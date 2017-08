ბათუმში ავტოსაგზაო შემთხვევის შედეგად სამი ადამიანი დაშავდა

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => avtosagzao-shemtkhveva [1] => batumi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 151473 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => avtosagzao-shemtkhveva [1] => batumi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 151473 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 55 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => avtosagzao-shemtkhveva [1] => batumi ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => avtosagzao-shemtkhveva [1] => batumi ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (151473) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (55,108) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 151267 [post_author] => 13 [post_date] => 2017-08-04 14:08:13 [post_date_gmt] => 2017-08-04 10:08:13 [post_content] => ინტერნეტი მოიცვა ინფორმაციამ იმის შესახებ, რომ ანაკლიაში ელექტრონული მუსიკის ფესტივალზე „Gem Fest“ შიშველი მამაკაცი დააკავეს, რომელიც სანაპიროზე სეირნობდა. სოციალურ ქსელში ვრცელდება ვიდეო „იუთუბიდან“, რომელიც 1926-30 წლების ბათუმშია გადაღებული, სადაც, როგორც უცხოური მედიის მიერ გადაღებულ კადრებში ჩანს, სანაპიროზე ქალბატონები და მამაკაცები სრულიად შიშვლები ირუჯებოდნენ და ეს პრობლემა არ გახლდათ. https://youtu.be/SOyNsCO8hxg [post_title] => ნუდისტური პლაჟი 1920-იან წლებში ბათუმში (ვიდეო) [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => nudisturi-pladji-1920-ian-wlebshi-batumshi-video [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-08-04 14:08:13 [post_modified_gmt] => 2017-08-04 10:08:13 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=151267 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 151131 [post_author] => 5 [post_date] => 2017-08-04 12:23:05 [post_date_gmt] => 2017-08-04 08:23:05 [post_content] => აჭარoს მთავრობა რეგიონში ტურისტული სეზონის წარმატებით მიმდინარეობაზე აცხადებს. 2017 წლის 6 თვეში აჭარას 583 340 საერთაშორისო ვიზიტორი სტუმრობდა. ბათუმში აეროპორტით 30 989 უცხოელი ვიზიტორი შემოვიდა, რაც 67%-ით მეტია გასული წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით. ბათუმის მიმართულებით ავიარეისებს ახორციელებს 25 ავიაკომპანია, მათ შორის 8 - ახალი. ივლისში ბათუმის საერთაშორისო აეროპორტში კვირაში 100-ზე მეტი ფრენა ხორციელდება 39 მიმართულებით. როგორც აჭარის მთავრობაში აცხადებენ, რეგიონში ტურისტების მოზიდვის მიზნით წელს აქტიური პიარკამპანია 16 ქვეყანაში მიმდინარეობს. რეგიონის პოპულარიზაციისთვის BBC და EURONEWS-ის არხებზე სატელევიზიო რეკლამები 158 ქვეყანას დაფარავს. დამზადდა 4 საიმიჯო ვიდეორგოლი, რომლებშიც რეგიონის საზღვაო და სამთო ტურისტული პროდუქტები, ქართული სტუმართმოყვარეობა და ტურისტული რესურსებია წარმოდგენილი. უწყების ინფორმაციითვე, 2017 წელს მომსახურების სფეროში დასაქებული 367 ადამიანი გადამზადდა, ბოლო 5 წელში კი, ტრენინგი გაიარა ტურიზმის დარგში დასაქმებულმა 1 637-მა ადამიანმა. ბათუმში ფრენებს 25 ავიაკომპანია ახორციელებს: უცხოელი ვიზიტორების რიცხვმა იმატა

აჭარoს მთავრობა რეგიონში ტურისტული სეზონის წარმატებით მიმდინარეობაზე აცხადებს. 2017 წლის 6 თვეში აჭარას 583 340 საერთაშორისო ვიზიტორი სტუმრობდა. ბათუმში აეროპორტით 30 989 უცხოელი ვიზიტორი შემოვიდა, რაც 67%-ით მეტია გასული წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით. ბათუმის მიმართულებით ავიარეისებს ახორციელებს 25 ავიაკომპანია, მათ შორის 8 - ახალი. ივლისში ბათუმის საერთაშორისო აეროპორტში კვირაში 100-ზე მეტი ფრენა ხორციელდება 39 მიმართულებით. როგორც აჭარის მთავრობაში აცხადებენ, რეგიონში ტურისტების მოზიდვის მიზნით წელს აქტიური პიარკამპანია 16 ქვეყანაში მიმდინარეობს. რეგიონის პოპულარიზაციისთვის BBC და EURONEWS-ის არხებზე სატელევიზიო რეკლამები 158 ქვეყანას დაფარავს. დამზადდა 4 საიმიჯო ვიდეორგოლი, რომლებშიც რეგიონის საზღვაო და სამთო ტურისტული პროდუქტები, ქართული სტუმართმოყვარეობა და ტურისტული რესურსებია წარმოდგენილი. უწყების ინფორმაციითვე, 2017 წელს მომსახურების სფეროში დასაქებული 367 ადამიანი გადამზადდა, ბოლო 5 წელში კი, ტრენინგი გაიარა ტურიზმის დარგში დასაქმებულმა 1 637-მა ადამიანმა. "რუსთავი 2"-ის ინფორმაციით, კლუბ „სექტორ 26"-ში ის ცეცხლსასროლი იარაღიდან მამაკაცი დაჭრეს. დაშავებული სასწრაფო დახმარების ბრიგადამ ბათუმის რეფერალურ საავადმყოფოში გადაიყვანა. ექიმების განცხადებით, მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობა ამ დროისთვის სტაბილურია და ამ დრომდე საავადმყოფოში ექიმების მეთვალყურეობის ქვეშ რჩება. შინაგან საქმეთა სამინისტრო მომხდარ ფაქტს ადასტურებს, თუმცა იყო თუა არა დაჭრილი მამაკაცი პოლიციის თანამშრომელი, უწყება ამის შესახებ კომენტარს არ აკეთებს. საქმეს მთავარი პროკურატურა იძიებს. ბათუმში, კლუბში დაჭრილი მამაკაცი, სავარაუდოდ, პოლიციელია

ბათუმში გვიან ღამით დაჭრილი მამაკაცი, სავარაუდოდ, პოლიციის თანამშრომელია. "რუსთავი 2"-ის ინფორმაციით, კლუბ „სექტორ 26"-ში ის ცეცხლსასროლი იარაღიდან მამაკაცი დაჭრეს. დაშავებული სასწრაფო დახმარების ბრიგადამ ბათუმის რეფერალურ საავადმყოფოში გადაიყვანა. ექიმების განცხადებით, მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობა ამ დროისთვის სტაბილურია და ამ დრომდე საავადმყოფოში ექიმების მეთვალყურეობის ქვეშ რჩება. შინაგან საქმეთა სამინისტრო მომხდარ ფაქტს ადასტურებს, თუმცა იყო თუა არა დაჭრილი მამაკაცი პოლიციის თანამშრომელი, უწყება ამის შესახებ კომენტარს არ აკეთებს. საქმეს მთავარი პროკურატურა იძიებს.