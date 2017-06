აჭარაში სასტუმროების სახანძრო უსაფრთხოების კუთხით მონიტორინგი მიმდინარეობს

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => achara [1] => sastumro [2] => rekomendacia ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 136162 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => achara [1] => sastumro [2] => rekomendacia ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 136162 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 449 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => achara [1] => sastumro [2] => rekomendacia ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => achara [1] => sastumro [2] => rekomendacia ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (136162) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (449,11064,2873) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 136108 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-06-02 16:35:54 [post_date_gmt] => 2017-06-02 12:35:54 [post_content] => „ჰუალინგ ჯგუფი“ აჭარაში ინვესტირებით დაინტერესდა. რეგიონის საინვესტიციო შესაძლებლობა „ჰუალინგ ჯგუფის“ პრეზიდენტს მი ენ ჰუას და კიდევ 30 კომპანიას აჭარის ფინანსთა და ეკონომიკის მინისტრმა, რამაზ ბოლქვაძემ გააცნო. ბოლქვაძემ ინვესტორებს აჭარის საპრივატიზაციო ობიექტებზეც მიაწოდა ინფორმაცია. საუბარი კურორტ „გოდერძიზე“ საინვესტიციო პროექტების განხორციელებას შეეხო. ”ჰუალინგ ჯგუფი ერთ-ერთი უმსხვილესი კომპანია, რომელსაც საქართველოში 8 პროექტი უკვე განხორციელებული აქვს. ამჯერად ის აჭარაში ინვესტირებით დაინტერესდა. ეს კიდევ ერთი მაგალითია, რომ ჩვენი საინვესტიციო პოლიტიკისადმი, ქვეყანაში არსებული საკანონმდებლო რეგულაციებისადმი, ზოგადად ხელისუფლების ბიზნესისადმი დამოკიდებულებისადმი ნდობა ისეთი ავტორიტეტული კომპანიის როგორიც „ჰუალინგ ჯგუფია“ ძალიან მაღალია და დღეს მათ სხვადასხვა მიმართულებით ჩვენთან თანამშრომლობის სურვილი უკვე გამოთქვეს. ჩვენ აქტიურად ვთანამშრომლობთ კომპანიასთან, რაც გვაძლევს დიდ მოლოდინს, რომ რეგიონში დამატებით ახალი საინვესტიციო პროექტების განხორციელება დაიწყება“- განაცხადა რამაზ ბოლქვაძემ. აღსანიშნავია, რომ „ჰუალინგ ჰგუფი“ საქართველოში უკვე 8 მსხვილ პროექტს ახორციელებს. საინვესტიციო პოსტფელი კი, 500 მლნ აშშ დოლარს შეადგენს. Holiday Inn-ი თელავშიც გაიხსნება. სასტუმრო, სავარაუდოდ, 4 ვარსკვლავიანი იქნება და მისი მშენებლობა ერეკლე მეორეს ძეგლთან, თელავის ცენტრალურ მოედანზე უკვე დაწყებულია. პროექტს შპს "თელავი" ახორციელებს. როგორც "ფორტუნას" სასტუმროს მშენებელ კომპანიაში განუცხადეს, Holiday Inn-ის ასაშენებლად თელავში 15 მილიონი ლარის ინვესტიცია განხორციელდება. "სასტუმრო 85 ნომრიანი იქნება. მასში განთავსდება როგორც ღია და დახურული საცურაო აუზი, ასევე საკონფერენციო დარბაზი", - აღნიშნეს შპს "თელავში". მათივე ინფორმაციით, Holiday Inn-ი სტუმრების მიღებას 2018 წლის ზაფხულიდან შეძლებს. რაც შეეხება ნომრების ღირებულებას, როგორც კომპანიაში განმარტავენ, ფასები ბაზარზე მორგებული იქნება. "გვინდა, რომ აქ მოსვლა და განთავსება ბევრისთვის ხელმისაწვდომი იყოს. ამიტომ, ვეცდებით, ფასები საშუალო სეგმენტზე გავთვალოთ", - აღნიშნეს კომპანიაში. როგორც შპს "თელავში" ამბობენ, პროექტი "თიბისი ბანკის" დაფინანსებითა და პროექტ „აწარმოე საქართველოში" მხარდაჭერით ხორციელდება. პროექტში ჩართულია ასევე ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკიც. "გარანტიას ვიძლევით, რომ საკურორტო ზონა ერთ კვადრატულ მეტრსაც არ დაკარგავს", – ეს განცხადება "ფორტუნასთან" საავტომობილო გზების დეპარტამენტის თავმჯდომარე გიორგი სეთურიძემ გააკეთა. არის იმის შანსიც, რომ გზის გაფართოების აუცილებლობა არ დადგეს. საავტომობილო გზების დეპარტამენტის თავმჯდომარის განმარტებით, სარფში იმ მონაკვეთზე, რომელზეც მედიაში საუბრობენ ორზოლიანი მოძრაობაა და შესაძლოა, კვლავ ასეთივე მოძრაობა დარჩეს. "რა მიმართულებით გავა გზა, გაივლის თუ არა ძველი გზის ღერძზე თუ შეიცვლება, ამას ჯერჯერობით ვერავინ იტყვის, რადგან ველოდებით პროექტს, რომელიც ჩვენ უნდა შევისყიდოთ. ტენდერი დასრულებულია, ველოდებით ხელშეკრულების გაფორმებას, წინასწარ რაიმე დასკვნების გაკეთებას თავი უნდა ავარიდოთ. რაც შეეხება პლაჟს და საკურორტო ზონას, ამის გარანტიას ვიძლევით, რომ საკურორტო ზონა ერთ კვადრატულ მეტრსაც არ დაკარგავს, მითუმეტეს არ დაიკარგება პლაჟი", – განაცხადა სეთურიძემ "ფორტუნასთან". ჩქაროსნული გზის აშენებასთან დაკავშირებით, კვლევა ზაფხულში დაიწყება. პროექტი კი დაახლოებით, ერთ წელიწადში შემუშავდება. "როგორც კი გვექნება პროექტი, მაშინვე დაიწყება შესყიდვის პროცედურები, რაც შეეხება გზის აშენების ვადებს, ეს პროექტზე იქნება დამოკიდებული",– განაცხადა გიორგი სეთურიძემ "ფორტუნასთან". თამთა უთურგაშვილი 