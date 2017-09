თბილისში სოციალურ მუშაკებს ფიზიკურად გაუსწორდნენ

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => dzaladoba [1] => socialuri-momsakhurebis-saagento [2] => ana-arganashvili [3] => socialuri-mushakebi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 160400 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => dzaladoba [1] => socialuri-momsakhurebis-saagento [2] => ana-arganashvili [3] => socialuri-mushakebi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 160400 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 6295 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => dzaladoba [1] => socialuri-momsakhurebis-saagento [2] => ana-arganashvili [3] => socialuri-mushakebi ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => dzaladoba [1] => socialuri-momsakhurebis-saagento [2] => ana-arganashvili [3] => socialuri-mushakebi ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (160400) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (12127,6295,8020,18892) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 118638 [post_author] => 2 [post_date] => 2017-03-29 16:38:46 [post_date_gmt] => 2017-03-29 12:38:46 [post_content] => ბათუმის ერთ-ერთ სკოლაში მოსწავლის მშობელმა მისი შვილის პარალელურ კლასელზე ფიზიკურად იძალადა. ბავშვები მეორე კლასში სწავლობენ. „ფორტუნას“ კორესპონდენტის ინფორმაციით, შემთხვევა გუშინ 14 საათზე მოხდა. სკოლის დირექტორი ფაქტს ადასტურებს. მისი თქმით, მომხდარზე გამოძიება უკვე დაწყებულია, დაიკითხა ყველა პირი, რომელსაც შემთხვევის შესახებ რაიმე ინფორმაცია შესაძლოა ჰქონოდა. დირექტორის თქმითვე, ბავშვი ძალადობის შედეგად არ დაშავებულა. ზუსტი მიზეზი, რის გამოც ინციდენტი მოხდა, უცნობია, თუმცა აღნიშნულ ინციდენტამდე ბავშვებს შორის კონფლიქტს ჰქონდა ადგილი. იმერეთის რეგიონში მანდატურმა 15 წლის მოსწავლესთან სქესობრივი კავშირი დაამყარა. ამის შესახებ ინფორმაციას "ტელეკომპანია" „მაესტრო" ავრცელებს. მათივე ცნობით, მანდატური 40 წლისაა და რამდენიმე წელია სკოლაში მუშაობს, 15 წლის მოსწავლე კი აღნიშნულ სკოლაში 1 წლის წინ გადავიდა. განათლების სამინისტროში მომხდარ ფაქტს ადასტურებენ და აცხადებენ, რომ მანდატური სამსახურიდან გათავისუფლებულია. გავრცელებული ინფორმაციით, ოჯახს მამაკაცთან პრეტენზია არ აქვს და 40 წლის მამაკაცი 15 წლის გოგონას ცოლად მოყვანას გეგმავს. არსებული ცნობით, 15 წლის მოზარდი ორსულადაა. მომხდარზე მიმდინარეობს გამოძიება. "რადგანაც გიორგი კვირიკაშვილს თანასწორობის მიმართულებით, ან ანტიდისკრიმინაციულ კანონმდებლობასთან დაკავშირებით მნიშვნელოვანი განცხადებები არასოდეს გაუკეთებია, ასეთი მკვეთრი ნაციონალისტურ-პატრიარქატული პოზიციებიდან ამ საკითხების შეფასება, ცხადია, პრობლემურია. ხაზი უნდა გაესვას იმას, რომ თუ ცალკეულ ბარებში არსებობს მსგავსი პრაქტიკა, ეს უნდა შეისწავლონ შესაბამისმა ორგანოებმა, მათ შორის სახალხო დამცველმა,“ - განაცხადა თამთა მიქელაძემ. თამთა მიქელაძე მიიჩნევს, რომ არასრულწლოვნების პროსტიტუცია ძალიან მწვავე თემაა და ამ თემაზე მოუმზადებლად საუბარი არ შეიძლება. „თვითონ ქალთა უფლებების საკითხებზეც აბსოლუტურად არასწორი პოზიციები ჰქონდა პრემიერს, როდესაც ქართველი კაცების მხრიდან მათი ხსნის და ვერ მოთმენის საკითხებზე ილაპარაკა. ეს ძალიან სუპერმასკულინური რეკომენდაციაა და არ იყო ორიენტირებული ქალთა უფლებებსა და საჭიროებებზე,“- აღნიშნავს თამთა მიქელაძე. აქვთ თუ არა ბარებს „ფეისკონტროლის“ უფლება ბარებს, ღამის კლუბებსა თუ სხვა დაწესებულებებს აქვთ უფლება გადაწყვიტონ, ვის შეუშვებენ შენობაში, თუმცა, თამთა მიქელაძე აცხადებს, რომ „დისკრიმინაციის ყველა ფორმის აღმოფხვრის შესახებ კანონი“ კერძო პირებზეც ვრცელდება და ბარების მიმართ პრეტენზიის შემთხვევაში, ყველას აქვს უფლება, გააპროტესტოს, თუნდაც - სახალხო დამცველთან. არიან თუ არა არასრულწლოვნები ჩართული პროსტიტუციაში ღამის ბარებში სახალხო დამცველის აპარატში მსგავსი სახის საჩივარი არ შესულა, „ფორტუნას“ ომბუდსმენის აპარატში განუცხადეს, რომ ამ საკითხზე განცხადებას მოგვიანებით გააკეთებენ. „პარტნიორობა ადამიანის უფლებებისათვის“ წარმომადგენელი ანა არგანაშვილი კი ამბობს, რომ არასრუწლოვნების პროსტიტუციაში ჩაბმასა და სექსუალურ ექსპლუატაციაზე ინფორმაცია საკმაოდ დიდი ხანია, ვრცელდება. მისივე თქმით, არასამთავრობო ორგანიზაციებმა შსს-ს არაერთხელ მიმართეს, თუმცა სამართალდამცველ უწყებას ინტერესი არ გამოუხატავს. "შინაგან საქმეთა სამინისტროს საჯარო შეხვედრებზე ყოველთვის ვთხოვდით, დაინტერესებულიყვნენ იმ არასრულწლოვნების მიმართ ჩადენილი შესაძლო სექსუალური დანაშაულებით, რომლებსაც აკლიათ მშობლების ყურადღება, არიან ქუჩაში. არ მიგვიმართავს კონკრეტული მტკიცებულების ფარგლებში, ვინაიდან ესეთი მტკიცებულებები და გარემოებები ჩვენთვის ცნობილი არ იყო, მაგრამ ჩვენ ვიცით, რომ უმეთვალყურეოდ დარჩენილი ბავშვები ხშირად ხვდებიან მსგავს სარისკო სიტუაციებში," - აცხადებს ანა არგანაშვილი. იგი მიიჩნევს, რომ რადგან გიორგი კვირიკაშვილის განცხადება იყო „საკმაოდ მტკიცებითი", პრემიერს უკვე აქვს სერიოზული ინფორმაცია. გვანცა ბზიავა 