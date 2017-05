ახალი ფინანსური ორგანიზაცია: რა ფუნქციები ექნება ექსპორტის საკრედიტო სააგენტოს?

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => biznesi [1] => sapartnioro-fondi [2] => eqsporti [3] => sakredito-saagento ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 127123 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => biznesi [1] => sapartnioro-fondi [2] => eqsporti [3] => sakredito-saagento ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 127123 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 401 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => biznesi [1] => sapartnioro-fondi [2] => eqsporti [3] => sakredito-saagento ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => biznesi [1] => sapartnioro-fondi [2] => eqsporti [3] => sakredito-saagento ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (127123) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (401,1779,15350,1026) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 127129 [post_author] => 5 [post_date] => 2017-05-03 11:08:43 [post_date_gmt] => 2017-05-03 07:08:43 [post_content] => „ანაკლიის განვითარების კონსორციუმმა“ ანაკლიაში საზოგადოებრივი საინფორმაციო ცენტრი გახსნა. ცენტრი მოსახლეობას ინფორმაციას მიაწვდის პორტის მშენებლობასა და განვითარებასთან დაკავშირებულ საკითხებზე. „ჩვენთვის მნიშვნელოვანია, პროექტის საწყისი ეტაპიდანვე მოსახლეობას ყოველთვის ჰქონდეს შესაძლებლობა, მარტივად მიიღოს ინფორმაცია პროექტის განხორციელების თაობაზე, მის სხვადასხვა ეტაპებზე, სამუშაოებზე, განვითარებასა თუ ნებისმიერ თემაზე რაც ანაკლიის ნავსადგურს უკავშირდება. ასევე ჩვენთვის საინტერესოა, მოვისმინოთ მოსახლობის მოსაზრებები პროექტის მიმდინარეობასთან დაკავშირებით. ამიტომაც საინფორმაციო ცენტრი ორმხრივი კომუნიკაციის საშუალება იქნება“, - განაცხადა „ანაკლიის განვითარების კონსორციუმის“ კორპორაციული სოციალური პასუხისმგებლობის მენეჯერმა, თამარ ზაქარიაძემ. ანაკლიის საზოგადოებრივი საინფორმაციო ცენტრი უკვე გაიხსნა და ის მუშაობს ყოველ სამუშაო დღეს, 10:00-დან 16:00-მდე. ცენტრის საკონტაქტო ნომერია: 551 959 911, ელ.ფოსტა: infocenter@anakliadevelopment.ge. ცნობისთვის, ცენტრი მდებარეობს ანკლიაში, სასტუმრო „პალმ ბიჩის“ მიმდებარე ტერიტორიაზე. ანაკლიის პორტის შესახებ მსურველებს დეტალურ ინფორმაციას მიაწვდიან აგროდაზღვევის პროექტის ფარგლებში ერთ თვეში 2500-მდე სადაზღვევო პოლისია გაცემული. ამის შესახებ გადაცემა "საქმის კურსს" აგროდაზღვევის პროექტის მენეჯერმა ლევან მაღრაძემ განაცხადა. მისი თქმით, ამ მხრივ აქტიური პერიოდი ახლა კახეთსა და შიდა ქართლშია, სადაც ბენეფიციარები სხვადასხვა სახის კულტურებს აზღვევენ, მათ შორის მარცვლეულს, კენკროვანსა და მრავალწლიან კულტურებს. პროექტის მენეჯერი დასავლეთ საქართველოში პოლისების შესყიდვის გააქტიურებას შემოდგომიდან, ციტრუსის სეზონის გააქტიურებისას ელოდება. შეგახსენმებთ, მთავრობამ აგროდაზღვევის პროექტი წელს მარტის ბოლოს დაამტკიცა. პროგრამის ბიუჯეტი 7 მილიონი ლარით განისაზღვრა.

აგროდაზღვევის პროექტის ფარგლებში ერთ თვეში 2500 პოლისი გაიცა [post_title] => ქუთაისში მატებაა: რამდენი მგზავრი გაფრინდა აღმაშენებლის აეროპორტიდან?  ანაკლიის პორტის შესახებ მსურველებს დეტალურ ინფორმაციას მიაწვდიან

„ანაკლიის განვითარების კონსორციუმმა" ანაკლიაში საზოგადოებრივი საინფორმაციო ცენტრი გახსნა. ცენტრი მოსახლეობას ინფორმაციას მიაწვდის პორტის მშენებლობასა და განვითარებასთან დაკავშირებულ საკითხებზე. „ჩვენთვის მნიშვნელოვანია, პროექტის საწყისი ეტაპიდანვე მოსახლეობას ყოველთვის ჰქონდეს შესაძლებლობა, მარტივად მიიღოს ინფორმაცია პროექტის განხორციელების თაობაზე, მის სხვადასხვა ეტაპებზე, სამუშაოებზე, განვითარებასა თუ ნებისმიერ თემაზე რაც ანაკლიის ნავსადგურს უკავშირდება. ასევე ჩვენთვის საინტერესოა, მოვისმინოთ მოსახლობის მოსაზრებები პროექტის მიმდინარეობასთან დაკავშირებით. ამიტომაც საინფორმაციო ცენტრი ორმხრივი კომუნიკაციის საშუალება იქნება", - განაცხადა „ანაკლიის განვითარების კონსორციუმის" კორპორაციული სოციალური პასუხისმგებლობის მენეჯერმა, თამარ ზაქარიაძემ. ანაკლიის საზოგადოებრივი საინფორმაციო ცენტრი უკვე გაიხსნა და ის მუშაობს ყოველ სამუშაო დღეს, 10:00-დან 16:00-მდე. ცენტრის საკონტაქტო ნომერია: 551 959 911, ელ.ფოსტა: infocenter@anakliadevelopment.ge. ცნობისთვის, ცენტრი მდებარეობს ანკლიაში, სასტუმრო „პალმ ბიჩის" მიმდებარე ტერიტორიაზე.