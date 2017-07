Wizz Air-მა უფასო ხელბარგის ზომა გაზარდა

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => wizz-air [1] => aviakompania [2] => khelbargi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 147636 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => wizz-air [1] => aviakompania [2] => khelbargi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 147636 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 4785 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => wizz-air [1] => aviakompania [2] => khelbargi ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => wizz-air [1] => aviakompania [2] => khelbargi ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (147636) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (7770,17035,4785) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 145439 [post_author] => 4 [post_date] => 2017-07-12 12:26:57 [post_date_gmt] => 2017-07-12 08:26:57 [post_content] => „ფეისბუქზე“ რუსიკო მერმანიშვილი წერს იმის შესახებ, როგორ შეიძლება გაგქურდონ ქუთაისის აეროპორტში და მგზავრებს სიფრთხილისკენ მოუწოდებს. მის მიერ გამოქვეყნებულ სტატუსში აღნიშნულია: „გაუფრთხილდით თქვენს ბარგს ქუთაისის აეროპორტში !!! გთხოვთ გააზიაროთ !!! ანუ , როგორ გაქურდეს ჩვენი ბარგი ... არც თუ ისე დიდი ხნის წინ ვიზიარის რეისით ბუდაპეშტიდან მოვფრინავდით მე და ჩემი 3 მეგობარი . ჩვენი ჩემოდნები ყველაზე გვიან გამოვიდა ლენტაზე ... იმავე წუთს დავაფიქსირე , რომ ჩვენს 2 ჩემოდანს გაცლილი ჰქონდა წელვადი ნაჭრის საფარი , რომელიც წამოსვლისს ძლივს ჩავაცვით - იქვე ჩემოდნის გვერდზე საცოდავად იყვნენ დასვენებულნი :)) არ მესიამოვნა ... მაშინვე იქვე მდგომ თანამშრომელს შევეკითხე მიზეზი , რომელმაც საკმაოდ უხეშად მიპასუხა , რომ თუ დაგეკარგათ რამე , მაშინ მოგვმართეო . ჰო , ჩემს წინ რამდენიმე უცხოელიც იგივე პრეტენზიით " არკვევდა " თავიანთი გატეხილი ბოქლომების ამბავს . იქვე გავხსენი ჩემოდანი და აღმოვაჩინე აბურდული შიგთავსი და გახსნილი შიდა შესაკრავები . ერთი შეხედვით არაფერი აკლდა . თანაც თბილისში წამოსასვლელი ტაქსი უკვე გველოდებოდა და იმ " რწმენით ", რომ ქურდობა მაინც დაუჯერებლად მიმაჩნდა , დავტოვეთ ქუთაისის აეროპორტი . გზაში მძღოლომა გვითხრა , რომ ეს პირველი შემთხვევა არ არის , რომ ბარგს ხსნიან , მაგრამ ისეთ ნივთებს იღებენ , რომ " ხიპიშის " ატეხვა და ქუთაისში ჩამოსვლა თბილისელებს დაეზაროთო . სახლში მისვლისას , აღმოვაჩინეთ , რომ დაკარგულია წვრილმანები და ერთი დიდი უნგრული ძეხვი , რომელიც სულ ბოლოს ჩავდეთ ჩემოდანში და ეგრევე დავკეტეთ , ისე, რომ არ გაუჭირდებოდათ ძალიან სწრაფად მისი ამოღება . არც სუვენირების და არც ძეხვის საძებნად ქუთაისში ნამდვილად არ ჩავიდოდით , მაგრამ ქუთაისის აეროპორტის ე . წ . „უფროსობას“ „ტკბილად“ გავესაუბრე . იმის მაგივრად , რომ შეწუხებულიყო და დამპირებოდა , რომ მსგავსი შემთხვევა აღარ განმეორდებოდა , სრულიად იდიოტური პასუხი გამცა : იქნებ, თქვენს ჩემოდნებს საფარი ბუდაპეშტში გააძრესო :))). კომენტარი ზედმეტად მიმაჩნია მოკლედ , მეგობრებო ... გირჩევთ , რომ „ვიზიარით“ მგზავრობისას იყიდოთ დიდი ხელბარგი და ნუ ჩააბარებთ ჩემოდნებს , თორემ შესაძლებელია, არა მარტო უძეხვოდ დარჩეთ !!! “ გ ა ა ზ ი ა რ ე თ , იქნებ ვინმე გადავარჩინოთ !!! [post_title] => „გაუფრთხილდით თქვენს ბარგს ქუთაისის აეროპორტში“ - როგორ გაქურდეს ქართველი მგზავრები [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => gaufrtkhildit-tqvens-bargs-qutaisis-aeroportshi-rogor-gaqurdes-qartveli-mgzavrebi [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-07-12 13:13:38 [post_modified_gmt] => 2017-07-12 09:13:38 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=145439 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 144208 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-07-06 17:31:16 [post_date_gmt] => 2017-07-06 13:31:16 [post_content] => ავიაკომპანია Wizz Air-მა შესაძლოა ხელბარგის გადატანის წესები შეცვალოს. ამის შესახებ პოლონური ვებ-გვერდი fly4free.pl წერს. არსებული ინფორმაციით, სიახლის შესახებ განცხადებას ავიაკომპანია 2 კვირაში გააკეთებს, ძალაში კი ის 29 ოქტომბრიდან შევა. საუბარია ბორტზე ხელბარგის გარანტირებული ატანისთვის გადასახადის დაწესებაზე. ამასთან, ავიაკომპანია გეგმავს, რომ ფასიანი ჩასაბარებელი ბარგის წონა 23-დან 20 კილოგრამამდე შეამციროს. პოლონური ვებ-გვერდის ცნობითვე, ამ დროისთვის მცირე ზომის ჩანთის ატანა თვითმფრინავში მგზავრებს უფასოდ შეუძლიათ, ხოლო უფრო დიდი ზომის ხელბარგზე გადასახადია დაწესებული. ცვლილებების შედეგად კი მოსალოდნელია, რომ ბორტზე გარანტირებულად ხელბარგის ასატანისთვის მგზავრებს დამატებითი თანხის გადახდა მოუწევთ. წინააღმდეგ შემთხვევაში, ავიაკომპანია მას უფასოდ, საბარგო განყოფილებაში გადაიტანს. [post_title] => Wizz Air-მა, შესაძლოა, ხელბარგის ბორტზე ატანა ფასიანი გახადოს [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => wizz-air-ma-shesadzloa-khelbargis-bortze-atana-fasiani-gakhados [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-07-06 17:51:49 [post_modified_gmt] => 2017-07-06 13:51:49 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=144208 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 143674 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-07-05 11:45:16 [post_date_gmt] => 2017-07-05 07:45:16 [post_content] => Wizz Air-მა ქუთაისი-ბერლინის რეისი ვერ შეასრულა. ამ რეისის მგზავრებმა არ იციან როდის გაფრინდებიან სასურველი მიმართულებით. ქუთაისის აეროპორტი მათ წყალტუბოში, სასტუმროში გაჩერებას სთავაზობს. როგორც ქუთაისის საერთაშორისო აეროპორტი ფეისბუქის ოფიციალურ გვერდზე წერს, რეისი ქუთაისი-ბერლინი (W66407 ) არ შესრულდა რადგან ბორტი თბილისში იყო. გადაწყვეტილება კომპანიას ამ რეისთან დაკავშირებით, ჯერ არ მიუღია. ამასთან განცხადებაში ნათქვამია, რომ ყველა სხვა ავიარეისი დაგეგმილი დროის მიხედვით შესრულდება. "ავიაკომპანია ვიზეაირის რეისი (W66409) მემინგენი - ქუთაისი, უამინდობის გამო თბილისის საერთაშორისო აეროპორტში დაჯდა. მგზავრების ნაწილი თბილისში დარჩა, ნაწილი კი ავტობუსით გაემგზავრა ქუთაისის მიმართულებით. რეისი ქუთაისი-ბერლინი (W66407 ) არ შესრულდა რადგან ბორტი თბილისში იყო. ქუთაისი - ბერლინის რეისზე დარეგისტრირებული მგზავრები გადანაწილდნენ სასტუმროებში. აღნიშნულ ავიარეისთან დაკავშირებით ველით ავიაკომპანია ვიზეარის გადაწყვეტილებას და ინფორმაციის მიღებისთანავე შეიტყობთ ჩვენი გვერდის საშუალებით. სხვა ყველა ავიარეისი შესრულდება დაგეგმილი დროის მიხედვით", – ნათქვამია ქუთაისის საერთაშორისო აეროპორტის მიერ გავრცელებულ განცხადებაში. [post_title] => ქუთაისი-ბერლინის რეისი არ შესრულდა: Wizz Air-ის მგზავრები კომპანიის გადაწყვეტილებას ელოდებიან [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => qutaisi-berlinis-reisi-ar-shesrulda-wizz-air-is-mgzavrebi-kompaniis-gadawyvetilebas-elodebian [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-07-05 12:17:56 [post_modified_gmt] => 2017-07-05 08:17:56 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=143674 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 145439 [post_author] => 4 [post_date] => 2017-07-12 12:26:57 [post_date_gmt] => 2017-07-12 08:26:57 [post_content] => „ფეისბუქზე“ რუსიკო მერმანიშვილი წერს იმის შესახებ, როგორ შეიძლება გაგქურდონ ქუთაისის აეროპორტში და მგზავრებს სიფრთხილისკენ მოუწოდებს. მის მიერ გამოქვეყნებულ სტატუსში აღნიშნულია: „გაუფრთხილდით თქვენს ბარგს ქუთაისის აეროპორტში !!! გთხოვთ გააზიაროთ !!! ანუ , როგორ გაქურდეს ჩვენი ბარგი ... არც თუ ისე დიდი ხნის წინ ვიზიარის რეისით ბუდაპეშტიდან მოვფრინავდით მე და ჩემი 3 მეგობარი . ჩვენი ჩემოდნები ყველაზე გვიან გამოვიდა ლენტაზე ... იმავე წუთს დავაფიქსირე , რომ ჩვენს 2 ჩემოდანს გაცლილი ჰქონდა წელვადი ნაჭრის საფარი , რომელიც წამოსვლისს ძლივს ჩავაცვით - იქვე ჩემოდნის გვერდზე საცოდავად იყვნენ დასვენებულნი :)) არ მესიამოვნა ... მაშინვე იქვე მდგომ თანამშრომელს შევეკითხე მიზეზი , რომელმაც საკმაოდ უხეშად მიპასუხა , რომ თუ დაგეკარგათ რამე , მაშინ მოგვმართეო . ჰო , ჩემს წინ რამდენიმე უცხოელიც იგივე პრეტენზიით " არკვევდა " თავიანთი გატეხილი ბოქლომების ამბავს . იქვე გავხსენი ჩემოდანი და აღმოვაჩინე აბურდული შიგთავსი და გახსნილი შიდა შესაკრავები . ერთი შეხედვით არაფერი აკლდა . თანაც თბილისში წამოსასვლელი ტაქსი უკვე გველოდებოდა და იმ " რწმენით ", რომ ქურდობა მაინც დაუჯერებლად მიმაჩნდა , დავტოვეთ ქუთაისის აეროპორტი . გზაში მძღოლომა გვითხრა , რომ ეს პირველი შემთხვევა არ არის , რომ ბარგს ხსნიან , მაგრამ ისეთ ნივთებს იღებენ , რომ " ხიპიშის " ატეხვა და ქუთაისში ჩამოსვლა თბილისელებს დაეზაროთო . სახლში მისვლისას , აღმოვაჩინეთ , რომ დაკარგულია წვრილმანები და ერთი დიდი უნგრული ძეხვი , რომელიც სულ ბოლოს ჩავდეთ ჩემოდანში და ეგრევე დავკეტეთ , ისე, რომ არ გაუჭირდებოდათ ძალიან სწრაფად მისი ამოღება . არც სუვენირების და არც ძეხვის საძებნად ქუთაისში ნამდვილად არ ჩავიდოდით , მაგრამ ქუთაისის აეროპორტის ე . წ . „უფროსობას“ „ტკბილად“ გავესაუბრე . იმის მაგივრად , რომ შეწუხებულიყო და დამპირებოდა , რომ მსგავსი შემთხვევა აღარ განმეორდებოდა , სრულიად იდიოტური პასუხი გამცა : იქნებ, თქვენს ჩემოდნებს საფარი ბუდაპეშტში გააძრესო :))). კომენტარი ზედმეტად მიმაჩნია მოკლედ , მეგობრებო ... გირჩევთ , რომ „ვიზიარით“ მგზავრობისას იყიდოთ დიდი ხელბარგი და ნუ ჩააბარებთ ჩემოდნებს , თორემ შესაძლებელია, არა მარტო უძეხვოდ დარჩეთ !!! “ გ ა ა ზ ი ა რ ე თ , იქნებ ვინმე გადავარჩინოთ !!! [post_title] => „გაუფრთხილდით თქვენს ბარგს ქუთაისის აეროპორტში“ - როგორ გაქურდეს ქართველი მგზავრები [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => gaufrtkhildit-tqvens-bargs-qutaisis-aeroportshi-rogor-gaqurdes-qartveli-mgzavrebi [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-07-12 13:13:38 [post_modified_gmt] => 2017-07-12 09:13:38 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=145439 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 31 [max_num_pages] => 11 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => 19c7df8109a384ca7d871c1e99b95816 [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )