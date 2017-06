ვამაყობთ შენით: ზაზა, შენ ყველა ქართველი გაახარე…

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => sporti [1] => fachulia ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 138114 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => sporti [1] => fachulia ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 138114 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 156 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => sporti [1] => fachulia ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => sporti [1] => fachulia ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (138114) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (477,156) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 138145 [post_author] => 5 [post_date] => 2017-06-13 12:31:14 [post_date_gmt] => 2017-06-13 08:31:14 [post_content] => ზაზა ფაჩულიამ NBA მოიგო. იმას, რაც არაამქვეყნიურ მაიკლ ჯორდანს გაუკეთებია, ახლა ქართველი კაციც შეწვდა. ისტორია დაიწერა: ქართველი სპორტსმენი მსოფლიო ჩემპიონად დაფიქსირდა. ეს არის უდიდესი მოვლენა, რომელსაც შეიძლება კიდევ საუკუნე ველოდოთ. „გოლდენ სტეიტის“ საბოლოო გამარჯვების შემდეგ ქართველმა კალათბურთელმა ჟურნალისტებს მინიინტერვიუ მისცა და პირველი ემოციური კომენტარი გააკეთა. აი რა თქვა ზაზამ: - ძალიან ბედნიერი ვარ ამ გამარჯვებით. ეს არის ნამდვილად ამაღელევბელი მომენტი, ისეთი, რომელიც იშვიათად ხდება. ეს წარმატება გუნდის დამსახურებაა და ჩვენი გუნდი ნამდვილად იმსახურებდა ამ გამარჯვებას. დარწმუნებული ვარ, საქართველოშიც ძალიან ბედნიერები არიან ამით და ისევე უხარიათ, როგორც მე. [fbvideo link="https://www.facebook.com/zazazazapachulia/videos/1468569603190015/" width="500" height="400" onlyvideo="1"]

დარწმუნებული ვარ, საქართველოშიც ძალიან ბედნიერები არიან: ზაზას პირველი კომენტარი (ვიდეო) [post_title] => მადლობა ზაზა: ქართველი NBA-ის ჩემპიონია! ის, რაც რამდენი წლის წინ წარმოუდგენელი და ფანტასტიკის სფერო იყო, დღეს რეალობაა: ქართველი კალათბურთელი NBA-ის გამარჯვებულია. სამყარო, სადაც მოხვედრაც კი არარეალური ჩანდა, დღეს ქართველ სპორტსმენს ემორჩილება. ზაზა ფაჩულია ოქროს ასოებით შევიდა ქართული სპორტის ისტორიაში. აშკარა დაუჯერებელი - მოვლენა, რომელიც თითოეულ ქართველს სიამაყით განაწყობს. მადლობა ზაზა! დამოუკიდებელი ქართული სპორტის ისტორიაში ზაზამ იმხელა მწვერვალს მიაღწია, რომ საქართველო უფრო დიდი და უფრო გულიანი გახადა. ის კახი კალაძესთან ერთად ჩვენი დროის გმირები არიან. ზაზა ფაჩულიამ ის საჩემპიონო ბეჭედი მოირგო, რომელიც ოცნებად დარჩა ისეთი დიადი კალათბურთელებისთის, როგორებიც არიან: კარლ მელოუნი, ჩარლზ ბარკლი, ჯონ სტოქტონი, ელჯინ ბეილორი, დომინიკ უილკინსი, პატრიკ იუინგი, ალენ აივერსონი და სხვანი. ფაჩულიასთან ერთად ჩემპიონობა მოიპოვა კევინ დიურანტმა, რომელიც მატჩის საუკეთესო მოთამაშე გახლდათ და დაჯილდოვების ცერემონიალზე პლეი ოფის MVP-ის ტიტულიც დაიმსახურა. „გოლდენ სტეიტი" ფინალურ სერიაში 3:1 უგებდა ლებრონ ჯეიმსის „კლივლენდს" და შესანიშნავი შანსი ხელიდან არ გაუშვა. დიურანტის წინამძღოლობით, რომელმაც საბოლოოდ 39 ქულა მოიპოვა, ოკლენდელებმა 129:120 დაამარცხეს ლებრონის გუნდი და ჩემპიონები გახდნენ. ბოლო 3 სეზონში მხოლოდ ეს გუნდები იყვნენ ფინალში და გოლდენსტეიტელებმა პირველობა მეორედ იზეიმეს. ჩემპიონობის მომტან მატჩში ქართელმა ცენტრმა 10 წუთი ითამაშა, რის განმავლობაშიც 3 მოხსნა (ყველა მეტოქის ფარზე) და 1 შედეგიანი გადაცემა მიითვალა. ფაჩულიამ ბურთი 2-ჯერ დაკარგა და 4-ჯერ დაჯარიმდა. ორმაგი დუბლი მიითვალა სტეფ კარიმ - 34 ქულა, 10 პასი. 20 ქულა ჰქონდა ანდრე იგუდალას, კლეი ტომპსონმა კი შეხვედრა 11 ქულით დაასრულა. ზაზა ფაჩულიას მაქსიმალური შედეგი აქამდე პლეი ოფის მეორე რაუნდი, ანუ ლიგის საუკეთესო 8 გუნდში მოხვედრა იყო, რომელიც მან 9 წლის წინ "ატლანტა ჰოუქსის" შემადგენლობაში მოახერხა. ზაზამ ძლიერი 2015-16 წლების სეზონი ჩაატარა "დალასში", რის შემდეგაც საჩემპიონოდ მომართულ "გოლდენ სტეიტი" გადავიდა და დღეს მსოფლიოს ყველა კალათბურთელისთვის საოცნებო ნბა-ს საჩემპიონო ბეჭედი მოირგო.

მადლობა ზაზა: ქართველი NBA-ის ჩემპიონია! ახალი თბილისის ტერიტორიაზე მდებარე ტანვარჯიშის დარბაზში ფარიკაობის ევროპის ჩემპიონატის ოფიციალური გახსნის ცერემონიალი გაიმართა. ევროპის ჩემპიონატი 12-17 ივნისს Check in Georgia-ს ფარგლებში ჩატარდება და მასში მონაწილეობას მიიღებს 40 ქვეყნის 408 სპორტსმენი (235 ვაჟი, 173 ქალი). საქართველოს ნაკრებმა ევროპის ჩემპიონატზე გამოსვლა წარმატებით დაიწყო - თეოდორა კახიანმა ხმლით ფარიკაობაში ოქროს მედალი მოიპოვა! ქართველმა მოფარიკავემ ნახევარფინალური შეხვედრა უნგრელ ლიზა პუსტალს 15:12 მოუგო, ფინალურ დაპირისპირებაში კი იტალიელი როსელა გრეგორიო 15:8 დაამარცხა. ამ დრომდე ფარიკაობაში ევროპის ჩემპიონი არ გვყოლია! თეოდორა კახიანმა ისტორიული ოქროს მედალი მოიპოვა! საერთო ჯამში, საქართველოს ნაკრები ევროპის ჩემპიონატზე 22 სპორტსმენით წარდგება. მედლები ინდივიდუალურ და გუნდურ შეჯიბრებაში, ხმლით და რაპირით ფარიკაობაში გათამაშდება. საქართველოს ნაკრების ლიდერი, რიოს ოლიმპიური თამაშების მონაწილე სანდრო ბაზაძე ბილიკზე 15 ივნისს გავა და მედლისთვის ხმლით ფარიკაობაში იბრძოლებს. ევროპირველობის პარალელურად თბილისი ევროპის ფარიკაობის კონფედერაციის კონგრესსაც უმასპინძლებს, რომელშიც 44 ქვეყნის წარმომადგენელი ჩაერთვება. https://www.youtube.com/watch?v=cOaYeXRv8tw

პირველად ისტორიაში: თეოდორა კახიანი ფარიკაობაში ევროპის ჩემპიონია! (ვიდეო) ზაზა ფაჩულიამ NBA მოიგო. იმას, რაც არაამქვეყნიურ მაიკლ ჯორდანს გაუკეთებია, ახლა ქართველი კაციც შეწვდა. ისტორია დაიწერა: ქართველი სპორტსმენი მსოფლიო ჩემპიონად დაფიქსირდა. ეს არის უდიდესი მოვლენა, რომელსაც შეიძლება კიდევ საუკუნე ველოდოთ. „გოლდენ სტეიტის" საბოლოო გამარჯვების შემდეგ ქართველმა კალათბურთელმა ჟურნალისტებს მინიინტერვიუ მისცა და პირველი ემოციური კომენტარი გააკეთა. აი რა თქვა ზაზამ: - ძალიან ბედნიერი ვარ ამ გამარჯვებით. ეს არის ნამდვილად ამაღელევბელი მომენტი, ისეთი, რომელიც იშვიათად ხდება. ეს წარმატება გუნდის დამსახურებაა და ჩვენი გუნდი ნამდვილად იმსახურებდა ამ გამარჯვებას. დარწმუნებული ვარ, საქართველოშიც ძალიან ბედნიერები არიან ამით და ისევე უხარიათ, როგორც მე.

[fbvideo link="https://www.facebook.com/zazazazapachulia/videos/1468569603190015/" width="500" height="400" onlyvideo="1"]

დარწმუნებული ვარ, საქართველოშიც ძალიან ბედნიერები არიან: ზაზას პირველი კომენტარი (ვიდეო)