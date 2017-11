თან ალაგებს, თან ბავშვს ართობს – ვიდეო

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => bavshvebi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 190097 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => bavshvebi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 190097 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 1256 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => bavshvebi ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => bavshvebi ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (190097) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (1256) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 188036 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-11-17 11:43:52 [post_date_gmt] => 2017-11-17 07:43:52 [post_content] => H&M-ის გახსნის ღონისძიებას სოციალურ ქსელში საკმაოდ დიდი გამოხმაურება მოჰყვა. საზოგადოების ნაწილი გზის გადაკეტვით იყო უკმაყოფილო, ნაწილი გახსნის პომპეზურობით და ეს ის ხალხია, ვინც მიღებაზე არ იყო მიწვეული. ღონისძიებაზე მყოფების უკმაყოფილება კი იმ ფაქტმა გამოიწვია, რომ ღონისძიებაზე სტუმრები ბავშვებთან ერთად არ დაუშვეს. "მთავარი სირცხვილი აქ ისაა, რომ ყველა დედას, ვინც ბავშვის გამო გვერდით გაგვწიეს (პირდაპირი მნიშვნელობით გაგვწიეს), და "ჰელფ-ზონაში" დაგვაყენეს, პირდაპირ ბავშვების წინაშე გვეუბნებოდნენ "ესენი არ უნდა წამოგეყვანათო". რამდენიმე ბავშვმა ტირილი დაიწყო, რადგან უსარგებლო ნივთად იგრძნო თავი (გადამეტება და სენტიმენტები მე არ მახასიათებს, მოგეხსენებათ)", - წერს მარიკა ბაკურაძე. https://www.facebook.com/marika.bakuraze/posts/1727955727228174?pnref=story საკითხს სოციალურ ქსელში ეხმიანება პარტნიორობა ადამიანის უფლებებისთვის წარმომადგენელი ანა არგანაშვილიც და წერს, რომ ბავშვების თანდასწრებით იმის თქმა, რომ "მათი ადგილი აქ არ არის" ღირსებისშემლახველი და დამამცირებელია. ანა არაგანაშვილი ხაზს იმასაც უსვამს, რომ ამ ნაბიჯით ისინი ქალებისთვისაც არამეგობრულ და დისკრიმინაციულ გარემოს ქმნიან. "ჰ და მ-ს მიღებასთან დაკავშრებით. თავიდან არ მივაქციე ყურადღება, მაგრამ... ჰ და მ- ყურადღებით მოგვისმინეთ თუ შეიძლება: 1. ქალების საზოგადოებრივ ცხოვრებაში მონაწილეობა, მუშაობა, საკუთარი თავის მოვლაც კი, გენდერული როლების გამო, მუდმივად ბავშვებთან არის კავშირში. თუ თქვენ ბავშვებს გამორიცხავთ სივრციდან, ამით ქალებისთვის არამეგობრულ გარემოს ქმნით და, ფაქტობრივად, ქალებს უზღუდავთ მონაწილეობას საჯარო სივრცეში. რაც, ხელს შეუწყობს დისკრიმინაციული გარემოს დამკვირდებას. 2. თუ თქვენი პრეზენტაციის შინაარსი იყო ბავშვებისთვის შეუსაბამო, ჩაგეწერათ მოსაწვევში და არავინ მოიყვანდა ბავშვებს ან მათი დატოვების შეუძლებლობის შემთხვევაში, საერთოდ არ მოვიდოდნენ, ასეთი ძნელია წინასწარ გაფრთხილება და ამის პრევენცია? 3. ბავშვების თანდასწრებით, თქვენი პერსონალის მხრიდან, იმის თქმა, რომ ბავშვები არ უნდა მოეყვანათ და "მათი ადგილი აქ არ არის" არის ბავშვებისთვის ღირსებისშემლახველი და დამამცირებელი. ძალიან სამწუხაროა თუ, თქვენი თანამშრომლები ასე საუბრობენ. ერთი სიტყვით, ნამეტანი ცუდი ამბავი დაგემართათ და არ მგონია თქვენი ჰედ ოფისი ბედნიერი იყოს ამის გაგებით,"- წერს ანა არაგანაშვილი. https://www.facebook.com/anna.arganashvili/posts/10155853267761112 კიდევ ერთი პრეტენზია სავაჭრო ცენტრის წინ ტროტუარის გადაკეტვას ეხებოდა, რის შედეგადაც გამვლელებს ავტომანქანების სავალ ნაწილზე უწევდათ გადასვლა, მათ შორის, ბავშვებს. "მოკლედ, ჰ და მ - მ გადაწყვიტა მისი მაღაზიის გახსნაზე სრულად გადაკეტოს თავისუფლებისეტროს მიმდებარე ტერიტოტია. მთლიანი საფეხმავლო გზა და არ გაუმართლად რომ მე გავიარე",- წერს კიდევ ერთი "ფეისბუქ" მომხმარებელი. https://www.facebook.com/nikoloz.humanoidi/videos/2125008730846500/?hc_location=ufi "ფორტუნა" გამოთქმულ პრეტენზიებთან დაკავშირებით H&M-ის საზოგადეობასთან ურთიერთობის სამსახურსაც დაუკავშირდა და მათგან საპასუხო პოზიციას ელოდება. თუმცა, ღონისძიებას დადებითი გამოხმაურებაც ჰქონდა. "სოციალურ ქსელში თაზო გამცემლიძე წერს, რომ სხვა ქვეყნებშიც ასეთი მასშტაბური ღონისძიებით იხსნება მაღაზიები. "მაგალითად, პირველი ფოტო ნიუიორკია, შემდეგ ახალი ზელანდია და ესპანეთი. ეს "ბრენდი" ესე ხსნის თავის ახალ მაღაზიებს და ხალხსაც ვისაც უნდა იმათ პატიჟებს. "ძალიან უხერხულია ამდენი "საქართველოს ჩამორჩენილობაზე" აქცენტირება. ჩემი მეგობრების დიდი ნაწილიც გულჩაწყვეტილია ჰ&მ მაღაზიის პრეზენტაციით. კარგით რაა, "ტეხავს" უკვე. "არც ქუჩის გადაკეტვაში და შემდეგ იმ კარგი ადამიანის მოთხოვნის საფუძველზე გახსნაში არ იყო არაფერი სასწაული და დაუჯერებელი. საერთოდ არც არაფრით არ განსხვავდება ეს საქართველო დანარჩენი მსოფლიოსგან. სხვაგანაც გადაკეტილა "ტროტუარი" და სხვაგანაც გახსნილა, ცხოვრებაა ჩვეულებრივი, თავის შეცდომებით და წარმატებებით. ყველაფრისგან ეროვნული დაპირისპირების შემნა არ გამიგია," - წერს თაზო გამცემლიძე. https://www.facebook.com/tazo.gamtsemlidze/posts/10214734229860057 [post_title] => H&M-ის გლამურული მიღება - გამოხმაურება სოციალურ ქსელებში [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => hm-is-glamuruli-migheba-gamokhmaureba-socialur-qselebshi [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-11-17 14:23:38 [post_modified_gmt] => 2017-11-17 10:23:38 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=188036 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 185255 [post_author] => 5 [post_date] => 2017-11-08 11:38:26 [post_date_gmt] => 2017-11-08 07:38:26 [post_content] => „პედაგოგი და აღმზრდელი ბავშვებს არ გამოარჩევენ გენდერული ნიშნით“ - საბავშვო ბაგა-ბაღებში სწავლების ახალმა სტანდარტმა სოციალურ ქსელსა და საზოგადოებაში აჟიოტაჟი გამოიწვია. ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების სახელმწიფო სტანდარტი, რომელიც მთავრობამ 30 ოქტომბერს დაამტკიცა, მშობლების ნაწილმა მეორედ მოსვლის ნიშნადაც კი აღიქვა. „არ მივესალმები გენდერის ნიშნის სრულად წაშლას, არანაირი სურვილი არ მაქვს ჩემმა ბიჭმა ბაღის ზეიმზე პრინცესას როლი მიიღოს“. „საქმე იქამდე მივა ჩემ შვილისშვილს - ჩემი ჭკვიანი ბიჭი-ს ვეღარ დავუძახებ“. კანონში, რომელიც განათლების სამინისტროს მიერ არის შემუშავებული, თამაშებსა და სხვადასხვა აქტივობებში ბავშვების თანაბრად ჩართვაზეა საუბარი. მუხლი 19 პუნქტი 2 აღმზრდელ-პედაგოგი და აღმზრდელი თანაბრად ურთიერთობენ თითოეულ ბავშვთან - არ გამოარჩევენ მათ შესაძლებლობების, გარეგნული თავისებურებების, რელიგიის, ასაკის, ეთნიკური მიკუთვნებულობის, სოციალური მდგომარეობისა და სხვა რაიმე ნიშნის მიხედვით; პედაგოგი და აღმზრდელი ბავშვებს არ გამოარჩევენ გენდერული ნიშნით, ხელს უწყობენ გოგოებსა და ბიჭებს ყველა ტიპის საქმიანობაში მონაწილეობის მისაღებად. ჯერ კიდევ 2015 წელს, საერთაშორისო ორგანიზაცია „იუნისეფის“ დახმარებით მომზადებულ აღმზრდელთა სახელმძღვანელოში დეტალურად არის გაწერილი რას გულისხმობს სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებებში გენდერულად ნეიტრალური მიდგომა. „აღმზრდელებმა უნდა უზრუნველყონ, რომ ყველანაირი აქტივობა და მასალა ყველა ბავშვისთვის თანაბრად იყოს ხელმისაწვდომი. არ არსებობს მკაცრად გამიჯნული საქმიანობები გოგონებისთვის ან ბიჭებისთვის. გათამაშებულ ზღაპრებში თანაბრად უნდა იყოს წარმოდგენილი ორივე სქესის გმირები. გენდერულად (სქესობრივი ნიშნით) დისკრიმინაციულ ქცევა, როგორიცაა ბიჭების მიერ თამაშიდან გოგოების გარიყვა (ან პირიქით),აღმზრდელებმა უპასუხოდ არ უნდა დატოვონ. ამ ტიპის ქცევები არაფრით განსხვავდება ბავშვებს შორის სხვა აგრესიული თუ უხეში ქცევისგან“, - წერია სახელმძღვანელოში. ბაგა-ბაღების მართვი სააგენტოში აცხადებენ, რომ ცვლილება საზოგადოების ნაწილის მხრიდან არასწორად იქნა გაგებული და ამაში ბრალი მედიის წარმომადგენლებსაც მიუძღვით. რამდენიმე ინტერნეტპორტალმა სოციალურ ქსელში მასალა არასწორი ინტერპრეტაციით გაავრცელა. „აღმზრდელ მასწავლებლებისთვის პროფესიული სტანდარტის შემოღება ბავშვებისთვის უკეთესი ხარისხის განათლების მიღებას ემსახურება. პედაგოგები იქნებიან მეტად კვალიფიციურები. ახალი სტანდარტი არა გენდერის ცვლილებას, არამედ როლების თანაბარ გადანაწილებას გულისხმობს. პატარები ერთნაირად იქნებიან აქტივობებში ჩართული და ერთად ითამაშებენ ყველა თამაშს“, - განმარტავს „ფორტუნასთან“ ბაგა-ბაღების სააგენტოს ხელმძღვანელი თემურ თორდინავა. ბავშვებისადმი გენდერულად თანაბარ მიდგომას მომხრეებიც მრავლად ჰყავს. მშობლების ნაწილი არა მარტო ბაღებში, გასართობ ცენტრებსა და სათამაშოების მაღაზიაში არსებულ გენდერულ სტერეოტიპებზე ამახვილებენ ყურადღებას. „როცა ბავშვს დაბადების დღეს ვუხდი, გოგონების პროგრამაში მხოლოდ პოდიუმზე გამოსვლა, ლექსებსა და სიმღერებში შეჯიბრი და მსგავსი გასართობებია გაწერილი, ბიჭების პროგრამა კი მეტად არის სპორტული შეჯიბრებებით დატვირთული. გასართობი პროგრამის მსგავსი დაყოფა არასწორია და პრობლემას მიქმნის გასართობი ცენტრის შერჩევს დროს“, - ამბობს მაია დავითური. „როცა სათამაშოების მაღაზიაში შევდივარ კონსულტანტის პირველი კითხვა არის სათამაშოს გოგოსთვის ვეძებ თუ ბიჭისთვის. არის შემთხვევები, როცა კონსულტანტები კეთილი განზრახვით „წინააღმდეგობას“ გიწევენ და გეუბნებიან რომ სათამაშო ბიჭისაა. გოგოების სექციაში მხოლოდ თოჯინები, სამზარეულო და მსგავსი სათამაშოებია განთავსებული, გონების განსავითარებელი კონსტრუქტორები რატომღაც მთლიანად ბიჭების სექციაშია თავმოყრილი. კარგი იქნება თუ ამ სტერეოტიპებს ბაღშივე შეებრძოლებიან და ბავშვები თანაბრად ითამაშებენ ყველა თამაშს“, - წერს მშობელი სოციალურ ქსელში. გენდერულად თანაბარი სწავლების სტანდარტი დანერგილია შვედეთში. შვედურ საბავშვო ბაღებში ბარბი, მანქანა, ბურთი და კონსტრუქტორი ერთ კალათაშია მოთავსებული. ბავშვები თავად წყვეტენ, რომელი სათამაშოთი და რა თამაშით გაერთონ თანატოლებთან. თამუნა გოგუაძე [post_title] => ბიჭს პრინცესას კაბას არ ჩავაცმევ: გვჭირდება თუ არა გენდერულად ნეიტრალური სასწავლო პროგრამა [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => bichs-princesas-kabas-ar-chavacmev-gvchirdeba-tu-ara-genderulad-neitraluri-saswavlo-programa [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-11-08 11:53:15 [post_modified_gmt] => 2017-11-08 07:53:15 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=185255 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 178092 [post_author] => 13 [post_date] => 2017-10-21 17:04:42 [post_date_gmt] => 2017-10-21 13:04:42 [post_content] => ერთი შეხედვით, საკმაოდ რთულია შვილისთვის ბედნიერი ბავშვობის უზრუნველყოფა, თუმცა სინამდვილეში მხოლოდ სამი რამაა საჭირო: სიყვარული, ნდობა და გულწრფელობა. კონტაქტი ბავშვთან დაბადებიდან იწყება, ფუნდამენტი კი, ადრეულ ასაკში ყალიბდება, ასე რომ წარმართეთ ურთიერთობა საკუთარ შვილთან მხოლოდ სიყვარულით და მადლიერების გრძნობით. * ყოველდღე გამოუტყდით საკუთარ შვილს სიყვარულში, ნურსადროს მოგერიდებათ მოეხვიოთ, აკოცოთ და ხშირად გაუმეოროთ როგორ ძალიან გიყვართ. ასწავლეთ პატარას არა მხოლოდ მშობლების სიყვარულის მიღება, არამედ გაცემაც. * წაახალისეთ ბუნებრივი განვითარება. ყველა ასაკს თავისი სირთულე, სიხარული აქვს და ნებისმიერი მშობელი მზად უნდა იყოს, ბავშვის შემოქმედებითი აქტიურობისთვის. წაახალისეთ საკუთარ შვილის დამოუკიდებლობა ნებისმიერ, თუნდაც უმნიშვნელო მოქმედებაში, კრიტიკისგან კი, თავი შეიკავეთ, რადგან სწორედ პატარა ნაბიჯებით იზრდება ბავშვი. * მოერიდეთ გაკიცხვას და კრიტიკას, რადგან სწორედ გადაჭარბებული შენიშვნები აყენებენ ბავშვის ფსიქიკას ყველაზე დიდ ზიანს. თუმცა, არც ზედმეტი გათამამება ღირს, უმჯობესია ხშირად ისაუბროთ მასთან და მშვიდად აუხსნით საკუთარი შეცდომები. * ნუ დაუწესებთ საკუთარ შვილს გაუაზრებელ შეზღუდვებსა და აკრძალვებს. რა თქმა უნდა, „არა!