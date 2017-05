აეროსმიტის კონცერტთან დაკავშირებით პრესკონფერენცია გაიმართა

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => bleq-si-arena [1] => aerosmiti [2] => ani-kavlelishvili ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 132540 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => bleq-si-arena [1] => aerosmiti [2] => ani-kavlelishvili ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 132540 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 7694 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => bleq-si-arena [1] => aerosmiti [2] => ani-kavlelishvili ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => bleq-si-arena [1] => aerosmiti [2] => ani-kavlelishvili ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (132540) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (10300,12560,7694) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 132545 [post_author] => 6 [post_date] => 2017-05-20 08:39:15 [post_date_gmt] => 2017-05-20 04:39:15 [post_content] => ყველა დროის ერთ-ერთი საუკეთესო ჯგუფი „აეროსმიტი“ უკვე საქართველოშია - ბათუმის საერთაშორისო აეროპორტში ჩარტერული რეისი გუშინ, 18.45 საათზე შესრულდა. ჯგუფის წევრები სასტუმრო ,,შერატონში“ დაბინავდნენ, სადაც მათ გულშემატკივრები და ჟურნალისტები დახვნდენ. დღეს ლეგენდარულ ჯგუფს „ბლექ სი არენა“ უმასპინძლებს. ,,აეროსმიტი“ ქართველი მსმენელის წინაშე 2017 წლის გრანდიოზული ევროტურის “Aero-Vederci Baby!” ფარგლებში წარდგება. „Aerosmith“-ის წევრებმა მასშტაბური ევროტური ს შესახებ გასული წლის 14 ნოემბერს გამოაცხადეს. ტურნეს ფარგლებში ჯგუფი ეწვევა ისრაელს, საქართველოს, რუსეთს, გერმანიას, პოლონეთს, დანიას, შვედეთს, დიდ ბრიტანეთს, ირლანდიას, საფრანგეთს, იტალიას, პორტუგალიას, ესპანეთსა და შვეიცარიას. ჯგუფი ქართველი მსმენელისთვის ბოლო დროის საუკეთესო სიმღერებთან ერთად, ძველ ჰიტებსაც შეასრულებს. [gallery link="file" ids="132546,132547,132548"] აღსანიშნავია, რომ 2017 წლის ევროტურის ფარგლებში, „Aerosmith“ კონცერტებს გამართავს ისეთ მასშტაბურ ფესტივალებზე, როგორიცაა შვედეთის როკ-ფესტივალი (Sweden Rock), საფრანგეთში „ჰელფესტი“ (France’s Hellfest) და დიდ ბრიტანეთში, დონინგტონის ლეგენდარული „დაუნლოუდ ფესტივალი“ (Download Festival in Donington, UK). ბოლო ტურნე „Aerosmith”-მა სამხრეთ ამერიკაში ჩაატარა, კონცერტები გაიმართა ჩილეში, არგენტინაში, კოლუმბიაში, ბოლივიაში, ბრაზილიაში, პერუსა და მექსიკაში. „Aerosmith“-ის კონცერტი საქართველოში პროექტ Check in Georgia-ს ფარგლებში იმართება. Check in Georgia წელს უკვე მეორედ ტარდება და 20 მაისს დაგეგმილი კონცერტის გარდა, არაერთ საინტერესო, მათ შორის საერთაშორისო მასშტაბის მუსიკალურ, თეატრალურ თუ სპორტულ ღონისძიებას მოიცავს. Check in Georgia-ს საერთო კონცეფციის ქვეშ გაერთიანდება ისეთი ღონისძიებები, რომლებიც ხელს შეუწყობს ჩვენი ქვეყნის ცნობადობის ამაღლებას და საქართველოში დამატებით ათასობით ტურისტს მოიზიდავს. პროექტი რამდენიმე თვის განმავლობაში გაგრძელდება და მნიშვნელოვანია, ის იქნება ასევე ადგილობრივი ბიზნესის წამახალისებელი ფაქტორი იქნება და ხელს შეუწყობს ჩვენი მოქალაქეების შემოსავლების ზრდას. [gallery ids="132549,132550,132551"] [post_title] => დღეს „ბლექ სი არენა“ „აეროსმიტის“ კონცერტს უმასპინძლებს [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => dghes-bleq-si-arena-aerosmitis-koncerts-umaspindzlebs [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-05-20 08:45:15 [post_modified_gmt] => 2017-05-20 04:45:15 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=132545 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 131898 [post_author] => 6 [post_date] => 2017-05-18 09:45:43 [post_date_gmt] => 2017-05-18 05:45:43 [post_content] => "აეროსმიტის" ოფიციალურ გვერდზე გამოჩნდა სიმღერების ჩამონათვალი, რომელსაც "აეროსმიტი" ბათუმში კონცერტზე შესრულებს. აქ თავმოყრილია მათი ჰიტები. "დიდი მადლობა თელ-ავივს. შემდეგი გაჩერება, 20 მაისი, "ბლექ სი არენა, იქ შევხვდებით", - წერია ჯგუფის "ფეისბუქ"-გვერდზე, რომელსაც თან ერთვის სიმღერათა ჩამონათვალი. მათ შორისაა "Miss A Thing", "Cryin" და "Walk This Way" https://www.facebook.com/aerosmith/photos/a.10154917059358124.1073741827.58153618123/10154925089908124/?type=3&theater [post_title] => "შეგხვდებით ბათუმში" - რას შეასრულებს "აეროსმიტი" "ბლექ სი არენაზე, სიმღერების სია!!! [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => shegkhvdebit-batumshi-ras-sheasrulebs-aerosmiti-bleq-si-arenaze-simgherebis-sia [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-05-18 09:46:03 [post_modified_gmt] => 2017-05-18 05:46:03 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=131898 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 131022 [post_author] => 4 [post_date] => 2017-05-15 16:30:34 [post_date_gmt] => 2017-05-15 12:30:34 [post_content] => 20 მაისს „ბლექ სი არენას“ რიგით მეორე სეზონი გაიხსნება ლეგენდარული როკჯგუფის, „აეროსმიტის“ კონცერტზე. საკონცერტო დარბაზის დირექტორი, fortuna.ge-ს ექსკლუზიურად ესაუბრა ღონისძიების დეტალების შესახებ. ანი კავლელიშვილის თქმით, მზადება ყველაზე აქტიურ ფაზაში შევიდა. ანი კავლელიშვილი: „აეროსმიტის“ კონცერტის მზადების კუთხით ეს კვირა ყველაზე მძიმე და დატვირთული იქნება ჩვენთვის. ლეგენდარული როკჯგუფის კონცერტი ჩვენს არენაზე 20 მაისს გაიმართება. გაყიდულია 10 000-ზე მეტი ბილეთი. ოფიციალურ მონაცემებს ჩვენი პარტნიორებისგან - tkt.ge და biletebi.ge მივიღებთ კონცერტის დასრულების შემდეგ, თუმცა დაახლოებითი ინფორმაცია უკვე გვაქვს, რომ ბილეთების საკმაო ნაწილი საზღვრებს გარეთ შეიძინეს. მათ შორის ყველაზე მეტი მეზობელ ქვეყნებში - უკრაინა, აზერბაიჯანი, სომხეთი, თურქეთი და რუსეთი. ასე რომ, 20 მაისისთვის საქართველოში უამრავ ტურისტს ველოდებით. როგორც ვიცით, „აეროსმიტს“ ერთ-ერთი ყველაზე რთული მოთხოვნათა ჩამონათვალი აქვს... დიახ, ასეა. აქვთ ძალიან მკაცრი მოთხოვნები ტექნიკისა და უსაფრთხოების მხრივ. უსაფრთხოების გაძლიერებული ნორმები შემუშავდა. ჯგუფის მოთხოვნაა, აკრედიტებული ოპერატორებისა და ფოტოგრაფების გარდა, არავის ჰქონდეს ფოტო და ვიდეოკამერები. დაშვებული იქნება მობილური ტელეფონები, თუმცა ვერ გამოიყენებთ სელფის ჯოხს. თუკი ამ ყველაფერს თან იქონიებთ, შესასვლელში ჩამოგართმევენ. აღსანიშნავია, რომ ასეთი მოთხოვნები მათ მარტო საქართველოში არ წამოუყენებიათ. იგივე ე.წ. რაიდერია იმ 18 ქვეყანაში, სადაც გამოსამშვიდობებელ ტურნეს ატარებენ. ტექნიკური ნაწილიც ძალიან დატვირთულია, თუმცა საბედნიეროდ, „ბლექ სი არენას“ აქვს ისეთი მარაგი, რომელიც ამ ძალიან რთულ მოთხოვნათა სიასაც გაუმკლავდა. ჯგუფს შედარებით ლოიალური მიდგომა აქვს გამასპინძლების ნაწილში, დათანხმდნენ, ის პროდუქტები, რომლებიც ჩამონათვალში ჰქონდათ და საქართველოში არ არის, აქ არსებულით ჩაენაცვლებინათ, რასაც სხვა არტისტები არ თანხმდებიან ხოლმე. როდის და რამხელა სამუშაო ჯგუფით ჩამოდის „აეროსმიტი“? 50-მდე ადამიანი ჩამოდის. სხვადასვა ჯგუფი 17 მაისიდან დაიწყებს საქართველოში ჩამოსვლას, თავად „აეროსმიტის“ წევრების ჩამოსვლის ზუსტ თარიღს ვერ გეტყვით. ზოგადად, თითქმის ყველაფერი კონფიდენციალურია. მათ შორის იმ სიმღერათა ჩამონათვალიც, რომლებსაც კონცერტზე მოვისმენთ? დიახ, თუმცა შემიძლია გითხრათ, რომ ყველა იმ სიმღერას მოისმენთ, რომელიც ჯგუფის თაყვანისმცემლებს უყვართ. „აეროსმიტს“ თავისი მრავალწლიანი მოღვაწეობის განმავლობაში უამრავი ჰიტი აქვს შექმნილი და მათი თაყვანისმცემლებისთვის კიდევ უფრო მეტად სასიამოვნო იქნება ამ კონცერტზე დასწრება (იღიმის). ნინო მურღულია [post_title] => რა უნდა იცოდეთ აუცილებლად, თუკი „აეროსმიტის“ კონცერტზე მიდიხართ [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => ra-unda-icodet-aucileblad-tuki-aerosmitis-koncertze-midikhart [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-05-17 12:21:45 [post_modified_gmt] => 2017-05-17 08:21:45 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=131022 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 132545 [post_author] => 6 [post_date] => 2017-05-20 08:39:15 [post_date_gmt] => 2017-05-20 04:39:15 [post_content] => ყველა დროის ერთ-ერთი საუკეთესო ჯგუფი „აეროსმიტი“ უკვე საქართველოშია - ბათუმის საერთაშორისო აეროპორტში ჩარტერული რეისი გუშინ, 18.45 საათზე შესრულდა. ჯგუფის წევრები სასტუმრო ,,შერატონში“ დაბინავდნენ, სადაც მათ გულშემატკივრები და ჟურნალისტები დახვნდენ. დღეს ლეგენდარულ ჯგუფს „ბლექ სი არენა“ უმასპინძლებს. ,,აეროსმიტი“ ქართველი მსმენელის წინაშე 2017 წლის გრანდიოზული ევროტურის “Aero-Vederci Baby!” ფარგლებში წარდგება. „Aerosmith“-ის წევრებმა მასშტაბური ევროტური ს შესახებ გასული წლის 14 ნოემბერს გამოაცხადეს. ტურნეს ფარგლებში ჯგუფი ეწვევა ისრაელს, საქართველოს, რუსეთს, გერმანიას, პოლონეთს, დანიას, შვედეთს, დიდ ბრიტანეთს, ირლანდიას, საფრანგეთს, იტალიას, პორტუგალიას, ესპანეთსა და შვეიცარიას. ჯგუფი ქართველი მსმენელისთვის ბოლო დროის საუკეთესო სიმღერებთან ერთად, ძველ ჰიტებსაც შეასრულებს. [gallery link="file" ids="132546,132547,132548"] აღსანიშნავია, რომ 2017 წლის ევროტურის ფარგლებში, „Aerosmith“ კონცერტებს გამართავს ისეთ მასშტაბურ ფესტივალებზე, როგორიცაა შვედეთის როკ-ფესტივალი (Sweden Rock), საფრანგეთში „ჰელფესტი“ (France’s Hellfest) და დიდ ბრიტანეთში, დონინგტონის ლეგენდარული „დაუნლოუდ ფესტივალი“ (Download Festival in Donington, UK). ბოლო ტურნე „Aerosmith”-მა სამხრეთ ამერიკაში ჩაატარა, კონცერტები გაიმართა ჩილეში, არგენტინაში, კოლუმბიაში, ბოლივიაში, ბრაზილიაში, პერუსა და მექსიკაში. „Aerosmith“-ის კონცერტი საქართველოში პროექტ Check in Georgia-ს ფარგლებში იმართება. Check in Georgia წელს უკვე მეორედ ტარდება და 20 მაისს დაგეგმილი კონცერტის გარდა, არაერთ საინტერესო, მათ შორის საერთაშორისო მასშტაბის მუსიკალურ, თეატრალურ თუ სპორტულ ღონისძიებას მოიცავს. Check in Georgia-ს საერთო კონცეფციის ქვეშ გაერთიანდება ისეთი ღონისძიებები, რომლებიც ხელს შეუწყობს ჩვენი ქვეყნის ცნობადობის ამაღლებას და საქართველოში დამატებით ათასობით ტურისტს მოიზიდავს. პროექტი რამდენიმე თვის განმავლობაში გაგრძელდება და მნიშვნელოვანია, ის იქნება ასევე ადგილობრივი ბიზნესის წამახალისებელი ფაქტორი იქნება და ხელს შეუწყობს ჩვენი მოქალაქეების შემოსავლების ზრდას. 