აჭარა ფრინველებზე დაკვირვების საერთაშორისო ფესტივალს მასპინძლობს

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => achara [1] => frinvelebze-dakvirveba ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 168072 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => achara [1] => frinvelebze-dakvirveba ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 168072 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 449 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => achara [1] => frinvelebze-dakvirveba ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => achara [1] => frinvelebze-dakvirveba ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (168072) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (449,19487) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 167300 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-09-25 14:14:49 [post_date_gmt] => 2017-09-25 10:14:49 [post_content] => მსხვილი ყაზახური ტურისტული კომპანიები აჭარის მიმართულებით მუშაობას იწყებენ. აჭარის ტურიზმის დეპარტამენტის მიერ ორგანიზებული ინფოტურის ფარგლებში ტურსააგენტოების მენეჯერები რეგიონს სტუმრობენ. ოთხდღიანი ინფოტურისას მონაწილეები რეგიონის საზღვაო-სამთო და ეკოტურისტულ შესაძლებლობებს ეცნობიან. ისინი უკვე სტუმრობდნენ ბათუმში არსებულ მაღალ და საშუალო ბიუჯეტიან სასტუმროებს, სადაც ტურისტებისთვის მნიშვნელოვან სერვისებსა და ურთიერთანამშრომლობის საკითხებს გაეცნენ. ყაზახურ და ქართულ ტურისტულ სააგენტოებს შორის მჭიდრო ურთიერთობის დამყარების მიზნით სასტუმრო ინტურისტში მოეწყო ორმხრივი შეხვედრები, სადაც ქართველმა და ყაზახმა კოლეგებმა კონკრეტული ტურისტული პაკეტების შემუშავებაზე ისაუბრეს. საქმიანი შეხვედრის დაწყებამდე კი მოეწყო აჭარის ტურისტული და საინვესტიციო პოტენციალის პრეზენტაცია. დღეს, ინფოტურის მონაწილეები უკვე მთიან აჭარას ეწვევიან, სადაც რეგიონის ეკოტურისტულ და ისტორიულ-კულტურულ ღირსშესანიშნაობებს გაეცნობიან. ასევე, მოინახულებენ ადგილობრივ ღვინის მარნებს, სადაც ფოლკლორის მოსმენის და ადგილობრივი კერძების დაგემოვნების საშუალება მიეცემათ. ინფოტურის მონაწილეები რეგიონს ხვალ დატოვებენ. „ჩვენ ბოლო წლებია რეგიონს აქტიურ რეკლამირებას ვუწევთ ყაზახეთში. შესაბამისად, აჭარა მიმზიდველი ტურისტული ადგილი გახდა ყაზახი ტურისტებისა და ინვესტორებისთვის. წელს, ყაზახეთის მსხვილ ქალაქებში გარე რეკლამით, საბორტო ჟურნალებში გამოქვეყნებული სტატიებით, რეიტინგულ და წამყვან ტელევიზიებში, ონლაინ მედიაში აჭარის შესახებ გასული რეპორტაჟებით კიდევ უფრო პოპულარული გახდა რეგიონი. ეს ყველაფერი კი წლის დასაწყისში ყაზახეთში ჩატარებული ბიზნეს-ტურისტული ფორუმის გაგრძელებაა, სადაც რეგიონის საინვესტიციო და ტურისტულ პოტენციალს ყაზახი ბიზნესმენები და სექტორში დასაქმებული ორგანიზაციები გაეცნო. ჩვენ აქტიურად ვაგრძელებთ რეგიონის რეკლამირებას, ამჯერად უკვე წამყვან ტურისტულ სააგენტოებთან, რომლებიც უკვე უშუალოდ რეგიონში ტურისტების ჩამოყვანის მიმართულებით იმუშავებენ,“ განცხადა აჭარის ტურიზმის დეპარტამენტის თავმჯდომარე სულხან ღლონტმა. [post_title] => მსხვილი ყაზახური ტურისტული კომპანიები აჭარით ინტერესდებიან [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => mskhvili-yazakhuri-turistuli-kompaniebi-acharit-interesdebian [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-09-25 14:14:49 [post_modified_gmt] => 2017-09-25 10:14:49 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=167300 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 166814 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-09-22 16:34:59 [post_date_gmt] => 2017-09-22 12:34:59 [post_content] => 24-30 სექტემბერს, აჭარის ტურიზმის დეპარტამენტი აჭარაში ფრინველებზე დაკვირვების საერთაშორისო ფესტივალს უმასპინძლებს. ფესტივალი 24 სექტემბერს, საღამოს 8 საათზე, სასტუმრო ოაზისში საერთაშორისო კონფერენციით გაიხსნება, სადაც უცხოელი და ქართველი მეცნიერები და დარგით დაინტერესებული ადამიანები მტაცებელ ფრინველებზე დაკვირვების მიღწევებისა და პრობლემების შესახებ ისაუბრებენ. კონფერენცია ერთ კვირას გაგრძელდება და 30 სექტემბერს, დასკვნითი პრეზენტაციით დარულდება. მასზე დასწრება სასტუმრო ოაზისში, 20:00 საათზე (ყოველდღე) ნებისმიერ პირს შეეძლება. ფესტივალის ფარგლებში 27, 28, 29 სექტემბერს მოეწყობა გასართობ-შემეცნებითი ექვსკურსიები ფრინველებზე დაკვირვებისთვის მნიშვნელოვან ტერიტორიებზე, როგორებიცაა სოფელი ჩაისუბანი, სოფელი სახალვაშო. ჭოროხის დელტა და კოლხეთის ნაციონალური პარკი. ფესტივალსა და გასვლით ექსკურსიებში მონაწილეობა უფასოა. მსურველებმა რეგისტრაცია უნდა გაიარონ საინფორმაციო ტურისტულ ცენტრებში (577 90 90 93 ) ან ელექტორნულ მისამართზე https://goo.gl/c9nLHH. ფესტივალის მონაწილეები უზრუნველყოფილი იქნებიან ბინოკლებითა და გიდის მომსახურებით. ფესტივალის პროგრამის ნახვა შესაძლებელია შემდეგ ვებმისამართზე https://goo.gl/77QDTo. ეკოტურიზმის ერთ-ერთ პოპულარულ მიმართულებად ქცეული ფრინველებზე დაკვირვების ტურიზმი აჭარაში უდიდეს პოტენციალს ფლობს. შავი ზღვის სანაპირო, კერძოდ, ბათუმის შემოგარენი "აღმოსავლეთ შავი ზღვის სამიგრაციო დერეფნის" სახელითაა ცნობილი, სადაც ყოველწლიურად 1 000 000-ზე მეტი გადამფრენი მტაცებელი ფრინველი აღირიცხება. აჭარას მტაცებელ ფრინველებზე დაკვირვების კუთხით მსოფლიოში მესამე ადგილი უკავია, რის გამოც რეგიონს ორინტოლოგები, ეკოტურისტები და მოხალისეები მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნებიდან სტუმრობენ. მაგალითად, მხოლოდ გასულ წელს, სოფელ სახალვაშოსა და ჩაისუბანში, სადაც სათვალთვალო პლატფორმებია მოწყობილი ადგილობრივ საოჯახო-სასტურმო სახლებში 1500-ზე მეტი ღამისთევა დაფიქსირდა. ტურისტების რაოდენობა განსაკუთრებით ფესტივალის განმავლობაში იზრდება. ფესტივალი რეგიონში 2012 წლიდან ტარდება და ხელს უწყობს აჭარაში ფრინველებზე დაკვირვების ტურიზმის განვითარებას, ადგილობრივების ეკონომიკურ კეთილდღეობასა და გადამფრენ მტაცებელ ფრინველთა კონსერვაციას. ფესტივალი აჭარის ტურიზმის დეპარტამენტის ტურისტული პროდუქტების განვითარების სააგენტოს მხარდაჭერით ტარდება და მისი ჩატარების იდეა საერთაშორისო გარემოს დაცვით ორგანიზაციას BRC (Batumi Raptor Count) ეკუთვნის. [post_title] => ფრინველებზე დაკვირვების ფესტივალი აჭარაში 24 სექტემბერს გაიხსნება [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => frinvelebze-dakvirvebis-festivali-acharashi-24-seqtembers-gaikhsneba [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-09-22 16:34:59 [post_modified_gmt] => 2017-09-22 12:34:59 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=166814 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 164139 [post_author] => 16 [post_date] => 2017-09-15 13:48:18 [post_date_gmt] => 2017-09-15 09:48:18 [post_content] => აჭარის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტრო აჭარაში საინვესტიციო პროცესის გაძლიერების მიზნით, ახალ პროგრამებს განახორციელებს. უწყების ინფორმაციით, რეგიონში ინვესტიციების მოზიდვის ხელშეწყობა 2018-2021 წლებში 2 165 600 ლარით დაფინანსდება. ► ახალ ბულვარში მიმდინარე საინვესტიციო პროექტები:

ახალ ბულვარში მიმდინარე პროექტებით დაახლოებით 520 მლნ ლარის ინვესტიცია ხორციელდება. შედეგად ქალაქში გაჩნდება:

1700 სასტუმრო ნომერი

დაახლოებით 2600 ახალი სამუშაო ადგილი.

პირველ ეტაპზე: ხელვაჩაურის, ქედის და ხიჭაურამდე არსებული დასახლებების გაზიფიცირება

მეორე ეტაპზე: ხიჭაური-გოდერძის გაზიფიცირება.

80 მლნ ლარის ინვესტიცია

435 განთავსების ადგილი

მოსახლეობის სოციალურ მდგომარეობის გაუმჯობესება,

რეგიონის საინვესტიციო და ტურისტული მიმზიდველობის ამაღლება

გარემოსდაცვასა და წყლის რესურსების შენარჩუნება

წინასწარი ტექნიკურ-ეკონომიკურიშეფასების კვლევის (Feasibility Study) მომზადება

მყარი საყოფაცხოვრებო ნარჩენების მართვის თანამედროვე სისტემის დანერგვა

ბათუმის და ქობულეთის ტერიტორიაზე არსებული არასტანდარტული და ექსპლოატაციისათვის არასათანადო ნაგავსაყრელების (სულ 3) კონსერვაცია

რეგიონის ეკოლოგიური, სოციალური და ტურისტული გარემოს გაუმჯობესება

EBRD-ის ექსპერტების მიერ ახალი ნაგავსაყრელის მშენებლობის სატენდერო დოკუმენტაცია მომზადდა

2017 წლის ივლისში, „შპს ჰიგიენა-2009“-მ ტენდერი გამოაცხადა, რომელიც EBRD-ის წესების შესაბამისად, 2 ეტაპად ჩატარდება.

„ჩვენ ბოლო წლებია რეგიონს აქტიურ რეკლამირებას ვუწევთ ყაზახეთში. შესაბამისად, აჭარა მიმზიდველი ტურისტული ადგილი გახდა ყაზახი ტურისტებისა და ინვესტორებისთვის. წელს, ყაზახეთის მსხვილ ქალაქებში გარე რეკლამით, საბორტო ჟურნალებში გამოქვეყნებული სტატიებით, რეიტინგულ და წამყვან ტელევიზიებში, ონლაინ მედიაში აჭარის შესახებ გასული რეპორტაჟებით კიდევ უფრო პოპულარული გახდა რეგიონი. ეს ყველაფერი კი წლის დასაწყისში ყაზახეთში ჩატარებული ბიზნეს-ტურისტული ფორუმის გაგრძელებაა, სადაც რეგიონის საინვესტიციო და ტურისტულ პოტენციალს ყაზახი ბიზნესმენები და სექტორში დასაქმებული ორგანიზაციები გაეცნო. ჩვენ აქტიურად ვაგრძელებთ რეგიონის რეკლამირებას, ამჯერად უკვე წამყვან ტურისტულ სააგენტოებთან, რომლებიც უკვე უშუალოდ რეგიონში ტურისტების ჩამოყვანის მიმართულებით იმუშავებენ,“ განცხადა აჭარის ტურიზმის დეპარტამენტის თავმჯდომარე სულხან ღლონტმა.

გმირთა ხეივანის ტერიტორიაზე ამ ეტაპზე 12 საინვესტიციო პროექტი ხორციელდება, რაც ჯამში დაახლოებით 600 მლნ ლარის ინვესტიციაა. ხეივანში მიმდინარე პროექტებით ქალაქს დაახლოებით 1000 სასტუმრო ნომერი დაემატება.პროექტი ითვალისწინებს:ამ ეტაპზე 6 მაღალი დონის სასტუმრო კომპლექსის მშენებლობა ხორციელდებამიზანი სოციალურ-ეკონომიკური მონაცემების აგრეგაცია იქნება. ეს იქნება აჭარის ობსერვატორიის ვებ გვერდი - რეპოზიტორიუმის სახეობა, რომელიც აგროვებს და წარმოადგენს მონაცემებს, რომლებიც მნიშვნელოვანია, როგორც რეგიონის მართვის თვალსაზრისით, ისევე ცენტრალური თვითმართველობის დონეზე.აღნიშნული პროექტი ითვალისწინებს აჭარის დასაქმების ბაზრისა და ეკონომიკური პროგნოზირების ობსერვატორიის შექმნას. ასევე დასაქმების ბაზრისა და მეწარმეობის ხელშეწყობის სისტემის გენერალური გეგმის მომზადებას.ამ ეტაპზე შიდა საკომუნიკაციო ქსელების, შიდა ტიხრების, გარე კარ-ფანჯრების და სახურავის მოწყობის სამუშაოები ხორციელდება. სამშენებლო სამუშაოების დასრულების ვადა - 2018 წლის მაისი.ამ ეტაპზე მიმდინარეობს სამშენებლო სამუშაოების და ტექნიკური ზედამხედველობის ელექტრონული შესყიდვის პროცედურები (შერჩევა-შეფასება)პროექტის მიზანი:პროექტისთვის საჭირო წინასწარი ტექნიკურ-ეკონომიკური შეფასების კვლევის (Feasibility Study) ბიუჯეტი- 550 ათასი ევრო, რომელიც KfW-ს გრანტით დაფინანსდება. პროგრამის საინვესტიციო ბიუჯეტი 20 მლნ. ევროს შეადგენს, რომელიც KfW-ს სესხით დაფინანსდება.მიზანი:მიმდინარე ეტაპი:[post_title] => აჭარაში ინვესტიციების მოზიდვის ხელშეწყობა 2 165 600 ლარით დაფინანსდება [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => acharashi-investiciebis-mozidvis-khelshewyoba-2-165-600-larit-dafinansdeba [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-09-15 13:48:18 [post_modified_gmt] => 2017-09-15 09:48:18 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=164139 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 167300 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-09-25 14:14:49 [post_date_gmt] => 2017-09-25 10:14:49 [post_content] => მსხვილი ყაზახური ტურისტული კომპანიები აჭარის მიმართულებით მუშაობას იწყებენ. აჭარის ტურიზმის დეპარტამენტის მიერ ორგანიზებული ინფოტურის ფარგლებში ტურსააგენტოების მენეჯერები რეგიონს სტუმრობენ. ოთხდღიანი ინფოტურისას მონაწილეები რეგიონის საზღვაო-სამთო და ეკოტურისტულ შესაძლებლობებს ეცნობიან. ისინი უკვე სტუმრობდნენ ბათუმში არსებულ მაღალ და საშუალო ბიუჯეტიან სასტუმროებს, სადაც ტურისტებისთვის მნიშვნელოვან სერვისებსა და ურთიერთანამშრომლობის საკითხებს გაეცნენ. ყაზახურ და ქართულ ტურისტულ სააგენტოებს შორის მჭიდრო ურთიერთობის დამყარების მიზნით სასტუმრო ინტურისტში მოეწყო ორმხრივი შეხვედრები, სადაც ქართველმა და ყაზახმა კოლეგებმა კონკრეტული ტურისტული პაკეტების შემუშავებაზე ისაუბრეს. საქმიანი შეხვედრის დაწყებამდე კი მოეწყო აჭარის ტურისტული და საინვესტიციო პოტენციალის პრეზენტაცია. დღეს, ინფოტურის მონაწილეები უკვე მთიან აჭარას ეწვევიან, სადაც რეგიონის ეკოტურისტულ და ისტორიულ-კულტურულ ღირსშესანიშნაობებს გაეცნობიან. ასევე, მოინახულებენ ადგილობრივ ღვინის მარნებს, სადაც ფოლკლორის მოსმენის და ადგილობრივი კერძების დაგემოვნების საშუალება მიეცემათ. ინფოტურის მონაწილეები რეგიონს ხვალ დატოვებენ.[post_title] => მსხვილი ყაზახური ტურისტული კომპანიები აჭარით ინტერესდებიან [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => mskhvili-yazakhuri-turistuli-kompaniebi-acharit-interesdebian [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-09-25 14:14:49 [post_modified_gmt] => 2017-09-25 10:14:49 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=167300 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 142 [max_num_pages] => 48 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => 2bd2bd314e7515cc23103df33d71ec86 [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )