ზაზა ხატიაშვილი სტრასბურგის მოსამართლეობის კანდიდატთა სიას ასაჯაროებს

[post_title] => ევროსასამრთლოსთვის წარსადგენი კანდიდატების შესარჩევად კონკურსი გამოცხადდა [post_title] => ხომ გითხარით, ჰიჯაბი არ შეიძლება: ბელგიამ აკრძალვა ძალაში დატოვა სტრასბურგში სასამართლო პროცესის შემდეგ, ბიზნესმენი ქიბარ ხალვაში მედიასთან მოკლე კომენტარით შემოიფარგლა. მისი თქმით, ცდილობს ყველა ქმედება კანონის ფარგლებში განახორციელოს და მოიქცევა ისე, როგორიც კანონი იტყვის. "გადაწყვეტილება მიღებულია (უზენაესი სასამართლოს მიერ), მე გავიმარჯვე და "რუთავი 2" მოკუთვნებულია ჩემზე. თუ კანონმა საშუალება არ მომცა, შეიძლება კომპანიაში ვიყო სტუმრის სტატუსით, ძალით ხომ ვერ დავიპყრობ იქაურობას? - განაცხადა ქიბარ ხალვაშმა. ქიბარ ხალვაშის ადვოკატის, პაატა სალიას განმარტებით, უზრუნველყოფის ღონისძიების გამოყენება ყოველთვის არ ნიშნავს, რომ სარჩელი აუცილებლად დაკმაყოფილდება. "უნდა დაველოდოთ სტრასბურგის სასამართლოს საბოლოო გადაწყვეტილებას და ამის შემდეგ გახდება ცნობილი განახლდება თუ არა საქართველოში პროცესი. სტრასბურგის სასამართლო ეროვნულ დონეზე მიღებულ გადაწყვეტილებას ავტომატუარდ არ აუქმებს " - აღნიშნა სალიამ. თამუნა გოგუაძე [post_title] => "ევროსასამართლოს განაჩენის იგნორირება პოლიტიკური ხარაკირის ტოლფასია"-იურისტი 