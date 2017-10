ვიცოდით, რომ გავიმარჯვებდით – კახა კალაძე

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => kakha-kaladze [1] => archevnebi-2017 ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 178673 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => kakha-kaladze [1] => archevnebi-2017 ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 178673 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 202 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => kakha-kaladze [1] => archevnebi-2017 ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => kakha-kaladze [1] => archevnebi-2017 ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (178673) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (20173,202) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 178684 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-10-21 21:12:00 [post_date_gmt] => 2017-10-21 17:12:00 [post_content] => "სავარაუდოდ, 10%-იანი გაყალბება იყო",-ამის შესახებ თბილისის მერობის დამოუკიდებელმა კანდიდატმა ალეკო ელისაშვილმა განაცხადა. მისი განცხადებით, ეს ეგზიტპოლებიც კი ადასტურებს, რომ მეორე ტურის ალბათობა მაღალია. "უბნების დახურვამდეც ვთქვი, რომ "ქართული ოცნება" აპირებდა გამოეცხადებინა 54-დან 58%-მდე და მე ეს ინფორმაცია მქონდა ქართული ოცნების შტაბიდან, სარწუნო წყაროზე დაყრდნობით, ეს ციფრები ძლიან დამეთხვა ერთმანეთს, შესაბამისად, ეს მიღვივებს ეჭვებს, რომ მონაცემები ხმის დათვლის პროცესში შეიცვლება",-განაცხადა ალეკო ელისაშვილმა. "ოცნების" შტაბიდან მქონდა ინფორმაცია, რომ 54-დან 58%-მდე აპირებდნენ გამოცხადებას - ალეკო ელისაშვილი [post_title] => დავით ბაქრაძე ეგზიტპოლის შედეგებს აფასებს [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => davit-baqradze-egzitpolis-shedegebs-afasebs [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-10-21 20:58:23 [post_modified_gmt] => 2017-10-21 16:58:23 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=178677 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 178661 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-10-21 20:36:07 [post_date_gmt] => 2017-10-21 16:36:07 [post_content] => "ის რაც დღეს ხდებოდა საარჩევნო პროცესის დროს, იყო სპეცოპერაცია ქართველი ხალხის წინააღმდეგ",-ამის შესახებ "ნაციონალური მოძრაობის" თბილისის მერობის კანდიდატმა ზაალ უდუმაშვილმა განაცხადა. "დილიდან ვუყურებდით, როგორ მიმდინარეობდა ზეწოლა მოსახლეობაზე, როგორ მიმდინარეობდა ტოტალური კონტროლი უშუალოდ საარჩევნო უბნებზე "ქართული ოცნების " წარმოამდგენლების მიერ და პრაქტიკულად ყველას აკონტროლებდნენ, ვინ შემოდიოდა და ვის აძლევდნენ ხმას",-აცხადებს ზაალ უდუმაშვილი. უდუმაშვილს არ სჯერა, რომ ყოველმა მეორე თბილისელმა ხმა კახა კალაძეს მისცა. ზაალ უდუმაშვილმა ოპოზიციურ პოლიტიკურ პარტიებს ხმების დაცვისკენ მოუწოდა. მან ასევე აღნიშნა, რომ გასათვალისწინებელია ეგზიტპოლის ცდომილების ზღვარიც. "ასევე გავქვს ინფორმაცია, რომ ჩვენს მომხრეებს, რომლებიც აპირებდნენ მოსვლას არჩევნებზე, ურეკავდნენ და აშინებდნენ, რომ არ მოსულიყვნენ არჩევნებზე და იმ ინფორმაციასაც ვფლობთ, რომ კახი კალაძე ზუსტად აპირებდა გარკვეული პროცენტის დაწერას და ამისთვის იბრძოდა ზუსტად, რომ ეს პროცენტი დაეწერა. შესაბამისად, ჩვენ მივიღეთ შედეგი, როცა "ქართული ოცნება" წავიდა ქართველი ხალხის წინააღმდეგ და თბილისელების წინააღმდეგ. ბუნებრივია, ჩვენ დაველოდებით ცეკო-ს მონაცემებს. იმასაც ვითავლისწინებთ, რომ ეგზიტპოლები რომელიც გამოქვეყნდა არის 6 საათის მონცემები და 6-დან 8-მდე ჯერ კიდევ საკმაოდ დიდი იყო ხალხის ნაკადი ჩვენი ინფორმაციით და მონაცემი შეიძლება შეიცვალოს. გარდა ამისა, ეგზიტპოლს თავისი ცდომილებაც გააჩნია. თუმცა, ნებისმიერ შემთხვევაში ვერავინ დამაჯერებს, რომ ყოველმა მეორე თბილისელმა კახი კალაძეს მისცა ხმა," -განაცხადა ზაალ უდუმაშვილმა. "ის რაც დღეს ხდებოდა საარჩევნო პროცესის დროს, იყო სპეცოპერაცია ქართველი ხალხის წინააღმდეგ",-ამის შესახებ "ნაციონალური მოძრაობის" თბილისის მერობის კანდიდატმა ზაალ უდუმაშვილმა განაცხადა.

ის რაც დღეს ხდებოდა, იყო სპეცოპერაცია ქართველი ხალხის წინააღმდეგ - ზაალ უდუმაშვილი "ოცნების" შტაბიდან მქონდა ინფორმაცია, რომ 54-დან 58%-მდე აპირებდნენ გამოცხადებას - ალეკო ელისაშვილი