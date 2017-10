ზუგდიდში “ნაციონალური მოძრაობის“ საპროტესტო აქცია დასრულდა

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => nacionaluri-modzraoba [1] => aqcia-zugdidshi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 176077 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => nacionaluri-modzraoba [1] => aqcia-zugdidshi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 176077 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 341 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => nacionaluri-modzraoba [1] => aqcia-zugdidshi ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => nacionaluri-modzraoba [1] => aqcia-zugdidshi ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (176077) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (20300,341) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 175452 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-10-15 16:10:01 [post_date_gmt] => 2017-10-15 12:10:01 [post_content] => ნაციონალური მოძრაობის საპროტესტო აქცია - მსვლელობამ ბიძინა ივანიშვილის ბიზნესცენტრისკენ გადაინაცვლა. აქციის მონაწილეებმა ივანიშვილის ბიზნესცენტრის შესასვლელზე მისი სურათები გააკრეს წარწერით "ფაროსანა". როგორც ზაალ უდუმაშვილმა განაცხადა, ივანიშვილმა მიტაცებული ტერიტორიები უნდა დააბრუნოს. "მოვედით ამ ქვეყნის მთავარ ფაროსანასთან, რომელიც შემოსეულია მთელ საქართველოზე და იტაცებს ქართულ მიწას და ტერიტორიებს. ის რაც თბილისში და ბათუმში ერთდროულად მოხდა, ეს იყო ტერიტორიების მიტაცება. მან უნდა დააბრუნოს მიტაცებული ტერიტორიები. თბილისის გულს პუშკინის სკვერს არ ვაქცევთ მის პირად გარაჟად", – განაცხადა ენმ-ს მერობის კანდიდატმა ზაალ უდუმაშვილმა. ენმ–ს ერთ–ერთმა ლიდერმა ნიკა მელიამ, თავად ივანიშვილის ბიზნესცენტზე და მის ისტორიაზეც ისაუბრა და ის პუშკინის სკვერის ერთ ლარად გასხვისებას შეადარა. "ამ ცენტრის მშენებლობა შევარდნაძის დროს დაიწყო. მთელ საქართველოს ეუბნებოდნენ, რომ მილიარდერი ადამიანი გვარად ლაზაროვი ინვესტიციას ახორციელებდა. აშენდა, გადაიხურა, კეთილმოეწყო, მაგრამ რა მივიღეთ? ივანიშვილის საცხოვრებელი სახლი. დღესაც გვეუბნებიან, რომ შუაგულ თბილისში, ივანიშვილი ინვესტიციას ახორციელებს... ასეთი ცინიზმი დიდი ხანია თბილისელებს არ მოუსმენიათ", – განაცხადა მელიამ. [video width="576" height="320" mp4="http://fortuna.ge/wp-content/uploads/2017/10/video-1508068406.mp4"][/video] აღსანიშნავია, რომ ივანიშვილის ბიზნესცენტრთან ახლოს, ქართლის დედასთან, საპატრულო პოლიციის რამდენიმე ეკიპაჟია მობილიზებული. ივანიშვილის ბიზნესცენტრთან, აქციის მონაწილეები, ყოფილი პრემიერის კომპანიისთვის, მიწების ერთ ლარად გადაცემას აპროტესტებენ. აქცია–მსვლელობა რუსთაველის მეტროდან 14 საათზე დაიძრა. [post_title] => "მოვედით ქვეყნის მთავარ ფაროსანასთან" – ხმაური ივანიშვილის ბიზნესცენტრთან (ვიდეო) " ჩვენ ბოიკოტს ვუცხადებთ ასეთი ძალადობრივი გზით კონსტიტუციის მიღებას და არ მივიღებთ კენჭისყრაში მონაწილეობას,” - განაცხადა გოცირიძემ. 