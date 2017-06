ყაზახური მხარე მზადაა, საქართველოს წინააღმდეგ შეტანილი სარჩელი გამოითხოვოს

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => yaztransgazi [1] => etisbaevi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 139873 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => yaztransgazi [1] => etisbaevi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 139873 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 364 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => yaztransgazi [1] => etisbaevi ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => yaztransgazi [1] => etisbaevi ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (139873) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (16639,364) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 131036 [post_author] => 5 [post_date] => 2017-05-15 16:49:54 [post_date_gmt] => 2017-05-15 12:49:54 [post_content] => ენერგეტიკის მინისტრის, კახა კალაძის განცხადებით, “ყაზტრანსგაზისა" და “ინტერ რაოს" საქმეებზე შესაძლოა არბიტრაჟი საჭირო არ გახდეს. როგორც კალაძემ შესაბამისი კითხვის საპასუხოდ განაცხადა, აღნიშნულ საკითხებზე მოლაპარაკებები მიმდინარეობს. ,,ჩვენ არაერთხელ გაგვიკეთებია განცხადება იმასთან დაკავშირებით, რომ კარგი იქნებოდა და მივესალმებოდით, თუ ყაზახები დაბრუნდებოდნენ კომპანიაში და გააგრძელებდნენ ამ კომპანიის მართვას. თუმცა მათი მხრიდან გარკვეული შეფერხებები არსებობს, მათ აქვთ თავიანთი მოსაზრებები. ვნახოთ, შეიძლება არბიტრაჟი არც დაგვჭირდეს", - განაცხადა კალაძემ. შეგახსენებთ, რამდენიმე ხნის წინ გავრცელდა ინფორმაცია, რომლის თანახმადაც, კომპანია "ყაზტრანსგაზმა" შესაძლოა, ქართულ მხარეს ინვესტიციების დაბრუნება მოსთხოვოს. კომპანია აპროტესტებს 2009 წელს "ყაზტრანსგაზ თბილისში" სპეციალური მმართველის დანიშვნას და მათ მიაჩნიათ, რომ ამით დაირღვა "ყაზტრანსგაზის", როგორც უცხოელი ინვესტორის უფლებები, რადგან დანიშვნის შემდეგ კომპანია "ყაზტრანსგაზ თბილისის" საქმიანობაში ყახაზური მხარე ფაქტობრივად ვეღარ მონაწილეობს. რაც შეეხება „ინტერ რაოს" ნიდერლანდურ სტრუქტურებს, რომლებიც საქართველოში აქტივებს ფლობენ, ისინი საქართველოს ხელისუფლებისგან, ლარის გაუფასურების გამო, კომპენსაციას ითხოვენ და ამ მიზნით საარბიტრაჟო სასამართლოში სარჩელი შეიტანეს. „ინტერ რაო"-ში ათეულობით მილიონობით ზარალზე საუბრობენ. "რამდენიმე დღის წინ მივიღეთ შეტყობინება არბიტრაჟთან დაკავშირებით. ჩვენ მაქსიმალურად ყველაფერს გავაკეთებთ იმისთვის, რომ მოვემზადოთ და წარმოვადგინოთ შესაბამისი დოკუმენტაცია. შესაძლოა, არბიტრაჟამდე არც მივიდეს საქმე", - განაცხადა კალაძემ. შეგახსენებთ, „ინტერ რაო“-ს ნიდერლანდური სტრუქტურები, რომლებიც საქართველოში აქტივებს ფლობენ, საქართველოს ხელისუფლებისგან, ლარის გაუფასურების გამო, კომპენსაციას ითხოვენ და ამ მიზნით საარბიტრაჟო სასამართლოში სარჩელი შეიტანეს. ამის შესახებ სააგენტო „ტასი“ იუწყება. კახა კალაძე კიდევ ერთი უცხოური კომპანიის საჩივარზე აკეთებს კომენტარს. ენერგეტიკის მინისტრისთვის "ყაზტრანსგაზის" გადაწყვეტილება, რომ საქართველოს საერთაშორისო საარბიტრაჟო სასამართლოში უჩივლოს, მოულოდნელია. მისი თქმით, საქართველოს მთავრობის მხრიდან არა ერთხელ გაკეთებულა განცხადებები მმართველობაში ყაზახური მენეჯმენტის დაბრუნებასთან დაკავშირებით. ენერგეტიკის მინისტრის ცნობით, მოლაპარაკებები გრძელდება და, შესაძლოა, საქმე არბიტრაჟამდე არც მივიდეს. ცნობისთვის, „ყაზტრანსგაზმა“ საქართველოს ხელისუფლებას საარბიტრაჟო სასამართლოში უჩივლა. ამის შესახებ ინფორმაციას ადგილობრივი, ყაზახური ვებ-გვერდი abctv.kz ავრცელებს. გამოცემის მიხედვით, კომპანია, რომელმაც შვილობილი “ყაზტრანსგაზ თბილისის” გაყიდვა ვერ შეძლო, ახლა მასზე კონტროლის დასაბრუნებლად იბრძვის. "ყაზტრანსგაზმა უკვე შეიტანა სარჩელი სასამართლოში და ახლა განხილვის პროცესშია. საარბიტრაჟო პროცესი ხანგრძლივია და დაკავშირებულია "ყაზტრანსგაზ თბილისის" ბედთან. შესაძლოა შევთანხმდეთ, შესაძლოა, პროცესი გაგრძელდეს, ამის პროგნოზირება არ შემიძლია", - განუცხადა abctv.kz -ს "ყაზმუნაიგაზის" მმართველი საბჭოს თავმჯდომარემ საუატ მინბაევმა და დასძინა, რომ საქართველოში მოქმედი კომპანია ზარალიანი და მისი გასხვისება არც ისე ადვილია. Global Arbitration Review-ს ინფორმაციით, სარჩელის თანხა 180 მლნ დოლარია. შეგახსენებთ, გასული წლის გაზაფხულზე "საქართველოს ინდუსტრიულმა ჯგუფმა" გამოთქვა "ყაზტრნასგაზ თბილისის" შეძენის სურვილი, იყო ხანგრძლივი განხილვები, ყაზახური მხარე პრობლემური კომპანიის გაყიდვის იმედს გამოთქვამდა, თუმცა როგორც ჩანს შეთანხმება ამ დრომდე ვერ შედგა. 