ვაკეში, მშენებარე კორპუსიდან მამაკაცმა გადახტომა სცადა

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => samashvelo-samsakhuri ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 137604 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => samashvelo-samsakhuri ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 137604 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 7738 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => samashvelo-samsakhuri ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => samashvelo-samsakhuri ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (137604) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (7738) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 97050 [post_author] => 2 [post_date] => 2016-12-20 15:00:41 [post_date_gmt] => 2016-12-20 11:00:41 [post_content] => თბილისში, ჩუბინაშვილის ქუჩაზე საცხოვრებელი სახლი იწვის. „ფორტუნას“ საგანგებო სიტუაციების მართვის დეპარტამენტში განუცხადეს, რომ ჩუბინაშვილზე დევნილების საცხოვრებელ სახლს გაუჩნდა ცეცხლი, ადგილზე 4 სახანძრო მანქანაა მობილიზბული. დეპარტამენტის ინფორმაციით, ცეცხლი ლოკალიზებულია, მიმდინარეობს სალიკვიდაციო სამუშაოები. ზარალის შესახებ ცნობილი, ჯერ-ჯერობით, არ არის. [post_title] => ჩუბინაშვილის ქუჩაზე საცხოვრებელი სახლი იწვის [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => chubinashvilis-quchaze-sackhovrebeli-sakhli-iwvis [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2016-12-20 15:00:41 [post_modified_gmt] => 2016-12-20 11:00:41 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=97050 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 67960 [post_author] => 2 [post_date] => 2016-08-02 09:35:26 [post_date_gmt] => 2016-08-02 05:35:26 [post_content] => მარშალ გელოვანის გამზირზე, რადიოჰოლდინგ „ფორტუნას“ შენობის მიმდებარედ, ღამით მანქანა აფეთქდა. თვითმხილველები ამბობენ, რომ მერსედესის მარკის ავტომობილს ჯერ ცეცხლი გაუჩნდა, შემდეგ კი აფეთქდა. აფეთქების დროს მანქანაში აღარავინ იჯდა. საგანგებო სიტუაციების მართვის სააგენტოში ამბობენ, რომ ავტომობილში გაზის ბალონი იყო ჩამონტაჟებული, რომელიც ხანძრის შედეგად დაზიანდა. აფეთქებაც, სავარაუდოდ, ამან გამოიწვია. აფეთქების შედეგად ჩაიმსხვრა ახლოს მდებარე შენობის შუშები. ხანძრის ლოკალიზების პროცესში მსუბუქად დაშავდა ერთი მეხანძრე, რომელიც საავადმყოფოში გადაიყვანეს. "ფორტუნას" შენობის შესასვლელი დღეს დილით ~ ~ ~ [post_title] => მარშალ გელოვანის გამზირზე ავტომანქანა აფეთქდა [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => marshal-gelovanis-gamzirze-avtomanqana-afetqda [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2016-08-02 15:20:18 [post_modified_gmt] => 2016-08-02 11:20:18 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=67960 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 2 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 97050 [post_author] => 2 [post_date] => 2016-12-20 15:00:41 [post_date_gmt] => 2016-12-20 11:00:41 [post_content] => თბილისში, ჩუბინაშვილის ქუჩაზე საცხოვრებელი სახლი იწვის. „ფორტუნას“ საგანგებო სიტუაციების მართვის დეპარტამენტში განუცხადეს, რომ ჩუბინაშვილზე დევნილების საცხოვრებელ სახლს გაუჩნდა ცეცხლი, ადგილზე 4 სახანძრო მანქანაა მობილიზბული. დეპარტამენტის ინფორმაციით, ცეცხლი ლოკალიზებულია, მიმდინარეობს სალიკვიდაციო სამუშაოები. ზარალის შესახებ ცნობილი, ჯერ-ჯერობით, არ არის. [post_title] => ჩუბინაშვილის ქუჩაზე საცხოვრებელი სახლი იწვის [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => chubinashvilis-quchaze-sackhovrebeli-sakhli-iwvis [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2016-12-20 15:00:41 [post_modified_gmt] => 2016-12-20 11:00:41 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=97050 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 2 [max_num_pages] => 1 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => f3425835690fbb775b647e0e6af35830 [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )