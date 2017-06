ტერორიზმში ბრალდებულ ბექა ბექაურს პატიმრობა გასაიდუმლოებულად მიუსაჯეს

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => sasamartlo [1] => terorizmi [2] => fortunas-temebi [3] => beqa-beqauris-saqme ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 139257 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => sasamartlo [1] => terorizmi [2] => fortunas-temebi [3] => beqa-beqauris-saqme ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 139257 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 285 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => sasamartlo [1] => terorizmi [2] => fortunas-temebi [3] => beqa-beqauris-saqme ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => sasamartlo [1] => terorizmi [2] => fortunas-temebi [3] => beqa-beqauris-saqme ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (139257) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (16579,16375,285,1658) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 139061 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-06-16 11:34:30 [post_date_gmt] => 2017-06-16 07:34:30 [post_content] => „მარტო სახლში“ - ამ სიტყვებზე, პირველ რიგში, ცნობილი ფილმიდან კადრები გვახსენდება, სახლში მარტო დარჩებილი ბიჭი მახეებს რომ აგებს ქურდების დასაჭერად და შემდეგ ის არეულობა, რაც ამ დროს სახლში ხდება. მაგრამ დიდი შანსია, მსგავსი რამ რეალურად თბილისშიც მოხდეს, რადგან მთელი ზაფხულის განმავლობაში ბავშვების უმეტესობას სახლში მარტო დარჩენა მოუწევს. საქმე ის არის, რომ სკოლებსა და ბაღებში არდადეგები დაიწყო. ბავშვები ისვენებენ, მათ დასაქმებულ მშობლებს კი, როგორც ყოველ ზაფხულს, წელსაც ახალი საფიქრალი გაუჩნდათ - სამსახურში ყოფნის პერიოდში, სად წაიყვანონ შვილები? მშობლების ნაწილი მთელი ზაფხულის განმავლობაში მუშაობს, შვებულება მხოლოდ 24 დღე ეკუთვნით, ამ დღეებსაც ერთიანად ვერ იყენებენ და რამდენიმე ნაწილად ყოფენ. გარდა ამისა, მშობლების უმეტესობა შვებულებას ყველაზე ცხელი თვისთვის - აგვისტოსთვის ინახავს. საზაფხულო არდადეგები კი 15 ივნისს იწყება და 15 სექტემბრამდე გრძელდება. აქედან გამომდინარე, მშობელმა არ იცის, 3 თვის განმავლობაში სამუშაო საათებში ბავშვი ვის მიაბაროს. ზოგიერთი მათგანი ოჯახის ახლობლების დახმარებით აგვარებს ამ პრობლემას და მთელი ზაფხულის განმავლობაში შვილს დამხმარესთან ტოვებს, ზოგიერთი ზედმეტ ხარჯს არ ერიდება და ძიძას ქირაობს. თუმცა, ყველა მშობელს დამხმარე არ ჰყავს და არც იმის საშუალება აქვს, შვილებს ძიძა აუყვანოს, მცირეწლოვანი ბავშვების სახლში მარტო დატოვება კი, ბუნებრივია, სახიფათოა. გამოსავლის გარეშე დარჩენილი მშობლები პრობლემის გადაჭრის სხვადასხვა არცთუ ისე სახარბიელო ხერხებს მიმართავენ. მშობელს სკოლის მოსწავლეები კერძო ბაღში დაჰყავს ირა ბანცაძეს ორი მცირეწლოვანი შვილი ჰყავს. ორივე სკოლის დაწყებით კლასში სწავლობს. მშობლები მუშაობენ, ბავშვების დამტოვებლები კი არ ჰყავთ. დედამ ბევრი ფიქრის შემდეგ ერთი გამოსავალი იპოვა: „მთელი ზაფხულის განმავლობაში ვმუშაობ. 6 წლის და 8 წლის შვილები მყავს, ზაფხულის არდადეგების დაწყების შემდეგ პრობლემა მექმნებოდა, რადგან არ ვიცოდი, სად წამეყვანა ბავშვები, ამიტომ ერთ გზას მივმართე - სასკოლო არდადეგების პერიოდში ბავშვები იმ კერძო ბაღში დამყავს, რომელშიც სკოლაში მისვლამდე დადიოდნენ. მართალია, 4 წლის ბავშვებთან ერთად უწევთ ყოფნა, თუმცა სხვა გამოსავალი არ არსებობს,“ - ამბობს „ფორტუნასთან“ ირა ბანცაძე. მის მსგავსად, ორი მცირეწლოვანის დედაა ეკა მაღლაკელიძეც. ერთი ბავშვი ბაღში დადის, მეორე კი სკოლის დაწყებით კლასშია. საზაფხულო არდადეგების დაწყებისთანავე ერთი პატარა საჯარო ბაღიდან კერძო ბაღში