ამერიკას მორიგი ქარიშხალი “ირმა” უახლოვდება

ქარიშხალი "ირმა" პუერტო-რიკოს უახლოვდება, რის გამოც საგანგებო მდგომარეობა გამოცხადდა.ინფორმაციას Fox News-ი ავრცელებს. ცნობილია, რომ ქარიშხალი პუერტო-რიკოს ოთხშაბათს დაატყდება თავს . სინოპტიკოსები არც იმას გამორიცხავენ, რომ ქარიშხალმა „ირმამ" აშშ-ის აღმოსავლეთ სანაპიროს მიაღწიოს და ფლორიდას დაატყდეს თავს. თუმცა, ზუსტი პროგნოზის გაკეთება ჯერ ნაადრევია. როგორც პუერტო-რიკოს გუბერნატორმა, რიკარდო როსელომ განაცხადა, საგანგებო ფონდისთვის 15 მილიონი დოლარი უკვე გამოიყო . ქარიშხალ „ირმას" სიმძლავრე მესამე კატეგორიას აღწევს. პუერტო-რიკოს ქარიშხალი "ირმა" უახლოვდება

ქარიშხალ ჰარვის შემდეგ ამერიკის სამხრეთ სანაპიროს კიდევ ერთი შტორმი, სახელად ირმა, ემუქრება. სინოპტიკოსების პროგნოზით ის წყნარი ოკეანის თავზე ყალიბდება და თანდათან ძლიერდება. მსგავსი ტიპის ქარიშხალი ერთ-ერთი ყველაზე ძლიერი და ინტენსიურია. ქარიშხალი ირმა, სავარაუდოდ, მომავალ კვირას ჯერ კარიბის კუნძულებს, შემდეგ კი შეერთებული შტატების სამხრეთ სანაპიროს მიუახლოვდება. ჰარვიმ კი ტენესის თავზე გადაინაცვლა. ძლიერი წვიმის გამო დაიტბორა დასახლებები, ქარმა კი ხეები წააქცია. ბოლო მონაცემით ტეხასში ჰარვიმ 47 ადამიანის სიცოცხლე იმსხვერპლა. აშშ-ს მორიგი ძლიერი ქარიშხალი უახლოვდება

ამერიკაში, 22 ივლისს ავტოსაგზაო შემთხვევის შედეგად, მაგისტრალზე ხანძარი გაჩნდა. შემთხვევას ქართველი ოჯახი შეესწრო. ერთ-ერთი მათგანი მიხეილი ცეცხლში შევარდა და ავარიაში მოყოლილი ორი ამერიკელი გადაარჩინა. ამ ისტორიას მისი ნათესავი სოციალურ ქსელში, თანდართული ვიდეოთი და ფოტოთი ავრცელებს. მისივე ინფორმაციით, ავტოსაგზაო შემთხვევას ჰყავს მსხვერპლიც, რადგან კიდევ ერთი დაზარალებულის გადარჩენა მიხეილმა ვერ შეძლო. "საზარელი საგზაო შემთხვევა რომელიც ამერიკაში მოხდა, ჩემების თვალწინ დატრიალდა... ჩემი ბიძაშვილი და მისი მეუღლე უშუალო მონაწილე გახდნენ... სიძემ რომელმაც დაუფიქრებლად ფაქტიურად გაწირა თავი რომ გადაერჩინა ადამიანები მან მართლაც შეძლო და ორი ამერიკის მკვიდრი მოქალაქე სიკვდილისგან იხსნა. 😔 სამწუხაროდ მესამის გადარჩენა ვეღარ მოასწროსამწუხაროდ ის ცოცხლად დაიწვა... შენ ხარ ყველაზე მამაცი და გმირი ადამიანი რომელმაც სხვისი გადარჩენისთვის საკუთარი სიცოცხლე საფრთხეში ჩაიგდე!!!! მე ვამაყობ შენით და ვიცი, ბევრი ქართველი იამაყებს შენი ქართველობით!!!!!!", - წერს სოციალურ ქსელში ერთ-ერთი მომხმარებელი. აშშ-ში ქართველი მამაკაცი ხალხის გადასარჩენად ცეცხლში შევარდა (ვიდეო)

[video width="222" height="400" mp4="http://fortuna.ge/wp-content/uploads/2017/07/20241397_1921604624722735_1236647481110953984_n.mp4"][/video] ქარიშხალი "ირმა" პუერტო-რიკოს უახლოვდება, რის გამოც საგანგებო მდგომარეობა გამოცხადდა.ინფორმაციას Fox News-ი ავრცელებს. ცნობილია, რომ ქარიშხალი პუერტო-რიკოს ოთხშაბათს დაატყდება თავს . სინოპტიკოსები არც იმას გამორიცხავენ, რომ ქარიშხალმა „ირმამ" აშშ-ის აღმოსავლეთ სანაპიროს მიაღწიოს და ფლორიდას დაატყდეს თავს. თუმცა, ზუსტი პროგნოზის გაკეთება ჯერ ნაადრევია. როგორც პუერტო-რიკოს გუბერნატორმა, რიკარდო როსელომ განაცხადა, საგანგებო ფონდისთვის 15 მილიონი დოლარი უკვე გამოიყო . ქარიშხალ „ირმას" სიმძლავრე მესამე კატეგორიას აღწევს.