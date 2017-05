Aerosmith-ის კონცერტზე დასწრების მსურველთათვის დამატებითი მატარებლები დაინიშნა

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => batumi [1] => rkinigza [2] => bileti [3] => saqartvelos-rkinigza [4] => black-sea-arena [5] => aerosmiti-saqartveloshi [6] => aerosmith ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 131795 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => batumi [1] => rkinigza [2] => bileti [3] => saqartvelos-rkinigza [4] => black-sea-arena [5] => aerosmiti-saqartveloshi [6] => aerosmith ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 131795 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 108 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => batumi [1] => rkinigza [2] => bileti [3] => saqartvelos-rkinigza [4] => black-sea-arena [5] => aerosmiti-saqartveloshi [6] => aerosmith ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => batumi [1] => rkinigza [2] => bileti [3] => saqartvelos-rkinigza [4] => black-sea-arena [5] => aerosmiti-saqartveloshi [6] => aerosmith ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (131795) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (12140,10307,108,3073,5971,1242,3657) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 131679 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-05-17 16:16:26 [post_date_gmt] => 2017-05-17 12:16:26 [post_content] => ტურისტული სეზონის წინ მიმდინარე ინფრასტრუქტურული სამუშაოების შესახებ აჭარის მთავრობის თავმჯდომარემ ზურაბ პატარაძემ ქალაქ ბათუმის მერთან, გიორგი ერმაკოვთან და მერიის წარმომადგენლებთან სამუშაო შეხვედრა გამართა. შეხვედრას ასევე ესწრებოდა აჭარის საავტომობილო გზებისა და სამელიორაციო სისტემების მართვის დეპარტამენტის უფროსი არჩილ ჩიქოვანი და მთავრობის აპარატის უფროსი გოჩა ჯაში. ზურაბ პატარაძის თქმით, მოახლოებულია ტურისტული სეზონი და საჭიროა მაქსიმალური ძალისხმევის მიმართვა საგზაო ინფრასტრუქტურის მოწესრიგებისაკენ. „რა თქმა უნდა ჭაობის დასახლებაში მიმდინარე ინფრასტრუქტურულ პროექტებს აქვთ ვადები, რომლებიც მომავალ სეზონამდე სარეაბილიტაციო სამუშაოების დასრულებას არ ითვალისწინებს, თუმცა ჩვენი მიზანი უნდა იყოს, მაქსიმალურად ვეცადოთ ტურისტული სეზონის დაწყებამდე მიმდინარე სამუშაოებს მიეცეს ესთეტიური და მოწესრიგებული იერ-სახე, განსაკუთრებით ქალაქისათვის იმ არტერიული დატვირთვის ქუჩებზე, სადაც ტრანსპორტის გადაადგილება ინტენსიურია“ - განაცხადა ზურაბ პატარაძემ. ქალაქის მერმა გიორგი ერმაკოვმა მთავრობის თავმჯდომარეს საკანალიზაციო-სანიაღვრე სისტემების მოწყობისა და გზების რეაბილიტაციის გეგმა გააცნო. მისი თქმით, პუშკინის და თავდადებულის ქუჩებზე დარჩენილია მცირე მონაკვეთი, მოკლე ვადებში დასრულდება ასევე ლერმონტოვისა და ბაგრატიონის ქუჩების