“-ს თქმა ყოვეთვის ადვილია, თუმცა აკრძალვა არასდროს გადაჭრის პრობლემას, მეტიც, ხშირად ამძიმებს კიდეც სიტუაციას, რადგან ბავშვი, თუნდაც მხოლოდ ინტერესით მუდმივად აკრძალულის მოსინჯვას შეეცდება. [post_title] => როგორ გავაბედნიეროთ საკუთარი ბავშვი [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => rogor-gavabednierot-sakutari-bavshvi [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-10-21 17:05:08 [post_modified_gmt] => 2017-10-21 13:05:08 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=178092 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 188036 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-11-17 11:43:52 [post_date_gmt] => 2017-11-17 07:43:52 [post_content] => H&M-ის გახსნის ღონისძიებას სოციალურ ქსელში საკმაოდ დიდი გამოხმაურება მოჰყვა. საზოგადოების ნაწილი გზის გადაკეტვით იყო უკმაყოფილო, ნაწილი გახსნის პომპეზურობით და ეს ის ხალხია, ვინც მიღებაზე არ იყო მიწვეული. ღონისძიებაზე მყოფების უკმაყოფილება კი იმ ფაქტმა გამოიწვია, რომ ღონისძიებაზე სტუმრები ბავშვებთან ერთად არ დაუშვეს. "მთავარი სირცხვილი აქ ისაა, რომ ყველა დედას, ვინც ბავშვის გამო გვერდით გაგვწიეს (პირდაპირი მნიშვნელობით გაგვწიეს), და "ჰელფ-ზონაში" დაგვაყენეს, პირდაპირ ბავშვების წინაშე გვეუბნებოდნენ "ესენი არ უნდა წამოგეყვანათო". რამდენიმე ბავშვმა ტირილი დაიწყო, რადგან უსარგებლო ნივთად იგრძნო თავი (გადამეტება და სენტიმენტები მე არ მახასიათებს, მოგეხსენებათ)", - წერს მარიკა ბაკურაძე. https://www.facebook.com/marika.bakuraze/posts/1727955727228174?pnref=story საკითხს სოციალურ ქსელში ეხმიანება პარტნიორობა ადამიანის უფლებებისთვის წარმომადგენელი ანა არგანაშვილიც და წერს, რომ ბავშვების თანდასწრებით იმის თქმა, რომ "მათი ადგილი აქ არ არის" ღირსებისშემლახველი და დამამცირებელია. ანა არაგანაშვილი ხაზს იმასაც უსვამს, რომ ამ ნაბიჯით ისინი ქალებისთვისაც არამეგობრულ და დისკრიმინაციულ გარემოს ქმნიან. "ჰ და მ-ს მიღებასთან დაკავშრებით. თავიდან არ მივაქციე ყურადღება, მაგრამ... ჰ და მ- ყურადღებით მოგვისმინეთ თუ შეიძლება: 1. ქალების საზოგადოებრივ ცხოვრებაში მონაწილეობა, მუშაობა, საკუთარი თავის მოვლაც კი, გენდერული როლების გამო, მუდმივად ბავშვებთან არის კავშირში. თუ თქვენ ბავშვებს გამორიცხავთ სივრციდან, ამით ქალებისთვის არამეგობრულ გარემოს ქმნით და, ფაქტობრივად, ქალებს უზღუდავთ მონაწილეობას საჯარო სივრცეში. რაც, ხელს შეუწყობს დისკრიმინაციული გარემოს დამკვირდებას. 2. თუ თქვენი პრეზენტაციის შინაარსი იყო ბავშვებისთვის შეუსაბამო, ჩაგეწერათ მოსაწვევში და არავინ მოიყვანდა ბავშვებს ან მათი დატოვების შეუძლებლობის შემთხვევაში, საერთოდ არ მოვიდოდნენ, ასეთი ძნელია წინასწარ გაფრთხილება და ამის პრევენცია? 3. ბავშვების თანდასწრებით, თქვენი პერსონალის მხრიდან, იმის თქმა, რომ ბავშვები არ უნდა მოეყვანათ და "მათი ადგილი აქ არ არის" არის ბავშვებისთვის ღირსებისშემლახველი და დამამცირებელი. ძალიან სამწუხაროა თუ, თქვენი თანამშრომლები ასე საუბრობენ. ერთი სიტყვით, ნამეტანი ცუდი ამბავი დაგემართათ და არ მგონია თქვენი ჰედ ოფისი ბედნიერი იყოს ამის გაგებით,"- წერს ანა არაგანაშვილი. https://www.facebook.com/anna.arganashvili/posts/10155853267761112 კიდევ ერთი პრეტენზია სავაჭრო ცენტრის წინ ტროტუარის გადაკეტვას ეხებოდა, რის შედეგადაც გამვლელებს ავტომანქანების სავალ ნაწილზე უწევდათ გადასვლა, მათ შორის, ბავშვებს. "მოკლედ, ჰ და მ - მ გადაწყვიტა მისი მაღაზიის გახსნაზე სრულად გადაკეტოს თავისუფლებისეტროს მიმდებარე ტერიტოტია. მთლიანი საფეხმავლო გზა და არ გაუმართლად რომ მე გავიარე",- წერს კიდევ ერთი "ფეისბუქ" მომხმარებელი. https://www.facebook.com/nikoloz.humanoidi/videos/2125008730846500/?hc_location=ufi "ფორტუნა" გამოთქმულ პრეტენზიებთან დაკავშირებით H&M-ის საზოგადეობასთან ურთიერთობის სამსახურსაც დაუკავშირდა და მათგან საპასუხო პოზიციას ელოდება. თუმცა, ღონისძიებას დადებითი გამოხმაურებაც ჰქონდა. "სოციალურ ქსელში თაზო გამცემლიძე წერს, რომ სხვა ქვეყნებშიც ასეთი მასშტაბური ღონისძიებით იხსნება მაღაზიები. "მაგალითად, პირველი ფოტო ნიუიორკია, შემდეგ ახალი ზელანდია და ესპანეთი. ეს "ბრენდი" ესე ხსნის თავის ახალ მაღაზიებს და ხალხსაც ვისაც უნდა იმათ პატიჟებს. "ძალიან უხერხულია ამდენი "საქართველოს ჩამორჩენილობაზე" აქცენტირება. ჩემი მეგობრების დიდი ნაწილიც გულჩაწყვეტილია ჰ&მ მაღაზიის პრეზენტაციით. კარგით რაა, "ტეხავს" უკვე. "არც ქუჩის გადაკეტვაში და შემდეგ იმ კარგი ადამიანის მოთხოვნის საფუძველზე გახსნაში არ იყო არაფერი სასწაული და დაუჯერებელი. საერთოდ არც არაფრით არ განსხვავდება ეს საქართველო დანარჩენი მსოფლიოსგან. სხვაგანაც გადაკეტილა "ტროტუარი" და სხვაგანაც გახსნილა, ცხოვრებაა ჩვეულებრივი, თავის შეცდომებით და წარმატებებით. ყველაფრისგან ეროვნული დაპირისპირების შემნა არ გამიგია," - წერს თაზო გამცემლიძე. https://www.facebook.com/tazo.gamtsemlidze/posts/10214734229860057 [post_title] => H&M-ის გლამურული მიღება - გამოხმაურება სოციალურ ქსელებში [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => hm-is-glamuruli-migheba-gamokhmaureba-socialur-qselebshi [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-11-17 14:23:38 [post_modified_gmt] => 2017-11-17 10:23:38 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=188036 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 41 [max_num_pages] => 14 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => 6dc6c5d8401a04a9f90e8801691ed727 [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )