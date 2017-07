ვანო ზოდელავას „ნიუ ჰოსპიტალში“ ტრეპანაცია ჩაუტარდა

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => avaria [1] => operacia [2] => vano-zodelava ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 148388 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => avaria [1] => operacia [2] => vano-zodelava ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 148388 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 53 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => avaria [1] => operacia [2] => vano-zodelava ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => avaria [1] => operacia [2] => vano-zodelava ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (148388) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (53,1518,17570) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 148384 [post_author] => 10 [post_date] => 2017-07-22 17:18:56 [post_date_gmt] => 2017-07-22 13:18:56 [post_content] => თბილისის ყოფილი მერი ვანო ზოდელავა ავარიაში მოყვა. ავარიის შესახებ ინფორმაციას სოციალურ ქსელში ზაზა შენგელია ავრცელებს. ”დღეს ღამით, ჩემი უახლოესი მეგობარი ვანიკო ზოდელავა, მარჯვენა საჭიანი ტაქსით აზერბაიჯანის საზღვრიდან თბილისისკენ მომავალი, საშინელ ავტოკატასტროფაში მოჰყვა და მისი სიცოცხლე კითხვის ნიშნის ქვეშაა, იმ მანქანის მძღოლი რომელსაც ეს ტაქსი შეეჯახა - გარდაიცვალა და მარჯვენა საჭიანი ტაქსის მძღოლმა, რომელშიაც ვანიკო იჯდა, მსუბუქი დაზიანებები მიიღო მხოლოდ”, - წერს ზაზა შენგელია. ქვემო ფონიჭალაში ერთმანეთს სამი ავტომობილი შეეჯახა. თბილისის ყოფილი მერი ვანო ზოდელავა ავარიაში მოყვა

სამშობლოში გვიან ღამით დაბრუნდნენ თურქეთში ავარიის შედეგად დაშავებული ანსამბლ "ლამპრების" წევრები. სარფის საბაჟო გამშვებ პუნქტთან ბავშვებს მშობლები და ახლობლები ელოდნენ. მოზარდები თავს კარგად გრძნობენ, თუმცა მსუბუქი დაზიანებები აღენიშნებათ. ამ დრომდე თურქეთის საავადმყოფოებში რჩება ავტოსაგზაო შემთხვევის დროს დაშავებული რამდენიმე პირი. ექიმების ინფორმაციით, მათ სიცოცხლეს საფრთხე არ ემუქრება. თუმცა, მძიმეა ანსამბლის ოპერატორის ჯანმრთელობის მდგომარეობა. ის რეანიმაციაშია მოთავსებული. ასევე მძიმეა ანსამბლის ხელმძღვანელის მდგომარეობა, რომელსაც დაზიანება თავზე აქვს მიღებული. ერთ-ერთ მშობელს კი ფეხის ამპუტაცია ჩაუტარდა. საქართველოში გამომგზავრებამდე, ანსამბლის დანარჩენ წევრებსა და თანმხლებ პირებს ტრაპიზონსა და გირესონში პირველადი დახმარებები ჩაუტარდათ. მათი ნაწილი დაკითხა პოლიციამაც. საქართველოსკენ მათი გამომგზავრება საკონსულოდან მოხდა, სადაც დაშავებულები აჭარის მთავრობის წევრებმა მოინახულეს. საზღვარი ანსამბლთან ერთად გადმოკვეთა აჭარის მთავრობის მეთაურმა. როგორც ზურაბ პატარაძემ განაცხადა, დაშავებული ექვსი პირის მდგომარეობა სტაბილურია, ისინი თურქეთში, სხვადასხვა კლინიკაში იმყოფებიან. ავტოსაგზაო შემთხვევა გუშინ, გამთენიისას, ტრაბზონიდან 120 კილომეტრში, გირესუნის მახლობლად მოხდა. "ერისიონთან" არსებული საბავშვო ცეკვის ანსამბლი ბულგარეთში ფესტივალზე მიდიოდა. ავტობუსი, რომელშიც 38 ადამიანი იმყოფებოდა, გზიდან გადავიდა და ამობრუნდა. მომხდარის მიზეზებს სამართალდამცველები იკვლევენ. თურქეთში ავარიის შედეგად დაშავებული ანსამბლ "ლამპრების" წევრები საქართველოში დაბრუნდნენ

გარდაბნის მუნიციპალიტეტის სოფელ სართიჭალის გზაზე მომხდარი ავტოავარიის შედეგად 2 ადამიანი დაიღუპა, ერთი კი დაშავდა. „მიცუბიშის" მარკის ავტომობილის მძღოლმა საჭე ვერ დაიმორჩილა, გზის სავალი ნაწილიდან გადავიდა და ხეს შეეჯახა. გამოძიება 276-ე მუხლის მე–7 ნაწილით მიმდინარეობს, რაც ტრანსპორტის მოძრაობის უსაფრთხოების ან ექსპლუატაციის წესის დარღვევას გულისხმობს, რამაც ორი, ანუ ორზე მეტი ადამიანის სიცოცხლის მოსპობა გამოიწვია. ინფორმაციას "ინფო რუსთავი" ავრცელებს. სართიჭალის გზაზე ავარიის შედეგად, ორი ადამიანი დაიღუპა 