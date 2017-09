“ტაქსისტმა ვინ რა უნდა გამიბედოსო, ამოიღო უზარმაზარი დანა, ჩემკენ გადმოიხარა”

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => soc-qseli [1] => anina-tefnadze ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 168990 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => soc-qseli [1] => anina-tefnadze ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 168990 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 12177 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => soc-qseli [1] => anina-tefnadze ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => soc-qseli [1] => anina-tefnadze ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (168990) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (19708,12177) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 101244 [post_author] => 4 [post_date] => 2017-01-12 16:32:47 [post_date_gmt] => 2017-01-12 12:32:47 [post_content] => მეცნიერების განცხადებით, ადამიანის ინტელექტუალური დონის განსაზღვრა თავისუფლად შეიძლება იმ ფოტოს მიხედვით, რომელსაც ის სოციალურ ქსელში აქვეყნებს. საინტერესო კვლევის ჩასატარებლად ორგანიზატორებმა ერთ-ერთი პოპულარული ქსელის 1 000-ზე მეტი მომხმარებელი მიიწვიეს, სპეციალური პროგრამის დახმარებით კი, მათი სახის ნაკვთები, ჩაცმის სტილი, აქსესუარები და ფოტოს გადაღების დროს პოზირების ჩვეულება გააანალიზეს. კვლევამ დაადასტურა, რომ ადამიანები მაღალი ინტელექტუალური კოეფიციანტით, ფოტოს მარტივ ფონზე იღებენ და მათ ფოტოებზე იშვიათად ხვდებიან სხვა ადამიანები ან ნივთები. სხვათაშორის, ექსპერიმენტის დროს არ დადასტურდა მოსაზრება, თითქოს სელფის მოყვარულები დაბალი IQ-თი გამოირჩევიან, დაიმსხვრა სათვალესთან დაკავშირებული მითიც, რომელიც ბევრისთვის ერუდიციასა და მაღალ ინტელექტთან ასოცირდება. IQ-ს განსაზღვრა სოციალურ ქსელში გამოქვეყნებული ფოტოთიც შეიძლება

„ფეისბუქ"-მომხმარებელი დავით მიზანდარი ავრცელებს ფოტოებს, რომლებიც ვაკის ერთ-ერთ მიწისქვეშა გადასასვლელში გადაიღო. როგორც ის წერს: „ი. ჭავჭავაძის გამზირი 70, ეძახე ახლა ამას ვაკე... ამდენი წელი ნორმები ვერ შეიმუშავეს, თუ სად რისი გახსნა/დადგმა რეგულირდებოდეს ტერიტორიის და იერსახის მიხედვით". ფოტოებს, რასაკვირველია, აქვს გამოხმაურება. ერთ-ერთი კომენტარის ავტორი აღნიშნავს: „90-იანების გამოძახილია, თუმცა არც შეწყვეტილა ეგ ხაზი". თავად ფოტოების ავტორი წერს, რომ საქართველო „საქართველო სარეველებისა და უსამქურების ქვეყნად იქცა". „ეძახე ახლა ამას ვაკე..." - რა ხდება ჭავჭავაძეზე მიწისქვეშა გადასასვლელში (ფოტოები)

