სუს-ი: აფგან მუხტარლის საქმეზე გავრცელებული განცხადება სიმართლეს არ შეესაბამება

აფგან მუხთარლის ადვოკატმა გენერალურ პროკურატურას მიმართა. არჩილ ჩოფიკაშვილი მოითხოვს უწყებამ გამოიძიოს აზერბაიჯანელი დეპუტატის განცხადება ჟურნალისტის გატაცებასთან დაკავშირებით. "კიდევ ერთხელ მივმართავთ მთავარ პროკურატურას, რომ გამოიძიოს არსებითად ეს გარემოება, ანუ სპეცსამსახურების რომელი წარმომადგენლები, ვინ და რა ფორმით თანამშრომლობდნენ აზერბაიჯანის სპეცსამსახურებთან და აფგან მუთარლის წინააღმდეგ ჩადენილ დანაშაულში, რომელი პირების ბრალი იკვეთება და დაუყოვნებლივ გაიმიჯნოს სამართალდამცავი ორგანოს ხელმძღვანელები, თუ ვინც იქნებიან ოფიციალური სამსახურებიდან," - განაცხადა აფგან მუხთარლის ადვოკატმა არჩილ ჩოფიკაშვილმა . არჩილ ჩოფიკაშვილის გარდა როგორც საქართველოს გენერალურ პროკურატურასთან ასევე შინაგან საქმეთა სამინისტროსთან და სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურთან აქვთ კითხვები ადამიანის უფლებათა დაცვის ცენტრს. კერძოდ კი კიდევ ერთი აზერბაიჯანელი მოქალაქის დაშგილ აღალალრის საქმესთან დაკავშირებით. აღალალრი გატაცებული ჟურნალისტის ახლო მეგობარია და მას 3 წლის წინ ჩამოართვეს პასპორტი და ის ამის შემდეგ ითხოვდა საბუთის უკან დაბრუნებას. დღეს მისი ადვოკატების მიერ გამართული პრესკონფერენციის შემდეგ კი მას დაუკავშირდნენ პროკურატურის წარმომადგენლები და უთხრეს, რომ მისი პასპორტი ნაპოვნია და მას შეეძლო მისი დაბრუნება. "ის რაც მოხდა ამან მოახდინა გავლენა პროკურატურაზე. იმ გატაცების შემდეგ საქართველოში მყოფი აზერბაიჯანის მოქალაქეები არიან დაშინებულები, მაგრამ მინდა ვუთხრათ მათ, რომ ნუ შეეშინდებათ და მოუწოდონ ხელისუფლებას რომ მათ პატივის სცენ ადამიანის უფლებებს" - განაცხადა დაშგილ აღალალრმა . "შს მინისტრმა მოგვიწვია და პრემიერის სახელით გვესაუბრნენ. მინისტრის მოადგილემ გვითხრა, რომ მე და ჩემმა ქალიშვილებმა საქართველოს მოქალაქეობა მივიღოთ. ჩემი პასუხია, რომ არ შემიძლია გავხდე იმ ქვეყნის მოქალაქე, საიდანაც ჩემი ქმარი გაიტაცეს", - განაცხადა მან ჟურნალისტებთან. სამინისტროში საუბარი ჟურნალისტის ოჯახის უსაფრთხოებასაც შეეხო. "ჩვენ გვითხრეს, რომ უკვე მიიღეს უსაფრთხოების ზომები და ძალიან მცირე რისკი არსებობს ჟურნალისტებისა და აქტივისტებისთვის აზერბაიჯანიდან, რომლებიც ახლა საქართველოში იმყოფებიან", - განაცხადა ლეილა მუსტაფაევამ. აზერბაიჯანელი ჟურნალისტის მეუღლის ინფორმაციით, აფგან მუხთარლი თბილისიდან 28 მაისს, სპეცრაზმელებმა გაიტაცეს. მას აზერბაიჯანულმა სასამართლომ უკვე მიუსაჯა სამთვიანი წინასწარი პატიმრობა. სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ანტიკორუფციული სააგენტოს თანამშრომლებმა ჩატარებული ოპერატიულ-სამძებრო და საგამოძიებო მოქმედებების შედეგად, წინასწარი შეთანხმებით ჯგუფის მიერ დიდი ოდენობით თაღლითობის მცდელობის ფაქტზე საქართველოს ორი მოქალაქე: ბექა ბ. და მერაბ ბ. დააკავეს. გამოძიებამ დაადგინა, რომ ბექა ბ, მერაბ ბ-სთან წინასწარი შეთანხმებით, ვითომდა ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიი ს არქიტექტურის სამსახურის მაღალი თანამდებობის პირების მეშვეობით, საქართველოს მოქალაქეს მის საკუთრებაში არსებულ მიწის ნაკვეთზე მშენებლობის ნებართვის გაცემაში დახმარებას დაჰპირდა, რის სანაცვლოდ მოსთხოვა 10 000 აშშ დოლარის გადახდა. აღნიშნულმა პირებმა მოქალაქეს თაღლითურად, წინასწარ გამოართვეს მათ მიერ მოთხოვნილი თანხა 10 000 აშშ დოლარის ოდენობით, რა დროსაც ისინი სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ანტიკორუფციული სააგენტოს თანამშრომლებმა დააკავეს. გამოძიება წინასწარი შეთანხმებით ჯგუფის მიერ დიდი ოდენობით თაღლითობის მცდელობის ფაქტზე მიმდინარეობს (საქართველოს სსკ-ს 19-180-ე მუხლის მე-2 ნაწილის „ა" და მე-3 ნაწილის „ბ" ქვეპუნქტებით, რაც სასჯელის სახით თავისუფლების აღკვეთას 6-დან 9 წლამდე ვადით ითვალისწინებს). 