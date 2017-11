თამარ ჩუგოშვილის ინფორმაციით, ფრაქცია “ქართული ოცნების” სხდომაზე ლარის კურსის საკითხს განიხილავენ

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => laris-kursi [1] => tamar-chugoshvili ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 189009 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => laris-kursi [1] => tamar-chugoshvili ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 189009 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 1590 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => laris-kursi [1] => tamar-chugoshvili ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => laris-kursi [1] => tamar-chugoshvili ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (189009) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (1590,9386) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 188963 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-11-20 17:22:40 [post_date_gmt] => 2017-11-20 13:22:40 [post_content] => 20 ნოემბრის ვაჭრობის შედეგად აშშ დოლარი გაუფასურდა და 2.6890 ლარი შეადგინა. კურსი, რომელიც დღეს მოქმედებდა, 2.7268 ლარი იყო. შესაბამისად, დოლარის ცვლილებამ ეროვნულ ვალუტასთან მიმართებაში 3.78 თეთრი შეადგინა. გაუფასურდა ევრო, რომლის კურსი 3.1717 ლარია. მაშინ როცა დღეს მოქმედი კურსი 3.2176 ლარს შეადგენდა. შესაბამისად, ევროს ცვლილებამ 4.59 თეთრი შეადგინა. გაუფასურდა თურქული ლირა, რომელიც 0.6920 ლარს შეადგენს, ასევე გაუფასურდა ფუნტი და 3.5680 ლარი ეღირება. [post_title] => ლარი გამყარდა [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => lari-gamyarda-3 [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-11-20 17:22:40 [post_modified_gmt] => 2017-11-20 13:22:40 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=188963 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 188051 [post_author] => 16 [post_date] => 2017-11-17 11:51:06 [post_date_gmt] => 2017-11-17 07:51:06 [post_content] => ეროვნული ბანკი მის ხელთ არსებული ინსტრუმენტების გამოყენებით მოახდენს ბაზარზე გავლენას იმ შემთხვევაში, თუ ისინი დაინახავენ, რომ ფუნდამენტიდან, უკვე საკმაოდ დიდი ხნის განმავლობაში არის გადახრილი ლარის კურსი, - ამის შესახებ ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრმა დიმიტრი ქუმსიშვილმა ლარის კურსთან დაკავშირებით დასმული კითხვის საპასუხოდ განაცხადა. "კიდევ ერთხელ ვიტყვი, პროგნოზებს არ და ვერ გავაკეთებ, ეს არის მცურავი კურსი. ანალიზი ყოველდღიურად კეთდება. რასაც ვუყურებთ არის ის, რომ საკმაოდ ბევრი ფორვარდული გარიგებები დაიდო ბაზარზე, რაც ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ იანვრის დასაწყისიდან ვალუტაზე მოთხოვნა უნდა დაგვაკლდეს. რასაც ჩვენ ვუყურებთ, გამყიდველების მიმართულებით გარკვეული ინვესტორების აქტივობა უნდა გამოჩნდეს უახლოეს მომავალში. კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, ყველანაირი პროგნოზისგან თავს შევიკავებ. აქვე ვიტყვი, რომ ეროვნული ბანკის განცხადება იყო მნიშვნელოვანი, რომელიც გუშინ დილით გაკეთდა. ეროვნულმა ბანკმა გააკეთა განცხადება, რომლის მიხედვითაც, ეროვნული ბანკი მის ხელთ არსებული ინსტრუმენტების გამოყენებით მოახდენს ბაზარზე გავლენას იმ შემთხვევაში, თუ ისინი დაინახავენ, რომ ფუნდამენტიდან უკვე საკმაოდ დიდი ხნის განმავლობაში არის გადახრილი ლარის კურსი", - განაცხადა ქუმსიშვილმა. [post_title] => ქუმსიშვილი ლარზე: პროგნოზებს არ და ვერ გავაკეთებ, ეს არის მცურავი კურსი [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => qumsishvili-larze-prognozebs-ar-da-ver-gavaketeb-es-aris-mcuravi-kursi [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-11-17 11:51:06 [post_modified_gmt] => 2017-11-17 07:51:06 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=188051 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 187439 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-11-15 15:33:48 [post_date_gmt] => 2017-11-15 11:33:48 [post_content] => "ლარი ვიცით, რომ მცურავია, ხან აქეთ გაცურავს, ხან იქით, მაგრამ ახლა თავქუდმოგლეჯილად გარბის და ეს სახეზეა,"-ამის შესახებ საპარლამენტო უმრავლესობის წევრმა ნუკრი ქანთარიამ პარლამენტის პლენარულ სხდომაზე განაცხადა. ქანთარია სებ-ის ვიცე-პრეზიდენტის განცხადებას გამოეხმაურა და აღნიშნა, რომ განმარტებების გაკეთება საჭიროა. "ამბობენ, რომ ეროვნული ბანკის და ეკონომიკური ბლოკის საქმე ეს არ არის, კარგია რომ განცხადება გააკეთა სებ-ის წარმომადგენელმა დღეს. აქ იბადება წუხილი ყველა ჩვენგანის მხრიდან და ჩვენ განმარტებები გვჭირდება",-განაცხადა ნუკრი ქანთარიამ. [post_title] => ლარი, ვიცით, რომ მცურავია, მაგრამ ახლა თავქუდმოგლეჯილი გარბის - ნუკრი ქანთარია [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => lari-vicit-rom-mcuravia-magram-akhla-tavqudmoglejili-garbis-nukri-qantaria [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-11-15 15:34:23 [post_modified_gmt] => 2017-11-15 11:34:23 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=187439 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 188963 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-11-20 17:22:40 [post_date_gmt] => 2017-11-20 13:22:40 [post_content] => 20 ნოემბრის ვაჭრობის შედეგად აშშ დოლარი გაუფასურდა და 2.6890 ლარი შეადგინა. კურსი, რომელიც დღეს მოქმედებდა, 2.7268 ლარი იყო. შესაბამისად, დოლარის ცვლილებამ ეროვნულ ვალუტასთან მიმართებაში 3.78 თეთრი შეადგინა. გაუფასურდა ევრო, რომლის კურსი 3.1717 ლარია. მაშინ როცა დღეს მოქმედი კურსი 3.2176 ლარს შეადგენდა. შესაბამისად, ევროს ცვლილებამ 4.59 თეთრი შეადგინა. გაუფასურდა თურქული ლირა, რომელიც 0.6920 ლარს შეადგენს, ასევე გაუფასურდა ფუნტი და 3.5680 ლარი ეღირება. [post_title] => ლარი გამყარდა [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => lari-gamyarda-3 [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-11-20 17:22:40 [post_modified_gmt] => 2017-11-20 13:22:40 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=188963 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 134 [max_num_pages] => 45 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => 367d1d0677eb59b96b34ebf261c2ef4a [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )