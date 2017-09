ადვოკატთა მრავალსაათიანი გამოსვლა დაიყვანება ერთი მარტივ, უაზრო ვერსიამდე – პროკურორი

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => mama-giorgi-mamaladze [1] => jarji-wiklauri [2] => e-w-cianidis-saqme ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 159161 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => mama-giorgi-mamaladze [1] => jarji-wiklauri [2] => e-w-cianidis-saqme ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 159161 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 13559 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => mama-giorgi-mamaladze [1] => jarji-wiklauri [2] => e-w-cianidis-saqme ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => mama-giorgi-mamaladze [1] => jarji-wiklauri [2] => e-w-cianidis-saqme ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (159161) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (17376,13577,13559) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 159167 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-09-01 16:34:01 [post_date_gmt] => 2017-09-01 12:34:01 [post_content] => მამა გიორგი მამალაძის ადვოკატები დასკვნით სიტყვას სასამართლოს წინაშე, თითქმის, 5 საათის განმავლობაში ამბობდნენ. ერთერთი უფლებადამცველის, მიხეილ რამიშვილის განცხადებით, აღნიშნული ციანიდი მამა გიორგი მამალაძეს ჩაუდეს, რასაც ადასტურებს უსაფრთხოების სამსახურის თანამშრომლების მიერ მიცემული ჩვენებები. „ეს არ იყო აღმოჩენილი იმიტომ, რომ არ არსებობდა და აღმოჩნდა მას შემდეგ, რაც ბარგის შესამოწმებლად დასჭირდათ 9 საათი და ამ ხნის განმავლობაში მიიღეს მითითებები, როგორ უნდა ემოქმედათ. ამის შემდეგ კი აღმოაჩინეს ციანიდი. ბრალდება არის უსაფუძვლო. მოსამართლემ უნდა მიიღოს ერთადერთი ობიექტური გადაწყვეტილება და მამა გიორგი მამალაძე გაამართლოს“, - განაცხადა მიხეილ რამიშვილმა. მამა გიორგი მამალაზის პროცესზე შესვენებაა გამოცხადებული, შესვენების შემდეგ კი პროცესი ბრალდებულის დასკვნითი სიტყვით გაგრძელდება. აღნიშნული ციანიდი მამა გიორგის ჩაუდეს - ადვოკატი მიხეილ რამიშვილი არის მკვეთრი დარღვევები, რომლებიც აუცილებლად აისახება დასკვნაში - ომბუდსმენი ე.წ. ციანიდის საქმეზე

"გიორგი მამალაძის დაკავების დღიდან შეინიშნებოდა მკვეთრი ხასიათის დარღვევები, რომლებიც აუცილებლად აისახება დასკვნაში, რომელსაც სახალხო დამცველი უახლოეს დღეებში გამოაქვეყნებს", - ამის შესახებ საქართველოს სახალხო დამცველმა, უჩა ნანუაშვილმა, მამა გიორგი მამალაძის საქმის დღევანდელ პროცესზე განაცხადა. „ჩვენ დღეს დავინახეთ საჭიროება იმისა, რომ ეს პროცესი სრულად ყოფილიყო დახურული. მხოლოდ რამდენიმე, მაქსიმუმ 1 ან 2, სხდომა იყო ისეთი, სადაც შესაძლოა, გარკვეული ინფორმაციის გამო, სხდომის დახურვის გადაწყვეტილება ყოფილიყო მიღებული, სხვა შემთხვევაში კი ამის საჭიროება ვერ დავინახეთ. იმედი მაქვს, სასამართლო გაითვალისწინებს ყველა ხარვეზს და დარღვევას, რომელიც საქმეში დაკავების დღიდან არსებობდა და, ამის გათვალისწინებით, განაჩენი იქნება შესაბამისად სამართლიანი", - განაცხადა სახალხო დამცველმა. შეგახსენებთ, რომ დღევანდელ პროცესზე ბრალდებული გიორგი მამალაძე დასკვნითი სიტყვით უნდა წარსდგეს. დარწმუნებული ვართ, მამალაძის მიმართ დადგება გამამტყუნებელი განაჩენი - პროკურორი

მამა გიორგი მამალაძის საქმეზე ბრალდების მხარე სასამართლოსგან გამამტყუნებელ განაჩენს ელოდება. „დასრულდა მტკიცებულებების გამოკვლევა და წინა სასამართლო სხდომაზე ბრალდების მხარემ წარმოთქვა თავისი დასკვნითი სიტყვა. ჩვენ დავკითხეთ 100-ზე მეტი მოწმე და გამოვიკვლიეთ 10 ტომი წერილობითი მტკიცებულება. ასევე, აუდიო და ვიდეოჩანაწერები, კომპიუტერის ექსპერტიზით აღდგენილი ფაილები, რომლებიც ადასტურებენ გიორგი მამალაძის ბრალეულობას. შესაბამისად, ჩვენ გვაქვს გონივრული მოლოდინი და ვართ დარწმუნებული, რომ გიორგი მამალაძის მიმართ დადგება გამამტყუნებელი განაჩენი", - განაცხადა პროკურორმა ზვიად გუბელაძემ. მისივე თქმით, პროცესზე დაცვის მხარემ მხოლოდ ერთი მოწმე წარადგინა. ირაკლი ფირცხალავას არანაირ ფაქტობრივ გარემოებაზე არ უსაუბრია, შესაბამისად, პროკურორისთვის გაუგებარია, რაზე უნდა ისაუბროს დღეს დაცვის მხარემ და ბრალდებულმა საკუთარ დასკვნით სიტყვაში. აღნიშნული ციანიდი მამა გიორგის ჩაუდეს - ადვოკატი მიხეილ რამიშვილი