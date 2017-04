9-15 მაისს ორი ავტორის ფესტივალი გაიმართება

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => gia-yancheli ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 125622 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => gia-yancheli ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 125622 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 218 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => gia-yancheli ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => gia-yancheli ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (125622) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (218) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 112862 [post_author] => 4 [post_date] => 2017-03-06 11:36:19 [post_date_gmt] => 2017-03-06 07:36:19 [post_content] => გია ყანჩელი „საზოგადოებრივი მაუწყებლის“ სამეურვეო საბჭოს მიმართავს. ქართველი კომპოზიტორი ძალიან იშვიათად ჩნდება პრესასთან, ამიტომაც ახლახან გავრცელებული მისი მიმართვა კიდევ უფრო საინტერესოა. კომპოზიტორი მიიჩნევს, რომ გადაცემები „უცნობი მუსიკა“ და „წითელი ზონა“, რომლებიც „პირველი არხის“ ეთერში გადის, არ უნდა დაიხუროს და წერილში, რომელსაც „უცნობი მუსიკის“ წამყვანი, კახა თოლორდავა ავრცელებს, შესაბამისი არგუმენტებიც მოჰყავს. როგორც კახა თოლორდავა წერს: „ჯერ ვფიქრობდი, რა პონტია ამის დადება საკუთარ გვერდზე-მეთქი; მერე კი ცოტა დავფიქრდი და გადავწყვიტე, რატომაც არა-მეთქი, თანაც, ამის გაკეთების უფლება თვით ამ ტექსტის ავტორმა მომცა. მოკლედ, გია ყანჩელმა ანტვერპენში რომ გაიგო „უცნობ მუსიკას“ რაღაც ემუქრებაო, ეს ტექსტი გაუგზავნა „საზოგადოებრივ მაუწყებელს“. ამბობენ, ტყეში ნადირს თუ გადაეყარე და შეგიღრინა, შენც უნდა შეუღრინოო, ჰოდა აი, ვიღრინები! დიდი მადლობა, ბატონო გია!" რაც შეეხება თავად წერილს, კომპოზიტორი აღნიშნავს: „შევიტყვე რა, რომ სხვა გადაცემებთან ერთად დაბალი რეიტინგის გამო განზრახულია „უცნობი მუსიკის" და „წითელი ზონის" დახურვა, გამიჩნდა სურვილი, გაგიზიაროთ ჩემი მოსაზრება რეიტინგებზე გამართულ დისკუსიაზე. გთხოვთ წარმოიდგინოთ, ჩვენი საზოგადოების რა ნაწილი გადართავს არხს მოცარტის ან ვერდის რექვიემის ეთერში გასვლისას. ამგვარი ქმნილებების მოსმენის მსურველები ერთეულები თუ აღმოჩნდებიან. შესაბამისად, ვერდის და მოცარტის რეიტინგი შესაძლოა „უცნობ მუსიკაზე" და „წითელ ზონაზე" დაბალი აღმოჩნდეს. ამიტომ, არაპოპულარული პროგრამების ეთერში გაშვების „ფუფუნება" სწორედ „საზოგადოებრივ მაუწყებელს" უნდა გააჩნდეს. დღევანდელ საქართველოში მუსიკალური კრიტიკის არარსებობის ფონზე გადაცემა „უცნობი მუსიკა" და მისი ავტორი კახა თოლორდავა, ჩემთვის, როგორც მუსიკოსისთვის, უალტერნატივოა. ამგვარი მოსაზრება გამოწვეულია მისი მაღალპროფესიული დამოკიდებულებით მსჯელობის საგნის მიმართ მისი გამართული ენით, ინტელექტითა და მუსიკისადმი უსაზღვრო სიყვარულით. ვფიქრობ, რომ საზოგადოებრივ ტელესივრცეში ისეთი წამყვანების მოღვაწეობა, როგორებიც გახლავთ კახა თოლორდავა და გიორგი გვახარია, საერთოდ არ უნდა განისაზღვრებოდეთ ე.წ. რეიტინგით. მსოფლიოს ყველაზე განვითარებულ ქვეყნებში კულტურისა და განათლების შენარჩუნება-განვითარებაში „საზოგადოებრივი მაუწყებლები" გადამწყვეტ როლს თამაშობენ. ნამდვილი, არაგასართობი ხელოვნების დაფასება და უმცირესობის მოთხოვნების გათვალისწინება კი თვით საზოგადოების და სახელმწიფოს მხარდაჭერით ხორციელდება. თუ „საზოგადოებრივი მაუწყებელი" ვერ შეძლებს უმცირესობის აზრის გათვალისწინებას, თვითონ აღმოჩნდება დაბალრეიტინგული, განწირული თუ არა". გია ყანჩელის მიმართვა „საზოგადოებრივ მაუწყებელს"

23 ნოემბერს, 19:30 საათზე კინოთეატრ ამირანში გაიმართება ლეგენდარული ქართველი კომპოზიტორის გია ყანჩელის შესახებ გადაღებული დოკუმენტური ფილმის „სევდის ანგელოზების" პრემიერა. ფილმის სცენარის ავტორი და რეჟისორი თეო ჯორბენაძეა. ფილმის ჩვენებამდე გაიმართება მიღება და კონცერტი. ეროვნული სიმფონიური ორკესტრი ნიკოლოზ რაჭველის დირიჟორობით გია ყანჩელის ნაწარმოებებს შეასრულებს. ფილმი „სევდის ანგელოზები" გადაღებულია რამდენიმე ქალაქში საკონცერტო ტურნეს პარალელურად. მათ შორის - ბერლინში, ბრუსელში, ანტვერპენსა და ბაქოში. როგორი იყო მაესტროს ცხოვრების გზა, კადრები, რომლებიც არასოდეს გინახავთ, ისტორიები, რომელიც არასდროს მოგისმენიათ. მაყურებელი, ასევე, აღმოაჩენს, რომ გია ყანჩელი საკუთარი მუსიკის შესახებ შექმნილი კრიტიკული წერილების უნიკალურ კოლექციასაც ინახავს, ერთ-ერთ მათგანს ცნობილი მსახიობი ჯონ მალკოვიჩი გაგვაცნობს. ფილმში მონაწილეობენ რობერტ სტურუა, გოგი ალექსი-მესხიშვილი, რეზო გაბრიაძე, ნინო ანანიაშვილი, გიდონ კრემერი, ელდარ შენგელაია, სანდრო ყანჩელი, ნიკოლოზ რაჭველი, გიორგი ცაგარელი. პრემიერის წარმდგენები - ხელოვანთა კავშირი CONCEPT-ART და კომპანია SOCAR. პროექტის გენერალური პარტნიორი და ფილმის წარმდგენი: „ვითიბი" ბანკი. მხარდამჭერები: რადიო "ფორტუნა", კომპანია "მაგთი", სააფთიაქო ქსელი PSP, კომპანია "ბადაგონი", "რუსთავი 2", მედია-პალიტრა, კინოთეატრი „ამირანი". გაიყიდება მხოლოდ 81 ბილეთი

გიორგობის საღამო გია ყანჩელთან ერთად პრეზიდენტი პირველ ლედისთან ერთად გია ყანჩელის შემოქმედებით საღამოს დაესწრო

საქართველოს პრეზიდენტი პირველ ლედისთან ერთად გია ყანჩელის შემოქმედებით საღამოს დაესწრო, რომელიც იტალიის საელჩოს ორგანიზებით, თბილისის ვ. სარაჯიშვილის სახელობის სახელმწიფო კონსერვატორიაში გაიმართა. კონცერტზე საგანგებოდ თბილისში ჩამოსულმა იტალიელმა პიანისტმა ალესანდრო სტელამ კომპოზიტორის მიერ კინოსა და თეატრისათვის შექმნილი ნაწარმოებები შეასრულა. კონცერტში მონაწილეობა მიიღო ასევე, ცნობილმა ქართველმა მეცოსოპრანომ ნინო სურგულაძემ, რომლისთვისაც გია ყანჩელმა ახალი კომპოზიციები შექმნა. საქართველოს პრეზიდენტთან ერთად კონცერტს დაესწრო საქართველოს უშიშროების საბჭოს მდივანი ირინე იმერლიშვილი, საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაციის უფროსი გიორგი აბაშიშვილი და ადმინისტრაციის წარმომადგენლები. გია ყანჩელის მიმართვა „საზოგადოებრივ მაუწყებელს"