კვეთაში მიმდინარე საკანალიზაციო-სანიაღვრე სამუშაოები. შეხვედრაზე საუბარი შეეხო ასევე ადგილობრივი მნიშვნელობის გზების კეთილმოწყობას და განსახორციელებელ ინფრასტრუქტურულ პროექტებს. აჭარის მთავრობის თავმჯდომარემ სამუშაოების ინტენსიურ რეჯიმზე გადასვლასთან ერთად, განსაკუთრებული ყურადღება გაამახვილა ინფრასტრუქტურული პროექტების ხარისხზეც. მისი თქმით, მსგავსი სამუშაო შეხვედრები მომავალშიც გაგრძელდება. [post_title] => "ბათუმში, ტურისტული სეზონისთვის, ინფრასტრუქტურის მოწესრიგებაა საჭირო" [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => batumshi-turistuli-sezonistvis-sazgao-infrastruqturis-mowesrigebaa-sachiro [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-05-17 17:24:41 [post_modified_gmt] => 2017-05-17 13:24:41 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=131679 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 131022 [post_author] => 4 [post_date] => 2017-05-15 16:30:34 [post_date_gmt] => 2017-05-15 12:30:34 [post_content] => 20 მაისს „ბლექ სი არენას“ რიგით მეორე სეზონი გაიხსნება ლეგენდარული როკჯგუფის, „აეროსმიტის“ კონცერტზე. საკონცერტო დარბაზის დირექტორი, fortuna.ge-ს ექსკლუზიურად ესაუბრა ღონისძიების დეტალების შესახებ. ანი კავლელიშვილის თქმით, მზადება ყველაზე აქტიურ ფაზაში შევიდა. ანი კავლელიშვილი: „აეროსმიტის“ კონცერტის მზადების კუთხით ეს კვირა ყველაზე მძიმე და დატვირთული იქნება ჩვენთვის. ლეგენდარული როკჯგუფის კონცერტი ჩვენს არენაზე 20 მაისს გაიმართება. გაყიდულია 10 000-ზე მეტი ბილეთი. ოფიციალურ მონაცემებს ჩვენი პარტნიორებისგან - tkt.ge და biletebi.ge მივიღებთ კონცერტის დასრულების შემდეგ, თუმცა დაახლოებითი ინფორმაცია უკვე გვაქვს, რომ ბილეთების საკმაო ნაწილი საზღვრებს გარეთ შეიძინეს. მათ შორის ყველაზე მეტი მეზობელ ქვეყნებში - უკრაინა, აზერბაიჯანი, სომხეთი, თურქეთი და რუსეთი. ასე რომ, 20 მაისისთვის საქართველოში უამრავ ტურისტს ველოდებით. როგორც ვიცით, „აეროსმიტს“ ერთ-ერთი ყველაზე რთული მოთხოვნათა ჩამონათვალი აქვს... დიახ, ასეა. აქვთ ძალიან მკაცრი მოთხოვნები ტექნიკისა და უსაფრთხოების მხრივ. უსაფრთხოების გაძლიერებული ნორმები შემუშავდა. ჯგუფის მოთხოვნაა, აკრედიტებული ოპერატორებისა და ფოტოგრაფების გარდა, არავის ჰქონდეს ფოტო და ვიდეოკამერები. დაშვებული იქნება მობილური ტელეფონები, თუმცა ვერ გამოიყენებთ სელფის ჯოხს. თუკი ამ ყველაფერს თან იქონიებთ, შესასვლელში ჩამოგართმევენ. აღსანიშნავია, რომ ასეთი მოთხოვნები მათ მარტო საქართველოში არ წამოუყენებიათ. იგივე ე.წ. რაიდერია იმ 18 ქვეყანაში, სადაც გამოსამშვიდობებელ ტურნეს ატარებენ. ტექნიკური ნაწილიც ძალიან დატვირთულია, თუმცა საბედნიეროდ, „ბლექ სი არენას“ აქვს ისეთი მარაგი, რომელიც ამ ძალიან რთულ მოთხოვნათა სიასაც გაუმკლავდა. ჯგუფს შედარებით ლოიალური მიდგომა აქვს გამასპინძლების ნაწილში, დათანხმდნენ, ის პროდუქტები, რომლებიც ჩამონათვალში ჰქონდათ და საქართველოში არ არის, აქ არსებულით ჩაენაცვლებინათ, რასაც სხვა არტისტები არ თანხმდებიან ხოლმე. როდის და რამხელა სამუშაო ჯგუფით ჩამოდის „აეროსმიტი“? 50-მდე ადამიანი ჩამოდის. სხვადასვა ჯგუფი 17 მაისიდან დაიწყებს საქართველოში ჩამოსვლას, თავად „აეროსმიტის“ წევრების ჩამოსვლის ზუსტ თარიღს ვერ გეტყვით. ზოგადად, თითქმის ყველაფერი კონფიდენციალურია. მათ შორის იმ სიმღერათა ჩამონათვალიც, რომლებსაც კონცერტზე მოვისმენთ? დიახ, თუმცა შემიძლია გითხრათ, რომ ყველა იმ სიმღერას მოისმენთ, რომელიც ჯგუფის თაყვანისმცემლებს უყვართ. „აეროსმიტს“ თავისი მრავალწლიანი მოღვაწეობის განმავლობაში უამრავი ჰიტი აქვს შექმნილი და მათი თაყვანისმცემლებისთვის კიდევ უფრო მეტად სასიამოვნო იქნება ამ კონცერტზე დასწრება (იღიმის). ნინო მურღულია [post_title] => რა უნდა იცოდეთ აუცილებლად, თუკი „აეროსმიტის“ კონცერტზე მიდიხართ [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => ra-unda-icodet-aucileblad-tuki-aerosmitis-koncertze-midikhart [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-05-17 12:21:45 [post_modified_gmt] => 2017-05-17 08:21:45 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=131022 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 130806 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-05-15 15:50:07 [post_date_gmt] => 2017-05-15 11:50:07 [post_content] => ბინების საწყისი ფასი 350$ კვადრატულ მეტრზე და 3$ ხაჭაპურისთვის. ბათუმი ჯერჯერობით, მსოფლიო დონის კურორტი ვერ გახდა, თუმცა ფასები ზუსტად ასეთი აქვს – ასეთი სათაურით აქვეყნებს ვრცელ სტატიას ბელარუსული საიტი onliner.by რეპორტაჟი ბათუმიდან კურორტის მინუსებითა და პლიუსებით, ასევე საინტერესო ფოტოებითაა წარმოდგენილი. "ფორტუნა" გთავაზობთ ბელარუსების მიერ დანახულ ქათქათა ბათუმს: კურორტში რომელშიც მილიარდობით დოლარი დაიხარჯა, ტურისტებისთვის ხელმისაწვდომი დარჩა. 10 წლის განმავლობაში, ხრუშჩოვის პროექტებისა და კერძო სახლების ქალაქი თანამედროვე დასასვენებელ ცენტრად გადაიქცა, საოცარი არქიტექტურული შედევრებით. ყველა ადაპტირდა ტურისტებზე, რომლებიც ელოდებიან აჭარულ ხაჭაპურს პირდაპირ ღუმელიდან, ერთ ჭიქა ღვინოს ან არაყს და სადღეგრძელოებს, რომელთა რიცხვი 360–ს აჭარბებს. ამ მხიარულებაში ყველაზე დიდი პლიუსი ის არის, რომ მინსკიდან კურორტზე პირდაპირი ფრენა არც ისე ძვირია, ამინდი ტენიანი, მაგრამ მზიანია და მეტი რა სჭირდება ბელარუსის თოვლიან სულს. ბათუმი ბევრმა საბჭოთა ფილმებიდან იცის, მაგრამ ახალი ბათუმი ძველს საერთოდ აღარ ჰგავს. ბათუმში ყველა გზა ბულვართან მიდის, რომელიც სანაპიროს გასწვრივაა გაშენებული. ბულვარის სიგრძე 7 კილომეტრია და მოიცავს ნათელ ველობილიკებს, პალმებს, ინსტაგრამის ინსტალაციებსა და ცათამბჯენებს. ცხელ ჰაერში ცხელი ქვებისა და მარილიანი წყლის სუნი ტრიალებს. აქ ქალაქის მთელი ღირსშესანიშნაობებია თავმოყრილი. [gallery royalslider="1" link="file" size="large" ids="130815,130816,130817,130818,130819,130820"] საერთოდ ზღვა, საბჭოთა მჭიდრო სივრცეში ასოცირდება, პლიაჟზე შიშველ მოფუსფუსე ბრბოსთან, რომლებიც იზაგრებიან ჩურჩხელისა და ცხელი სიმინდის გამყიდველების ფონზე. ბათუმი აღვირახსნილი დასვენებისთვის არაა. აქ ნელ–ნელა სეირნობენ პენსიონერები, ველომოყვარულები ბილიკზე მოძრაობენ, ღიმილიანი ახალგაზრდები კი საოცრად ლამაზად გამოიყურებიან, ყველა კუთხეში არიან ასევე, სუვენირების გამყიდველები. ამ ყველაფერს თვალყურს ადევნებენ პოლიციელები, რომლებსაც მზე კარგად აქვთ მოკიდებული. [gallery royalslider="1" link="file" size="large" ids="130868,130869,130870,130871,130872,130873"] ჯანსაღი ცხოვრების სტილმა მსოფლიოსთან ერთად, როგორც ჩანს, ბათუმიც დაიპყრო. აქ დარბიან როგორც ახალგაზრდები ისე მოხუცები, ზოგიერთი მათგანი, ტრენაჟორებზე და ძელებზე ვარჯიშობს, რომლებიც მთელ სანაპიროზეა განლაგებული. ორბორბლიანი და სამბორბლიანი ველოსიპედები აქ ყოველ ნაბიჯზე ქირავდება. ასევე, შექმნილია ბრენდირებული ველოსიპედების გასაქირავებელი ქსელი „ბათუმიველო“. აქ შეგიძლია ველოსიპედი ერთ ადგილას იქირავო და მეორე ადგილას დატოვო. ერთი საათი ველოსიპედის ქირაობა 2 ლარი ღირს, კერძო გამქირავებლები კი ველოსიპედებს ნახევარი საათით სამ ლარად აქირავებენ. [gallery royalslider="1" size="large" link="file" ids="130892,130893,130894"] *** ბათუმის საოცრება: მოძრავი ქანდაკება, ეშმაკის ბორბალი ზღვიდან 100 მეტრის სიმაღლეზე და ანბანის კოშკი ტურისტებისთვის ქალაქ ბათუმის გაცნობა ბულვარიდან იწყება, კერძოდ კი, საოცრებათა პარკიდან, სადაც ინოვაციური ქანდაკებები და ატრაქციონებია თავმოყრილი. [gallery royalslider="1" link="file" size="large" ids="130900,130901,130902,130903,130904,130905,130906,130907,130908"] მას შემდეგ, რაც საქართველოს წინა პრეზიდენტმა ბათუმის მსოფლიო კურორტად გადაკეთების ბრძანება გასცა, ქალაქმა განვითარება არარეალური ტემპით დაიწყო. ახალი ბათუმი, რომელიც აეროპორტთან ახლოს მდებარეობს, 2005 წელს „ხრუშჩოვკების“ ქალაქი იყო. ახლა ამის დაჯერება რთულია. მასშტაბური და საოცარი შენობები ყოველი მხრიდან ჩანს. ბათუმი სწრაფად ივსება სხვადასხვა ფორმისა და სტილის შენობებით– მთავარია რომ ეს ყველაფერი ლამაზი და ფოტოგენურია. ქალაქის არქიტექტურის მრჩეველი, თუ ასეთი არსებობს საერთოდ, ნებისმიერ შესაძლებლობას უშვებს. დეველოპერებისთვის ეს ძალიან მომგებიანია. ცათამბჯენები და ატრაქციონები აქ ისე მრავლდება, როგორც წვიმის შემდეგ სოკოები... აქ შეგიძლიათ სწრაფი კვების ფუტურისტულ მექას ეწვიოთ... ნახოთ დაყირავებული შენობა ადგილობრივი კოლიზეუმის გვერდით ან ბოთლის ფორმის იუსტიციის სახლი... [gallery royalslider="1" link="file" size="large" ids="130915,130916,130917,130918,130919,130920,130921,130922,130923,130924"] ბათუმის ძველ ნაწილსაც არ უნდა მიაქციოთ ნაკლები ყურადღება. აქ ყველაფერი სუფთა და ნათელია. მზით განათებული მოედნები, ცამდე ასული შადრევნები, XIX საუკუნის არქიტექტურა ოქროს ჩანართებით, ყველას ყურადღებას იქცევს. [gallery royalslider="1" link="file" size="large" ids="130927,130928,130929,130931"] სასიამოვნოა, რომ ქალაქის ტურისტული ცენტრი ტურისტებს გულთბილად ხვდება. მაგრამ ახალი ცათამბჯენები სიძველეების ადგილს იკავებს. ზოგიერთი ძველი სახლი კი თანამედროვეობას მცირე კოსმეტიკური რემონტის შემდეგ ერწყმის. მთლიანობაში ეს ყველაფერი ფერად და ნათელ ქალაქს ქმნის. [gallery royalslider="1" link="file" size="large" ids="130935,130934,130933,130932"] სამწუხაროდ, ეს რემონტი ხანგრძლივი არ არის. არის სახლები, რომლების მშენებლობაც არ დასრულებულა და უკვე იშლება.ზოგიერთი საცხოვრებელის ფასადი საოცრად ლამაზია, თუმცა შიდა მხარე და ეზოები საშიში. მაგრამ სკეპტიკოსებისთვის პასუხი ასეთია: ყველაფერი ერთდროულად შეუძლებელია. [gallery royalslider="1" link="file" size="large" ids="130937,130938,130939,130940,130941,130942,130943,130944"] *** საკვები მომსახურება: იაფი ბაზრები, რესტორნები და მინი მარკეტები ყოველი ფეხის ნაბიჯზე ქართული სამზარეულო ვეგანებს შოკში ჩააგდებს – ძალიან ბევრი ხორცი, ცხიმიანი საჭმელი და სოუსები. აქ ვეგანების გემოს რეცეფტორები ნამდვილად გაიხარებს. კვება აქ საკმაოდ ხელმისაწვდომია. მაგალითად, ხაჭაპური მინსკის ფასის (8–13 რუბლის) ნაცვლად, 6 რუბლამდე ღირს. აქ ყველა მზარეული ამბობს, რომ საუკეთესო ხაჭაპურს აცხობს. აჭარულ ხაჭაპურს დაახლოებით 7 წუთში ამზადებენ. ქართველებს უყვართ დღესასწაული. მთავარია აქ თეთრი და შავი ღვინო არაყთან არ აურიოთ. ისინი ფიქრობენ, რომ სასმელი კალორიებს წვავს. "ქეიფის" დროს სადღეგრძელოებს ამბობენ, სულ 360 სადღეგრძელოა ცნობილი და სუფრასთან სულ მცირე 16 სადღეგრძელოს მაინც ამბობენ. [gallery royalslider="1" link="file" size="large" ids="130948,130947,130949,130950,130951,130952,130953"] ბათუმში ბევრია თანამედროვე სუპერმარკეტი, მაგრამ აქ უფრო ხშირად მინიმარკეტებს შეხვდებით. პროდუქტები ძვირი არ არის. ქალაქს აქვს ასევე, ცენტრალური ბაზარი. სადაც ყველაფერი იაფია. [gallery royalslider="1" link="file" size="large" ids="130958,130957,130956,130955"] ბინები ქალაქში: ქირაობა 30$–ის ფარგლებში, ხოლო ყიდვა – კვადრატული 350$–დან თუ ბათუმში ჩახვალთ, ბინა წინასწარ არ დაჯავშნოთ. ღამის გასათევი ადგილი აქ რთული საპოვნელი არ არის. სახლებს აქ ადგილობივები აქირავებენ და ამის შესახებ ქუჩებში განცხადებებსაც აკრავენ. მაკლერების დახმარებაც არ ღირს, რადგან ისინი ნამდვილად იაფ ვარიანტებს არ გთავაზობენ. ზღვასთან ახლოს ბინების ქირაობა 30$ შეიძლება. ასევე არის უფრო ძვირიანი ვარიანტებიც. ყიდვაც არ ღირს ძვირი. კვადრატული მეტრის ფასი 350$–დან იწყება.რაც უფრო ახლოსაა სახლი პლიაჟთან, მით უფრო იზრდება მისი ფასი. [gallery royalslider="1" link="file" size="large" ids="130970,130971,130972,130973,130974,130975"] სტატიაში წერენ, რომ ბინის მყიდველთა რიგებში არიან უკრაინელები, რუსები, აზერბაიჯანელები ირანელები და სომხები. თარგმნა თამთა უთურგაშვილმა [post_title] => აჭარა ბელარუსების თვალით: ხრუშჩოვის პროექტებიდან თანამედროვე ტურისტულ ცენტრამდე [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => achara-belarusebis-tvalit-khrushchovis-proeqtebidan-tanamedrove-turistul-centramde [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-05-15 16:27:43 [post_modified_gmt] => 2017-05-15 12:27:43 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=130806 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 131679 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-05-17 16:16:26 [post_date_gmt] => 2017-05-17 12:16:26 [post_content] => ტურისტული სეზონის წინ მიმდინარე ინფრასტრუქტურული სამუშაოების შესახებ აჭარის მთავრობის თავმჯდომარემ ზურაბ პატარაძემ ქალაქ ბათუმის მერთან, გიორგი ერმაკოვთან და მერიის წარმომადგენლებთან სამუშაო შეხვედრა გამართა. შეხვედრას ასევე ესწრებოდა აჭარის საავტომობილო გზებისა და სამელიორაციო სისტემების მართვის დეპარტამენტის უფროსი არჩილ ჩიქოვანი და მთავრობის აპარატის უფროსი გოჩა ჯაში. ზურაბ პატარაძის თქმით, მოახლოებულია ტურისტული სეზონი და საჭიროა მაქსიმალური ძალისხმევის მიმართვა საგზაო ინფრასტრუქტურის მოწესრიგებისაკენ. „რა თქმა უნდა ჭაობის დასახლებაში მიმდინარე ინფრასტრუქტურულ პროექტებს აქვთ ვადები, რომლებიც მომავალ სეზონამდე სარეაბილიტაციო სამუშაოების დასრულებას არ ითვალისწინებს, თუმცა ჩვენი მიზანი უნდა იყოს, მაქსიმალურად ვეცადოთ ტურისტული სეზონის დაწყებამდე მიმდინარე სამუშაოებს მიეცეს ესთეტიური და მოწესრიგებული იერ-სახე, განსაკუთრებით ქალაქისათვის იმ არტერიული დატვირთვის ქუჩებზე, სადაც ტრანსპორტის გადაადგილება ინტენსიურია“ - განაცხადა ზურაბ პატარაძემ. ქალაქის მერმა გიორგი ერმაკოვმა მთავრობის თავმჯდომარეს საკანალიზაციო-სანიაღვრე სისტემების მოწყობისა და გზების რეაბილიტაციის გეგმა გააცნო. მისი თქმით, პუშკინის და თავდადებულის ქუჩებზე დარჩენილია მცირე მონაკვეთი, მოკლე ვადებში დასრულდება ასევე ლერმონტოვისა და ბაგრატიონის ქუჩების კვეთაში მიმდინარე საკანალიზაციო-სანიაღვრე სამუშაოები. შეხვედრაზე საუბარი შეეხო ასევე ადგილობრივი მნიშვნელობის გზების კეთილმოწყობას და განსახორციელებელ ინფრასტრუქტურულ პროექტებს. აჭარის მთავრობის თავმჯდომარემ სამუშაოების ინტენსიურ რეჯიმზე გადასვლასთან ერთად, განსაკუთრებული ყურადღება გაამახვილა ინფრასტრუქტურული პროექტების ხარისხზეც. მისი თქმით, მსგავსი სამუშაო შეხვედრები მომავალშიც გაგრძელდება. [post_title] => "ბათუმში, ტურისტული სეზონისთვის, ინფრასტრუქტურის მოწესრიგებაა საჭირო" [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => batumshi-turistuli-sezonistvis-sazgao-infrastruqturis-mowesrigebaa-sachiro [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-05-17 17:24:41 [post_modified_gmt] => 2017-05-17 13:24:41 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=131679 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 215 [max_num_pages] => 72 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => ef4febd814e178789b1f381d5bb65a7e [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )