფასი შეყოვნდა ბოლო რამდენიმე თვე, როცა არხს დაუდგა მძიმე დღეები და ყველას საერთო პრობლემა გახდა. კაი ხანია, რუსკას დავალიანება გასტუმრებულია 5. მოეშვით მიზეზების ძებნას, მაინც ვერ იპოვნით. არაა სიმართლე თქვენს მხარეს და იმიტომ", - წერს გვარამია. ყველაფერი კი იმით დაიწყო, რომ ნიკა გვარამიამ "რუსთავი 2"-დან "იმედზე" გადასულ ყოფილ თანამშრომლებს "ფულზე გაყიდულები" უწოდა. ფეისბუქ-განხილვებში არამხოლოდ ნიკა გვარამია, ტელეწამყვანი ნანუკა ჟორჟოლიანი და "ნიჭიერის" წამყვანი მსახიობი რუსკა მაყაშვილიც ჩაერთვნენ. მსახიობმა აღნიშნა, რომ ფინანსური კრიზისის გამო, "X ფაქტორზე" 4 თვე ფეხმძიმე უფასოდ მუშაობდა. მისმა დედამ კი ერთერთ ინერვიუში განაცხადა, რომ რუსკას ხელფასი 1400 ლარი იყო და იმასაც ვერ უხდიდნენ. [post_title] => "1400 ლარი არა იხვი" - გვარამია რუსკა მაყაშვილის ხელფასზე [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => 1400-lari-ara-ikhvi-gvaramia-ruska-mayashvilis-khelfasze [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-09-24 14:27:35 [post_modified_gmt] => 2017-09-24 10:27:35 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=167041 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 111 [max_num_pages] => 37 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => 174de33f880fec94b4054c55f590b674 [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )