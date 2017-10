თელავში სკოლის შენობიდან მუშა გადმოვარდა

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => shss [1] => reabilitacia [2] => gamodzieba [3] => skola [4] => telavi [5] => dashavebuli [6] => musha ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 174086 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => shss [1] => reabilitacia [2] => gamodzieba [3] => skola [4] => telavi [5] => dashavebuli [6] => musha ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 174086 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 107 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => shss [1] => reabilitacia [2] => gamodzieba [3] => skola [4] => telavi [5] => dashavebuli [6] => musha ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => shss [1] => reabilitacia [2] => gamodzieba [3] => skola [4] => telavi [5] => dashavebuli [6] => musha ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (174086) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (7813,1918,14731,1519,107,1960,5182) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 174074 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-10-11 16:17:47 [post_date_gmt] => 2017-10-11 12:17:47 [post_content] => შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, 2017 წლის განმავლობაში ქვეყნიდან საქართველოს 2 910 387 მოქალაქე გავიდა, 2 860 942 კი შემოვიდა. ამ მონაცემების მიხედვით, ქვეყნიდან გასულ მოქალაქეთა რაოდენობა 49 445-ით აღემატება ქვეყანაში შემოსულ მოქალაქეთა რაოდენობას. სტატისტიკურ მონაცემებს შსს-ს საინფორმაციო-ანალიტიკური დეპარტამენტი აქვეყნებს. მონაცემები იანვრიდან-სექტემბრამდე პერიოდს ასახავს. სტატისტის თანახმად, 2016 წელთან შედარებით ქვეყნიდან გასული მოქალაქეთა რაოდენობა 13,1%-ით არის გაზრდილი, ხოლო შემოსულების - 12.7%-ით. გასული წლის განმავლობაში, ქვეყნიდან გავიდა საქართველოს 2 573 484 მოქალაქე, ხოლო შემოვიდა 2 538 814. ქვეყნიდან გასულ მოქალაქეთა რაოდენობა 13,1%-ითაა გაზრდილი

საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრომ სუიციდის მცდელობა აღკვეთა, ინფორმაციას საგანგებო სიტუაციების სამსახური ავრცელებს. რუსთავში, თოდრიას ქუჩაზე, 9-სართულიანი კორპუსის სახურავიდან ახალგაზრდა მამაკაცი გადმოხტომით იმუქრებოდა. როგორც უწყებაში განმარტავენ, მამაკაცი შსს-ს მაშველებისა და პოლიციის თანამშრომლების მიერ უსაფრთხოდ არის ჩამოყვანილი. შსს-მ სუიციდის მცდელობა აღკვეთა

რამდენიმე წუთის წინ ნუცუბიძის ქუჩაზე ავტოსაგზაო შემთხვევა მოხდა. თვითმხილველების ინფორმაციით, მსუბუქი ავტომობილი გარე განათების ბოძს შეეჯახა, რის შედეგადაც ბოძი წაიქცა და როგორც ავტომობილი, ასევე სამარშრუტო მიკროავტობუსი დააზიანა. არსებული ინფორმაციით, მომხდარის შედეგად, არავინ დაშავებულა. მომხდარმა ავტოსაგზაო შემთხვევამ ნუცუბიძის ქუჩაზე მოძრაობის შეფერხება გამოიწვია. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცნობით, ავტომობილის მძღოლი ადმინისტრაციული წესით დაჯარიმდება. ავტოსაგზაო შემთხვევა ნუცუბიძეზე - მსუბუქი ავტომობილი გარე განათების ბოძს შეეჯახა ქვეყნიდან გასულ მოქალაქეთა რაოდენობა 13,1%-ითაა გაზრდილი

შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, 2017 წლის განმავლობაში ქვეყნიდან საქართველოს 2 910 387 მოქალაქე გავიდა, 2 860 942 კი შემოვიდა. ამ მონაცემების მიხედვით, ქვეყნიდან გასულ მოქალაქეთა რაოდენობა 49 445-ით აღემატება ქვეყანაში შემოსულ მოქალაქეთა რაოდენობას. სტატისტიკურ მონაცემებს შსს-ს საინფორმაციო-ანალიტიკური დეპარტამენტი აქვეყნებს. მონაცემები იანვრიდან-სექტემბრამდე პერიოდს ასახავს. სტატისტის თანახმად, 2016 წელთან შედარებით ქვეყნიდან გასული მოქალაქეთა რაოდენობა 13,1%-ით არის გაზრდილი, ხოლო შემოსულების - 12.7%-ით. გასული წლის განმავლობაში, ქვეყნიდან გავიდა საქართველოს 2 573 484 მოქალაქე, ხოლო შემოვიდა 2 538 814.