ჭიდაობის ფედერაციის ყოფილი პიარმენეჯერი მაცაცო კევლიშვილი „პალიტრა ტივის" მიერ მომზადებულ სიუჟეტს ეხმაურება. სიუჟეტი ეძღვნება პატარა აზერბაიჯანელ ბიჭს, რომელიც, როგორც ჟურნალისტი ჰყვება, 17-ჯერ გახდა საქართველოს ჩემპიონი ჭიდაობაში, მის ოჯახს კი ისე უჭირს, რომ ბიჭუნა ვაგზალზე ლიმონს ყიდის, რომ ვარჯიშის საშუალება ჰქონდეს და მშობლებსაც დაეხმაროს. სიუჟეტმა სოცქსელში დიდი გამოხმაურება გამოიწვია. ბევრი გამოთქვამს ბიჭის დახმარების სურვილს. ამ თემას გამოეხმაურა ჭიდაობის ფედერაციის ყოფილი პიარმენეჯერი, მაცაცო კევლიშვილი, რომელმაც ეს სიუჟეტი გააზიარა და იმ უზუსტობაზე მიანიშნა, რომელიც, მისი მოსაზრებით, ჟურნალისტს გაეპარა. „ჩემო მეგობრებო, მახარებს, ამდენი გულშემატკივარი რომ აღმოაჩნდა ჭიდაობას და ასე განიცადეთ ამ მაგარი ბიჭის სავარაუდო ემიგრაცია სხვა ქვეყანაში. აქვე გამაოგნებელია აღშფოთება: სხვა სფეროს წარმომადგენლებს არ უჭირთ? ნიჭიერი მომღერალი, მსახიობი არაა მშიერი? რატომ არ შეიძლება, მიზნის მისაღწევად იშრომო ისე, როგორც შეიძლება და შეგიძლია? ადამიანი რომ ბრძოლისუნარიანია, ამაში რა არის ცუდი? ჟურნალისტის შეცდომაზე ყურადღების გამახვილება საჭირო არაა. ის ალბათ თქვენსავით შეწუხდა, როგორ ვასამარებთ ნიჭიერებას და გაეპარა, რომ 14 წლის ვერ იქნება 17-ჯერ საქართველოს ჩემპიონი. ყველას შეგვშლია. რადგან ჭიდაობას ასწავლიან უფასოდ, ძალიან ბევრი სოციალურად დაუცველი ბავშვი მიჰყავთ მშობლებს ჭიდაობის შესასწავლად და მერე ძალიან მაგარი, კარგი ბიჭი ხდება საქართველოს, ევროპის, მსოფლიოს და ოლიმპიადის ჩემპიონი! როდესაც ოლიმპიადის დასრულებისთანავე გავიწყდებათ სპორტის წარმომადგენლები და ლაშა ტალახაძეს სახეზე ვერ ცნობთ გამოკითხულთა უმეტესობა, მხოლოდ სახელმწიფოს დანაშაული არ იქნება, თუ იმ ქვეყანაში წავლენ ცნობილი სახეები, სადაც დააფასებენ თუ ემოციურად არა, ფინანსურად მაინც. ლაშაც, ლადოც, გენოც, ზვიადიც, ლიპოც, ჭრიკიც და აიდენიც! არ გინდათ ახლა ეს აბობოქრება! არ მჯერა მე ამ აბობოქრების! ჰო, თუ უნდა განმსაჯოთ, ჭიდაობის ფედერაციის ყოფილი პიარი ვარ და არა მოქმედი". - აღნიშნავს მაცაცო საკუთარ სტატუსში. „14 წლის ვერ იქნება 17-ჯერ საქართველოს ჩემპიონი" - როგორ ეხმაურებიან პატარა აზერბაიჯანელი მოჭიდავის ამბავს სოცქსელში IQ-ს განსაზღვრა სოციალურ ქსელში გამოქვეყნებული ფოტოთიც შეიძლება

მეცნიერების განცხადებით, ადამიანის ინტელექტუალური დონის განსაზღვრა თავისუფლად შეიძლება იმ ფოტოს მიხედვით, რომელსაც ის სოციალურ ქსელში აქვეყნებს. საინტერესო კვლევის ჩასატარებლად ორგანიზატორებმა ერთ-ერთი პოპულარული ქსელის 1 000-ზე მეტი მომხმარებელი მიიწვიეს, სპეციალური პროგრამის დახმარებით კი, მათი სახის ნაკვთები, ჩაცმის სტილი, აქსესუარები და ფოტოს გადაღების დროს პოზირების ჩვეულება გააანალიზეს. კვლევამ დაადასტურა, რომ ადამიანები მაღალი ინტელექტუალური კოეფიციანტით, ფოტოს მარტივ ფონზე იღებენ და მათ ფოტოებზე იშვიათად ხვდებიან სხვა ადამიანები ან ნივთები. სხვათაშორის, ექსპერიმენტის დროს არ დადასტურდა მოსაზრება, თითქოს სელფის მოყვარულები დაბალი IQ-თი გამოირჩევიან, დაიმსხვრა სათვალესთან დაკავშირებული მითიც, რომელიც ბევრისთვის ერუდიციასა და მაღალ ინტელექტთან ასოცირდება.