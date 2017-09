WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => autizmi [1] => diskriminacia-skolashi [2] => 149-e-skola ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 164300 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => autizmi [1] => diskriminacia-skolashi [2] => 149-e-skola ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 164300 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 4270 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => autizmi [1] => diskriminacia-skolashi [2] => 149-e-skola ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => autizmi [1] => diskriminacia-skolashi [2] => 149-e-skola ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (164300) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (19265,4270,19264) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 88257 [post_author] => 2 [post_date] => 2016-11-15 19:57:57 [post_date_gmt] => 2016-11-15 15:57:57 [post_content] => მულტფილმი „გოჭი პეპა“(Peppa Pig) მსოფლიოში ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარულია. მაღაზიებში იყიდება პეპას, მისი ძმის - ჯორჯის და მათი მშობლების ფორმის სათამაშოები, მაისურები, ჩანთები და სხვადასხვა ნივთი. მულტფილმის პერსონაჟები მხიარულები არიან, მშობლები - მოსიყვარულეები, ისინი მუდმივად ცდილობენ, შვილებს პრობლემების გადაჭრაში დაეხმარონ. პეპას და ჯორჯს ყველა ბავშვისთვის მოსაწონი მხიარული ცხოვრება აქვთ. თუმცა, როგორც აღმოჩნდა, სხვა ბევრი მულტფილმის მსგავსად, ფსიქოლოგების ნაწილს არც „გოჭი პეპა“ მოსწონთ. ჰარვარდის უნივერსიტეტში ჩატარებულმა ბოლო კვლევამ აჩვენა, რომ „გოჭი პეპა“ ბავშვებში აუტიზმის განვითარების ერთ-ერთი მიზეზი შეიძლება გახდეს და საყვარელი გმირები სულაც არ არიან „საყვარლები“, პეპა კი თქვენს შვილებს საფრთხეს უქმნის. კვლევის ავტორების თქმით, პეპა ძალიან უხეშია და მშობლები საჭიროზე მეტ დათმობაზე მიდიან მასთან ურთიერთობაში. ერთ-ერთ ეპიზოდში კი, პეპა და ჯორჯი მშობლებთან ერთად ალაგებენ საკუთარ სათამაშოებს. როგორც კი მშობლები ოთახიდან გადიან, პეპა და ჯორჯი ოთახში კვლავ არეულობას აწყობენ და ამის გამო იცინიან. ფსიქოლოგების თქმით, პეპას საკუთარ თავზე დიდი წარმოდგენა აქვს, ძალიან უხეშია, არაადეკვატურად იქცევა, აკეთებს ყველაფერს, რაც უნდა, არ ითვალისწინებს სხვის აზრს და არ არის ტოლერანტული. ბევრი მშობელი ჩივის, რომ მათი შვილები მუდმივად ბაძავენ პეპას და ჯორჯს. ზოგ ბავშვს სახლში მულტფილმის ყურება აუკრძალეს. [post_title] => "გოჭი პეპა" ბავშვებში აუტიზმს იწვევს - ფსიქოლოგები [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => gochi-pepa-bavshvebshi-autizms-iwvevs-fsiqologebi [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2016-11-15 19:57:57 [post_modified_gmt] => 2016-11-15 15:57:57 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=88257 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 68711 [post_author] => 2 [post_date] => 2016-08-06 08:26:29 [post_date_gmt] => 2016-08-06 04:26:29 [post_content] => ლურჯი ჩანთა, დინოზავრებიანი პრინტით, რომელიც სინგაპურის პრემიერ-მინისტრის ცოლს, ჰო ჩინგს თეთრ სახლში ვიზიტისას ეჭირა ხელში, მსოფლიოს ყურადღების ცენტრში მოექცა. ჩანთა 11 დოლარი ღირს და დამზადებულია სკოლა „ფათლაითში“, სადაც აუტისტური სპექტრის მქონე სტუდენტები სწავლობენ. პრემიერ-მინისტრის ცოლის ჩანთას სოციალურ ქსელებში კრიტიკა მოჰყვა, თუმცა მას შემდეგ, რაც გარიკვა, რომ აქსესუარი 19 წლის სიტო შენგ ჯიმ დაამზადა „ფათლაითში“, ჩანთის გაყიდვებმა საოცარ მაჩვენებელს მიაღწია. სკოლა 4 თვეში 200-მდე ჩანთის გაყიდვას ახერხებს, თუმცა პრემიერ-მინისტრის ცოლის გამოჩენის შემდეგ 200 აქსესუარი ერთი დღის განმავლობაში გაიყიდა. ჰო ჩინგი ჩანთით თეთრი სახლის საზეიმო ცერემონიალზე გამოჩნდა, სადაც მას და მის ქმარს პრეზიდენტი ობამა და მიშელი დახვდნენ. [post_title] => სინგაპურის პრემიერის ცოლის 11 დოლარიანმა ჩანთამ მსოფლიო აალაპარაკა [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => singapuris-premieris-colis-11-dolarianma-chantam-msoflio-aalaparaka [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2016-08-06 08:24:35 [post_modified_gmt] => 2016-08-06 04:24:35 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=68711 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 61524 [post_author] => 4 [post_date] => 2016-07-05 15:00:15 [post_date_gmt] => 2016-07-05 11:00:15 [post_content] => ორსულობის დროს პარაცეტამოლის მიღება 30 პროცენტით ზრდის აუტისტური სპექტრის სიმპტომების განვითარების რისკს ახალშობილ ვაჟებში და ყურადღების დეფიციტის განვითარების რისკს გოგონებში. ამ დასკვნამდე მივიდნენ ესპანეთის ეპიდემიოლოგიის ცენტრის მკვლევარები. ახალ ექსპერიმენტში 2644 ახალგაზრდა დედა იღებდა მონაწილეობას. მათ შორის აკვირდებოდნენ წლიდან ხუთ წლამდე ასაკის ბავშვებს, რომელთა დედები ორსულობის დროს რეგულარულად ან არარეგულარულად იღებდნენ ამ სიცხის დამწევ და ტკივილგამაყუჩებელ საშუალებას. აღმოჩნდა რომ ბავშვებს, რომელთა დედებიც ორსულობის 32 კვირამდე იღებდნენ პარაცეტამოლს, გამოუვლინდათ აუტისტური სპექტრის, ნერვული აშლილობის, ჰიპერაქტიულობისა და ყურადღების დეფიციტის ნიშნები. კიდევ უფრო საგანგაშო აღმოჩნდა იმ პატარების შედეგები, რომელთა დედები ორსულობისას რეგულარულად იღებდნენ პარაცეტამოლს. ამ ახალ კვლევაზე საკუთარი მოსაზრება აქვს ექიმ ჟორჟი ჯალვიეზსს: „პირველ რიგში პარაცეტამოლი მოქმედებს ტვინის ნერვულ უჯრედებზე, რაც ტკივილზეა პასუხისმგებელი. ის შეიძლება ცუდად მოქმედებდეს როგორც იმუნურ სისტემაზე, ასევე ახდენდეს ცალკეული ემბრიონის ინტოქსიკაციას“ - აცხადებს მკვლევარი. ამ სკანდალური დასკვნის შედეგებს დღეს გამოცემა Dailymail აქვეყნებს. [post_title] => ახალმა კვლევამ აჩვენა, რომ პარაცეტამოლის მიღება ორსულობისას აუტიზმს იწვევს [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => akhalma-kvlevam-achvena-rom-paracetamolis-migheba-orsulobisas-autizms-iwvevs [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2016-07-05 15:02:29 [post_modified_gmt] => 2016-07-05 11:02:29 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=61524 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 88257 [post_author] => 2 [post_date] => 2016-11-15 19:57:57 [post_date_gmt] => 2016-11-15 15:57:57 [post_content] => მულტფილმი „გოჭი პეპა“(Peppa Pig) მსოფლიოში ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარულია. მაღაზიებში იყიდება პეპას, მისი ძმის - ჯორჯის და მათი მშობლების ფორმის სათამაშოები, მაისურები, ჩანთები და სხვადასხვა ნივთი. მულტფილმის პერსონაჟები მხიარულები არიან, მშობლები - მოსიყვარულეები, ისინი მუდმივად ცდილობენ, შვილებს პრობლემების გადაჭრაში დაეხმარონ. პეპას და ჯორჯს ყველა ბავშვისთვის მოსაწონი მხიარული ცხოვრება აქვთ. თუმცა, როგორც აღმოჩნდა, სხვა ბევრი მულტფილმის მსგავსად, ფსიქოლოგების ნაწილს არც „გოჭი პეპა“ მოსწონთ. ჰარვარდის უნივერსიტეტში ჩატარებულმა ბოლო კვლევამ აჩვენა, რომ „გოჭი პეპა“ ბავშვებში აუტიზმის განვითარების ერთ-ერთი მიზეზი შეიძლება გახდეს და საყვარელი გმირები სულაც არ არიან „საყვარლები“, პეპა კი თქვენს შვილებს საფრთხეს უქმნის. კვლევის ავტორების თქმით, პეპა ძალიან უხეშია და მშობლები საჭიროზე მეტ დათმობაზე მიდიან მასთან ურთიერთობაში. ერთ-ერთ ეპიზოდში კი, პეპა და ჯორჯი მშობლებთან ერთად ალაგებენ საკუთარ სათამაშოებს. როგორც კი მშობლები ოთახიდან გადიან, პეპა და ჯორჯი ოთახში კვლავ არეულობას აწყობენ და ამის გამო იცინიან. ფსიქოლოგების თქმით, პეპას საკუთარ თავზე დიდი წარმოდგენა აქვს, ძალიან უხეშია, არაადეკვატურად იქცევა, აკეთებს ყველაფერს, რაც უნდა, არ ითვალისწინებს სხვის აზრს და არ არის ტოლერანტული. ბევრი მშობელი ჩივის, რომ მათი შვილები მუდმივად ბაძავენ პეპას და ჯორჯს. ზოგ ბავშვს სახლში მულტფილმის ყურება აუკრძალეს. 