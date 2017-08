ბარაკ ობამა პოლიტიკაში დაბრუნებას გეგმავს

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => ashsh [1] => barak-obama [2] => obama-politikashi-brundeba ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 153444 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => ashsh [1] => barak-obama [2] => obama-politikashi-brundeba ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 153444 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 201 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => ashsh [1] => barak-obama [2] => obama-politikashi-brundeba ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => ashsh [1] => barak-obama [2] => obama-politikashi-brundeba ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (153444) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (201,619,18147) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 152916 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-08-10 16:42:40 [post_date_gmt] => 2017-08-10 12:42:40 [post_content] => თეთრ სახლთან ახლოს ტრამპის მსგავსი წიწილის ქანდაკება გამოჩნდა. წიწილა დონალდ ტრამპის "სუსტი" და "არაეფექტური" ხელმძღვანელობის გასაპროტესტებლად შექმნეს. 9 მეტრის სიმაღლის „წიწილა დონი“ ამერიკის პრეზიდენტის ოფიციალურ რეზიდენციასა და ვაშინგტონის ცნობილ ძეგლს შორის დგას. წიწილის ფლობელის - ტარან საინის თქმით, „დონი“ შეშინებულ პრეზიდენტს ასახავს. წიწილამ Twitter-მომხმარებლებში აზრთა სხვადასხვაობა გამოიწვია: ზოგი ფიქრობს, რომ ქანდაკება ძალიან პათეტიკურია. ოთხშაბათს, სოციალურ ქსელში აქტივისტმა ბრარმა გაავრცელა ვიდეო, სადაც ამბობდა, რომ იმედი ჰქონდა, წიწილა პრეზიდენტს ცნობიერების ამაღლებაში დაეხმარებოდა. ბრარმა თეთრი სახლის ლიდერს ცუდი და არასტაბილური უწოდა. „ტრამპს ეშინია, რომ პუტინს აღუდგეს და ახლა ის ჩრდილოეთ კორეასთან ქათმის თამაშს თამაშობს“, - განაცხადა ბრარმა. აპრილში დიდი ფრინველი აშშ-ს გარშემო მსვლელობაშიც „მონაწილეობდა“, რა დროსაც დემონსტრანტები პრეზიდენტს საგადასახადო დეკლარაციის გათავისუფლებისკენ მოუწოდებდნენ. Trump #TaxMarch Chicken takes up roost near the WH. Trump IS chicken. Scared. Running. #TrumpChicken #TrumpTaxes https://t.co/zTcHtYfDFd pic.twitter.com/xLVQ3tOKz7 — Nick Walden Poublon (@NWPinPDX) 9 августа 2017 г. Politico-ს ინფორმაციით, დონალდ ტრამპის უახლოესმა გარემოცვამ გასულ უქმეებზე განიხილა, როგორ დასაჯონ ჩინეთი. მოსალოდნელია, რომ სანქციების პაკეტი ამ კვირაში გახდება ცნობილი. Politico აღნიშნავს, რომ აშშ-ში ჯერ არ გადაუწყვეტიათ, პეკინის წინააღმდეგ ეკონომიკური სანქციები შემოიღონ, თუ მხოლოდ სავაჭრო შეზღუდვებით შემოიფარგლონ. აღსანიშნავია, რომ დონალდ ტრამპმა წინასაარჩევნო პერიოდიდან არაერთხელ დაადანაშაულა ჩინეთი უსამართლო ვაჭრობაში. Politico წერს, რომ ტრამპის უახლოესი გარემოცვა - პოლიტიკური მრჩეველი სტივენ მილერი და ვაჭრობის საკითხებში მრჩეველი პიტერ ნავარო, მას დიდი ხანია ჩინეთთან უფრო ხისტი პოლიტიკის გატარებას ურჩევს. 