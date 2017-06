აშშ-ში დაკავებულ ქართველებს, ბრალი განსაკუთრებით მძიმე დანაშაულის ჩადენაში ედებათ

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => dakaveba [1] => sagareo-saqmeta-saministro [2] => qartvelebi [3] => konsuli ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 137315 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => dakaveba [1] => sagareo-saqmeta-saministro [2] => qartvelebi [3] => konsuli ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 137315 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 1136 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => dakaveba [1] => sagareo-saqmeta-saministro [2] => qartvelebi [3] => konsuli ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => dakaveba [1] => sagareo-saqmeta-saministro [2] => qartvelebi [3] => konsuli ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (137315) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (1136,16388,16387,2471) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 137055 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-06-07 20:51:59 [post_date_gmt] => 2017-06-07 16:51:59 [post_content] => საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო რუსეთის ფედერაციის საგარეო უწყების 6 ივნისის კომენტარს აფასებს, როგორც “საქართველოს მთავრობასა და რუსეთის ფედერაციის მთავრობას შორის საბაჟო ადმინისტრირებისა და სასაქონლო ვაჭრობის მონიტორინგის მექანიზმთან დაკავშირებული ძირითადი პრინციპების შესახებ“ 2011 წლის 9 ნოემბრის შეთანხმების იმპლემენტაციისგან თავის არიდების აშკარა მცდელობას. ქართული მხარე ხაზს უსვამს, რომ შეთანხმების ობიექტსა და მიზანს წარმოადგენს საქართველოსა და რუსეთის ფედერაციას შორის ვაჭრობის მონიტორინგი. "ხელშეკრულების ხელმოწერის შემდეგ, პარტნიორი ქვეყნის - შვეიცარიის კონფედერაციის ხელშეწყობით, გადაიდგა მნიშვნელოვანი ნაბიჯები ამ დოკუმენტის პრაქტიკული ამოქმედებისაკენ. კერძოდ, არჩეულ იქნა ნეიტრალური კომპანია, რომელმაც უნდა გაწიოს საქართველოსა და რუსეთის ფედერაციას შორის ტვირთბრუნვის საბაჟო მონიტორინგი. საქართველოს კონსტრუქციულობით მოხერხდა ამ კომპანიასთან შესაბამისი კონტრაქტის ტექსტის შეთანხმება, განისაზღვრა რამდენიმე იურიდიული დოკუმენტი პროცესის იმპლემენტაციის ხელშესაწყობად. საქართველოს მიერ კონტროლირებადი ტერიტორიის მხრიდან განისაზღვრა შესაძლო ტერმინალების ადგილმდებარეობა. აღნიშნულით, ჯერ კიდევ ერთი წლის წინ, საქართველომ დაასრულა ყველა წინასწარი პროცედურა ნეიტრალურ კომპანიასთან კონტრაქტის ხელმოწერისთვის და შეთანხმების აღსრულებისთვის", - აცხადებენ საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროში. განცხადებაში ასევე ნათქვამია, რომ რუსეთის ფედერაციის საგარეო უწყების კომენტარს მიზანმიმართულად ჩიხში შეჰყავს პროცესი. კერძოდ, რუსეთის მხარე ცდილობს წარმოაჩინოს ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონი ზემოხსენებული შეთანხმების მონაწილედ, რაც აშკარად ეწინააღმდეგება ამ შეთანხმების პრინციპებსა და დანიშნულებას. "2011 წელს ორ ქვეყანას შორის გაფორმებული შეთანხმების ამგვარი ინტერპრეტაცია პრინციპულად მიუღებელია ქართული მხარისათვის და ეს იმთავითვე ცნობილი იყო ოფიციალური მოსკოვისათვის. მოვუწოდებთ რუსეთის ფედერაციას დაუბრუნდეს სამართლებრივ ჩარჩოებს, გადახედოს თავის არაკონსტრუქციულ პოზიციას და შეუდგეს თავისი საერთაშორისო ვალდებულებების უპირობო შესრულებას", - ნათქვამია განცხადებაში. აქვე აღნიშნულია, რომ საქართველოს მხარე, მხარს უჭერს რა მსოფლიო ვაჭრობის ორგანიზაციის ერთ-ერთ ფუძემდებლურ პრინციპს საერთაშორისო ვაჭრობის ღიაობის თაობაზე, მოუწოდებს ორგანიზაციის წევრებს პრინციპული შეფასება მისცენ რუსეთის ამ დესტრუქციულ ნაბიჯს და არ დაუშვან 2011 წლის შეთანხმების იმპლემენტაციის პოლიტიზირება. რას მოჰყვა ქართული მხარის ეს განცხადება? ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონის ე. წ. პრეზიდენტმა ანატოლი ბიბილოვმა, საერთაშორისო ეკონომიკური ფორუმის ფარგლებში განაცხადა, რომ „სამხრეთ ოსეთი“ მზად არის რუსეთიდან ტვირთების ტრანზიტი უზრუნველყოს, მაგრამ როგორც თანასწორუფლებიანმა პარტნიორმა. რუსეთი მიესალმა ოკუპირებული „სამხრეთ ოსეთის“ დე ფაქტო პრეზიდენტის განცხადებას და ფედერაციის საგარეო უწყებამ მოუწოდა საქართველოს „ამგვარი კონსტრუქტიული განწყობა გამოავლინოს“. მივესალმებით ამ კონსტრუქტიულ და საპასუხისმგებლო პოზიციას, რომელიც ამიერკავკასიაში სავაჭრო-ეკონომიკური კომუნიკაციის განვითარების რეალურ პერსპექტივას წარმოადგენს და რეგიონის ყველა ქვეყნის ინტერესებშია“, - განაცხადეს რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროში. "რუსეთის საგარეო უწყების კომენტარს მიზანმიმართულად ჩიხში შეჰყავს პროცესი"

თურქეთში გარდაცვლილი ქართველი ქალბატონი საქართველოში უკვე გადმოასვენეს. როგორც მისმა ახლობლებმა განაცხადეს, ქალბატონი სასტიკად არის ნაწამები. მათი ინფორმაციით, თურქეთში მეზობელმა მამაკაცმა ქალბატონი გაიტაცა, სკამზე დააბა და აწამა. ახლობლების თქმით, წამების შემდეგ ბრალდებულმა ცხედარი გაძარცვა და პარკში მოათავსა. ეჭმიტანილი ცხედარს გადაგდებას აპირებდა. მოგვიანებით, გარდაცვლილის გოგონას ცხედარი მეზობლებმა იპოვეს. თურქეთში 34 წლის ქართველი ქალი მოკლული იპოვეს. თურქული მედიის ინფორმაციით, იგი ფაცის რაიონში ყელგამოჭრილი ნახეს, ხოლო დანაშაულში ეჭვმიტანილი ტრაპზონში დააკავეს. როგორც საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროში განუცხადეს, საქართველოს საკონსულოში შესულია შეტყობინება თურქეთის პოლიციის მხრიდან. შესაბამისად, საკონსულო მუდმივ კომუნიკაციაში იმყოფება როგორც მოკლულის ოჯახის წევრებთან, ისე ადგილობრივ სამართალდამცველებთან. წყარო: ინტერპრესნიუსი

თურქეთში გარდაცვლილი ქართველი ქალბატონი საქართველოში უკვე გადმოასვენეს Booking.com-ზე აფხაზეთი ცალკე ქვეყანად იყო გამოყოფილი. სასტუმროს დაჯავშნისას ის საქართველოსთან ერთად აღარ იძებნება.ქართველი მომხმარებლების შეშფოთებას, საიტის ადმინისტრაცია გამოეხმაურა. მათ პირველ განცხადებაში ნათქვამი იყო, რომ აფხაზეთი ნაწილობრივ დამოუკიდებელი ქვეყანაა. მას შემდეგ, რაც ამ განცხადებას უარყოფითი კომენტარები მოჰყვა, საიტმა პოზიცია შეცვალა. მათი თქმით, მობილური აპლიკაციის ბოლო განახლებაში, ეს შეცდომა უკვე გასწორებულია და აფხაზეთი საქართველოსთან ერთადაა მოხსენიებული. საიტის ადმინისტრაცია აცხადებს, რომ ამას ყურადღებას მიაქცევს. Booking.com-ზე საგარეო საქმეთა სამინისტრო განცხადებას ავრცელებს

საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო, Booking.com-ზე, ოკუპირებული აფხაზეთის, ცალკე ქვეყნად მოხსენიებასა და ძებნაზე, განცხადებას ავრცელებს. უწყების ცნობით, ის წლებია მუშაობს კომპანია Booking.com - თან, რის შედეგადაც ვებგვერდის 40-მდე სხვადასხვა ენოვან ვერსიაში search-ის ფუნქციაში ოკუპირებული აფხაზეთის რეგიონსა და მის ყველა ქალაქს გვერდით საქართველო მიეთითა. „ეს ფუნქცია გასასწორებელი დარჩა მხოლოდ რამდენიმე ენაზე. კომპანიასთან მუშაობის შედეგად, ახლახანს შევთანხმდით, რომ კიდევ ერთხელ გადაიხედება ვებგვერდის ყველა ტექნიკური ხარვეზი, რაც აფხაზეთის, როგორც ქვეყნის რაიმე ფორმით ხსენებას უკავშირდება, და გასწორდება საერთაშორისო სამართლის შესაბამისად", - აცხადებენ უწყებაში. საგარეო საქმეთა სამინისტრო ამავე მიმართულებით კომპანია Airbnb-თანაც მუშაობს. „საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო მუშაობს ყველა შემთხვევაზე, როცა ამა თუ იმ ვებგვერდზე საქართველოს ოკუპირებული რეგიონები მოცემულია ქვეყნების ჩამონათვალში. უმეტეს შემთხვევებში ეს არის ტექნიკური ხარვეზი. სწორედ ამიტომ ყველა იმ შემთხვევაში, როცა უწყება უკავშირდებაკომპანიებს, ისინი ასწორებენ ვებგვერდზე არსებულ ხარვეზებს. ცხადია, არ იგულისხმება რუსული ვებგვერდები", - ნათქვამია განცხადებაში. სასტუმროების ონლაინ დაჯავშნის მსოფლიოში ერთ-ერთი უდიდესი პორტალი, ოკუპირებულ აფხაზეთს "ნაწილობრივ დამოუკიდებელ ქვეყანას უწოდებს". 