გადაჰყავს, მართალია, ეს გარკვეულ ხარჯებთან არის დაკავშირებული, თუმცა მშობელმა იცის, რომ ბავშვი ბაღშია და მშვიდად არის. პრობლემა ექმნება მეორე ბავშვთან დაკავშირებით, სკოლის დასრულებისთანავე ბავშვს მთელი ზაფხულით სოფელში ბებიასთან უშვებს. „ძალიან კარგი იქნებოდა, რაიმე გამოსავალი არსებობდეს და მთელი ზაფხულის განმავლობაში ბავშვის სოფელში გაშვება არ მიწევდეს, მაგრამ თბილისში რომ მყავდეს, მთელი დღის განმავლობაში მარტო მოუწევს ყოფნა, სახლში კი მარტო ვერ დავტოვებ,“ - ამბობს „ფორტუნასთან“ ეკა მაღლაკელიძე. ირა ბანცაძისა და ეკა მაღლაკელიძის მსგავსად, უამრავი მშობელია, ვისაც საზაფხულო არდადეგებზე მცირეწლოვანი ბავშვის დატოვების პრობლემა აქვს. საზაფხულო ბაღებსა და სკოლებთან დაკავშირებით კი საქართველოში არცთუ კარგი მდგომარეობაა. საზაფხულო ბაღები და სკოლები საქართველოში საზაფხულო ბაღები თბილისის მასშტაბით არსებობს. ბაღები, ძირითადად, ერთი თვის განმავლობაში - მხოლოდ ივლისში, ფუნქციონირებენ. თბილისის ბაგა-ბაღების მართვის სააგენტოს ინიციატივითა და თბილისის მთავრობის გადაწყვეტილებით, დედაქალაქს 2017 წლის ზაფხულში 40 საბავშვო ბაღი მოემსახურება. საზაფხულო ბაღებში რეგისტრაცია 19 ივნისს დაიწყება და 29 ივნისს დასრულდება, სააღმზრდელო პროცესი კი 3 ივლისიდან 31 ივლისის ჩათვლით გაგრძელდება, შესაბამისად, ბაღის ასაკის ბავშვების მშობლებისთვის საზაფხულო არდადეგები პრობლემა უფრო მეტად აგვისტოს თვეშია. რა უნდა ქნან მშობლებმა აგვისტოში , პასუხი არ არსებობს. საზაფხულო ბაღებისგან განსხვავებით, გაცილებით რთული მდგომარეობაა საზაფხულო სკოლებთან დაკავშირებით. ქვეყანაში მხოლოდ საზაფხულო კერძო სკოლები არსებობს, თუმცა, იმდენად მაღალი გადასახადია, ცოტა მშობელი თუ შეძლებს გადახდას. „ფორტუნა“ განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს დაუკავშირდა. როგორც უწყებაში აცხადებენ, საზაფხულო ბანაკები არსებობს, თუმცა საზაფხულო ბანაკები მხოლოდ მე-7, მე-8 და მე-9 კლასის მოსწავლეებისთვისაა გათვლილი. რა უნდა ქნან დაწყებითი კლასის მოსწავლეების მშობლებმა საზაფხულო არდადეგებზე, ჩვენ ამ საკითხზე არ ვმუშაობთ, - გვიპასუხეს უწყებაში. როგორც აღმოჩნდა, სკოლის დაწყებითი კლასის მოსწავლეების მშობლებისთვის საზაფხულო არდადეგები პრობლემა კიდევ დიდხანს იქნება. საზაფხულო ბაღები და სკოლები საზღვარგარეთ საქართველოსგან განსხვავებით, სულ სხვა მდგომარეობაა ევროპის ქვეყნებში. მაგალითად, ინგლისში საზაფხულო არდადეგები მხოლოდ 6 კვირას გრძელდება. ქვეყანაში უამრავი საზაფხულო სკოლა არსებობს, სადაც ბავშვებს გართობის უამრავ საშუალებას სთავაზობენ, მხატვრულ და სპორტულ ღონისძიებებში რთავენ. ინგლისში საზაფხულო სკოლები ძირითადად ერთი კვირით ფუნქციონირებენ, დანარჩენ დროს კი მშობლებს შვილებთან დროის გატარებისა და დასვენების საშუალება აქვთ. თითქმის იგივე მდგომარეობაა ევროპის სხვა ქვეყნებშიც და ცხადია, მათ ეს პრობლემები არ აქვთ. გვანცა ბზიავა [post_title] => მარტო სახლში - ზაფხულის განმავლობაში თბილისში დარჩენილი ბავშვების პრობლემა [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => marto-sakhlshi-zafkhulis-ganmavlobashi-tbilisshi-darchenili-bavshvebis-problema [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-06-16 11:39:33 [post_modified_gmt] => 2017-06-16 07:39:33 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=139061 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 139038 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-06-15 22:08:57 [post_date_gmt] => 2017-06-15 18:08:57 [post_content] => ავღანეთის დედაქალაქ ქაბულში, შიიტური მეჩეთის ტერიტორიაზე აფეთქება მოხდა. ამის შესახებ BBC იუწყება. ქაბულის შინაგან საქმეთა მინისტრმა, ალ-ზაჰრას მეჩეთზე თავდასხმა ტერორისტულ აქტად შეაფასა. სამინისტროს ოფიციალურმა წარმომადგენელმა განაცხადა, რომ აფეთქებას მსხვერპლი მოჰყვა. ადგილზე პოლიციელები იმყოფებიან. თავდასხმა რამადანის წმინდა დღესასწაულის დროს მოხდა. თვითმხილველები ყვებიან, რომ თავდამსხმელი მეჩეთში შესვლას ცდილობდა, თუმცა არ შეუშვეს. ცნობილია ისიც, რომ აფეთქების შემდეგ სროლის ხმაც იყო. [post_title] => აფეთქება და სროლა: ქაბულში მეჩეთზე თავდასხმა განხორციელდა [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => afetqeba-da-srola-qabulshi-mechetze-tavdaskhma-gankhorcielda [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-06-16 11:43:50 [post_modified_gmt] => 2017-06-16 07:43:50 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=139038 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 138955 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-06-15 16:04:10 [post_date_gmt] => 2017-06-15 12:04:10 [post_content] => ტერორისტული დაჯგუფება „ისლამური სახელმწიფო“ კომპიუტერულ მოწყობილობებში აეროპორტის სკანერისთვის უხილავ ასაფეთქებელ მოწყობილობებს ამონტაჟებს. ასაფეთქებელი მოწყობილობების დამონტაჟების ახალ მეთოდოლოგიაზე ეჭვი ამერიკის სპეცსამსახურებსაც ჰქონდათ, საიდუმლოს ფარდა ისრაელის დაზვერვამ ახადა, რომლებმაც ISIS-ის ინტერნეტ ქსელში შეაღწიეს. ტერორისტული დაჯგუფება ასაფეთქებელ მოწყობილობას კომპიუტერის ბატარეებში ამონტაჟებდა. მომხდარის გამო, ამერიკის ხელისუფლებამ რამდენიმე ქვეყნის მოქალაქეებისთვის თვითმფრინავის სალონში მობილურზე დიდი ზომის ელექტრონული მოწყობილობების ატანა აკრძალა. აკრძალვას მალევე შეუერთდა დიდი ბრიტანეთიც. შეზღუდვა შეეხო ეგვიპტის, იორდანიის , ქუვეითის, მაროკოს, ყატარის, საუდის არაბეთისა და თურქეთის მოქალაქეებს. ამერიკის კონტრტერორისტული ორგანიზაციის ხელმძღვანელების განმარტების ახალი წესები სადაზვერვო ინფორმაციას ეფუძნება და ტერორისტული აქტების თავიდან ასაცილებლად თვითმფრინავის სალონში აკრძალული ნივთების სიას ემატება: ლეპტოპები, ტაბლეტები , კამერები და მობილურზე დიდი სათამაშო მოწყობილობები. შეზუდვა არ ეხება თვითმფრინავის ეკიპაჟს. საჰაერო ხომალდის სალონში აკრძალული ნივთების ჩამონათვალს „სამოქალაქო ავიაციის საერთაშორისო ორგანიზაცია“ (ICAO )განსაზღვრავს, თუმცა ფრენის უსაფრთხოების ინტერესებიდან გამომდინარე, წევრ სახელმწიფოებს უფლება აქვთ, ICAO-ს მიერ დადგენილი ნივთების გარდა, დამატებით დააწესონ აკრძალვები. ერთადერთი მთავარი კრიტერიუმი, რითაც აკრძალული ნივთების ჩამონათვალი დგინდება, ფრენის უსაფრთხოებაა. საქართველოს სამოქალაქო ავიაციის სააგენტოს ინფორმაციით, ბოლო პერიოდში აქტუალური გახდა ე.წ. ლითიუმის ელემენტების საჰაერო ტრანსპორტით გადატანის საკითხი და ICAO-მ წევრ სახელმწიფოებს 2016 წელს ლითიუმის ელემენტების გადაზიდვა ტვირთის სახით, სამგზავრო საჰაერო ხომალდზე აუკრძალა. უშუალოდ ნოუთბუქების , პლანშეტების და ფოტოკამერების თვითმფრინავის ბორტზე ატანასთან დაკავშირებით ჯერჯერობით რაიმე ამკრძალავი რეგულაცია არ დაწესებულა . თუმცა, როგორც „ფორტუნას „ სამოქალაქო ავიაციის სააგენტოში განუცხადეს, რამდენიმე სახელმწიფომ ფრენის უსაფრთხოების და უშიშროების მიზნით, თვითმფრინავის სალონში დიდი ზომის ელექტრონული მოწყობილობების ხელბარგის მეშვეობით ატანა დროებით აკრძალა. თამუნა გოგუაძე [post_title] => აიკრძალება თუ არა საქართველოში ფრენისას თვითმფრინავებში ლეპტოპების შეტანა [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => aikrdzaleba-tu-ara-saqartveloshi-frenisas-tvitmfrinavebshi-leptopebis-shetana [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-06-15 16:17:00 [post_modified_gmt] => 2017-06-15 12:17:00 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=138955 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 139061 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-06-16 11:34:30 [post_date_gmt] => 2017-06-16 07:34:30 [post_content] => „მარტო სახლში“ - 