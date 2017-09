აშშ-ს მორიგი ძლიერი ქარიშხალი უახლოვდება

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => ashsh [1] => tekhasi [2] => qarishkhali-harvi [3] => qarishkhali-irma ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 159314 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => ashsh [1] => tekhasi [2] => qarishkhali-harvi [3] => qarishkhali-irma ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 159314 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 201 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => ashsh [1] => tekhasi [2] => qarishkhali-harvi [3] => qarishkhali-irma ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => ashsh [1] => tekhasi [2] => qarishkhali-harvi [3] => qarishkhali-irma ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (159314) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (201,18705,18803,7702) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 158913 [post_author] => 14 [post_date] => 2017-09-01 11:14:32 [post_date_gmt] => 2017-09-01 07:14:32 [post_content] => აშშ-ის პრეზიდენტი, დონალდ ტრამპი ქარიშხალ „ჰარვის“ შედეგების აღმოსაფხვრელად, პირადი სახსრებიდან 1 მილიონ დოლარს გაიღებს. ამის შესახებ თეთრი სახლის პრესმდივანმა, სარა სანდერსმა პრესკონფერენციაზე განაცხადა. თუ რომელი ორგანიზაციების ანგარიშებზე გადარიცხავს , სტიქიის ზონაში აღდგენითი სამუშაოებისთვის განკუთვნილ თანხებს პრეზიდენტი , ჯერ–ჯერობით უცნობია. სარა სანდერსის განმარტებით, ტრამპმა მას დაავალა გაიგოს, რომელ ორგანიზაციებს სჭირდება ყველაზე უფრო დახმარება. „როგორც უკვე განვაცხადე, დონალდ ტრამპი 1 მილიონ აშშ დოლარს გამოყოფს პირადი სახსრებიდან, რათა ტეხასისა და ლუიზიანის მოსახლეობას დაეხმაროს“, - განაცხადა სარა სანდერსმა. „ჰარვი“ ერთ-ერთი ყველაზე მძლავრი ქარიშხალია უკანასკნელი 12 წლის განმავლობაში. ოფიციალური მონაცემებით, ქარიშხლით გამოწვეული წყალდიდობის გამო ტეხასის შტატში 33 ადამიანი დაიღუპა.,თუმცა ადგილობრივი ხელისუფლება დაღუპულთა რაოდენობის გაზრდას არ გამორიცხავს. რაც შეეხება, სტიქიისგან მიყენებულ ზარალს, წინასწარი მონაცემებით, ის 90 მილიარდ დოლარს შეადგენს. ქარიშხალის გამო ლუიზიანას შტატში მოსახლეობის ნაწილი ევაკუირებულია

ტეხასის შტატის შემდეგ ქარიშხალი "ჰარვი" ლუიზიანას შტატს დაატყდა თავს. ამერიკული მედიის ინფორმაციით, კალკაშუს, ჯეფერსონ დევისისა და სენტ მარტინიდან მოსახლეობის ნაწილის ევაკუაცია უკვე განხორციელდა. შტატის მასშტაბით მობილიზებულია მაშველთა ჯგუფები. დაზარალებული მოსახლეობისთვის თავშესაფარს ამზადებენ. ამერიკელი მეტეოროლოგები ლუიზიანას შემდეგ, ტროპიკულ შტორმს არკანზასში, მისურისა და ტენესის შტატებში პროგნოზირებენ. როგორც ცნობილია, ტეხასის შტატში შტორმ „ჰარვის" 30 ადამიანის სიცოცხლე ემსხვერპლა. დრამატული ვიდეო: დედა და ბავშვი ჩაძირვას ვერტმფრენის მეშვეობით გადაურჩა

ტეხასში ქარიშხალი "ჰარვი" მძვინვარებს. ტროპიკული შტორმის გამო, სიტუაცია განსაკუთრებით მძიმეა ქალაქ ჰიუსტონში, სადაც მთავარი კაშხლიდან წყლის გადმოდის. არის საშიშროება, რომ შეიძლება ირგვლივ მდებარე დასახლებები დაიტბოროს. უცხოური მედია ავრცელებს დრამატულ კადრებს, სადაც ჩანს, როგორც გადაარჩინეს ვერტმფრენით დედა - შვილი დახრჩობას. მაშველებმა ისინი სახლის სახურავიდან კალათით ვერტმფრენში აიყვანეს. კადრებში ჩანს, რომ სახლი მთლიანად ჩაძირულია და წყლის ზევით მხოლოდ სახურავია დარჩენილი. აშშ- ში ბოლო მონაცემებით, ქარიშხალ „ჰარვის" შედეგად 20 ადამიანი დაიღუპა. 