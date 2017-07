ავალდებულებენ თუ არა კონტროლიორებს ზაფხულში თბილი ჟილეტების ჩაცმას (ვიდეო)

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => tbilisis-satransporto-kompania [1] => sickhe [2] => avtobusis-kontroliorebi [3] => sickhe-tbilisshi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 143887 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => tbilisis-satransporto-kompania [1] => sickhe [2] => avtobusis-kontroliorebi [3] => sickhe-tbilisshi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 143887 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 845 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => tbilisis-satransporto-kompania [1] => sickhe [2] => avtobusis-kontroliorebi [3] => sickhe-tbilisshi ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => tbilisis-satransporto-kompania [1] => sickhe [2] => avtobusis-kontroliorebi [3] => sickhe-tbilisshi ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (143887) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (17010,7594,17011,845) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 142555 [post_author] => 2 [post_date] => 2017-06-30 15:38:20 [post_date_gmt] => 2017-06-30 11:38:20 [post_content] => 4 ივლისის ჩათვლით საქართველოში 34-დან 40 გრადუსამდე სიცხე იქნება, ამის შესახებ რადიო „ფორტუნას“ გარემოს ეროვნულ სააგენტოში განუცხადეს. 5 ივლისიდან კი ტემპერატურა ქვეყნის მასშტაბით დაიკლებს და 10 ივლისამდე არამდგრადი ამინდები იქნება. დასავლეთ საქართველოში მოსალოდნელია სეტყვაც. გარემოს ეროვნული სააგენტოს ინფორმაციით, ყველაზე მაღალი ტემპერატურა 2-3 ივლისს დასავლეთ საქართველოში მარტვილში 2005 წელს 42 ℃, აღმოსავლეთ საქართველოში - გარდაბანში 1991 წელს 38,5 ℃ , ხოლო თბილისში - 1991 წელს 36.5 ℃ დაფიქსირდა. [post_title] => უახლოეს დღეებში 40 გრადუსამდე დაცხება [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => uakhloes-dgheebshi-40-gradusamde-dackheba [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-06-30 15:38:20 [post_modified_gmt] => 2017-06-30 11:38:20 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=142555 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 139977 [post_author] => 2 [post_date] => 2017-06-20 17:06:55 [post_date_gmt] => 2017-06-20 13:06:55 [post_content] => საქართველოში ზაფხულში დაცხება, თუმცა ანომალიურ სიცხეს არ უნდა ველოდოთ, ამის შესახებ გარემოს ეროვნული სააგენტოს ამინდის გრძელვადიანი პროგნოზების სამმართველოს ხელმძღვანელმა ხათუნა ქოქოსაძემ „ფორტუნას“ განუცხადა. ივლისსა და აგვისტოში, შესაძლოა, ჰაერის ტემპერატურამ 37-39 გრადუსს მიაღწიოს. „ცხელი ზაფხული იქნება, მაგრამ ანომალიურად ცხელი არა. განსაკუთრებულად ჰაერის ტემპერატურის მომატებას, ჯერჯერობით, არ ველოდებით. 37-39 გრადუსი ტემპერატურა გასულ წლებშიც იყო. ყველაზე მაღალ ნიშნულს ჰაერის ტემპერატურა ივლისის შუა რიცხვებიდან აგვისტოს შუა რიცხვებამდე აღწევს. 40-41 გრადუსს ტემპერატურამ შესაძლოა კახეთის რეგიონში მიაღწიოს,“ - აღნიშნა ხათუნა ქოქოსაძემ. რაც შეეხება უახლოეს დღეებში ამინდის პროგნოზს, თბილისში 23 ივნისიდან წვიმიანი ამინდი შეწყდება და ჰაერის ტემპერატურა მოიმატებს. [post_title] => წინ ცხელი ზაფხული გველის - როდიდან მოიმატებს ტემპერატურა საქართველოში [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => win-ckheli-zafkhuli-gvelis-rodidan-moimatebs-temperatura-saqartveloshi [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-06-20 18:39:07 [post_modified_gmt] => 2017-06-20 14:39:07 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=139977 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 137109 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-06-08 11:31:42 [post_date_gmt] => 2017-06-08 07:31:42 [post_content] => თბილისის მეტროს მოძრავ შემადგენლობას კიდევ 4 განახლებული ვაგონი შეემატა. მეტროს მოძრავი შემადგენლობის მოდერნიზაციის და კაპიტალური რემონტის ფარგლებში 2017 წელს პირველ ეტაპზე ხელშეკრულება გაფორმდა 8 ვაგონის განახლებაზე. აქედან პირველი 4 განახლებული ვაგონი ხაზზე 17 მაისს გავიდა. ვაგონებში დამონტაჟდა სპეციალური USB როზეტი, რომლის მეშვეობითაც მგზავრებს შეუძლიათ დატენონ მობილური ტელეფონები, სმარტფონები, პლანშეტები და სხვა მობილური მოწყობილობები მგზავრობის დროს. თბილისის სატრანსპორტო კომპანიის ცნობით, მოძრავ შემადგენლობაში შეიცვალა სიჩქარის ავტომატური რეგულირების ბლოკის მთლიანი სისტემა. ძველი კომპრესორები ჩანაცვლდა ახალი, ხრახნული კომპრესორებით, ასევე შეიცვალა მოძრავი შემადგენლობის გოგორწყვილი. ნაწილობრივ განახლდა მემანქანის კაბინისა და მოძრავი შემადგენლობის ინტერიერი. ვაგონების კაპიტალურ რემონტს და განახლებას სატრანსპორტო კომპანიის მფლობელობაში არსებული ელექტრომოძრავი შემადგენლობის სარემონტო ქარხანა ახორციელებს. 2017 წელს სულ იგეგმება მეტროს 16 ვაგონის კაპიტალური რემონტი და 2 ვაგონის სრული მოდერნიზაცია. [post_title] => თბილისის მეტროს მგზავრებს კიდევ ოთხი განახლებული ვაგონი ემსახურება [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => tbilisis-metros-mgzavrebs-kidev-otkhi-ganakhlebuli-vagoni-emsakhureba [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-06-08 11:31:42 [post_modified_gmt] => 2017-06-08 07:31:42 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=137109 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 142555 [post_author] => 2 [post_date] => 2017-06-30 15:38:20 [post_date_gmt] => 2017-06-30 11:38:20 [post_content] => 4 ივლისის ჩათვლით საქართველოში 34-დან 40 გრადუსამდე სიცხე იქნება, ამის შესახებ რადიო „ფორტუნას“ გარემოს ეროვნულ სააგენტოში განუცხადეს. 5 ივლისიდან კი ტემპერატურა ქვეყნის მასშტაბით დაიკლებს და 10 ივლისამდე არამდგრადი ამინდები იქნება. დასავლეთ საქართველოში მოსალოდნელია სეტყვაც. გარემოს ეროვნული სააგენტოს ინფორმაციით, ყველაზე მაღალი ტემპერატურა 2-3 ივლისს დასავლეთ საქართველოში მარტვილში 2005 წელს 42 ℃, აღმოსავლეთ საქართველოში - გარდაბანში 1991 წელს 38,5 ℃ , ხოლო თბილისში - 1991 წელს 36.5 ℃ დაფიქსირდა. [post_title] => უახლოეს დღეებში 40 გრადუსამდე დაცხება [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => uakhloes-dgheebshi-40-gradusamde-dackheba [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-06-30 15:38:20 [post_modified_gmt] => 2017-06-30 11:38:20 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=142555 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 21 [max_num_pages] => 7 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => 8ec7cf4fdcf54896b22fe80e5cbbe456 [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )