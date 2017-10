ბათუმში, ცეცხლსასროლი იარაღით ორი მამაკაცი დაჭრეს

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => batumi [1] => ceckhlsasroli-iaraghi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 172304 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => batumi [1] => ceckhlsasroli-iaraghi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 172304 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 108 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => batumi [1] => ceckhlsasroli-iaraghi ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => batumi [1] => ceckhlsasroli-iaraghi ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (172304) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (108,809) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 171885 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-10-06 12:24:53 [post_date_gmt] => 2017-10-06 08:24:53 [post_content] => ბათუმის მე-14 საბავშვო ბაღში სასწავლო პროცესი დროებით შეჩერდა. მიზეზი თხევადი გაზის ბალონის აალება გახდა. შემთხვევა იმ დროს მოხდა, როცა ბავშვები საუზმობდნენ. სკოლამდელი ასაკის სასწავლო დაწესებულებას შპს "აჭარ უინსეტი" ამარაგებს გაზით. ერთი საათის წინ დაიტუმბა გაზი ბალონებში, უცებ აალდა ბალონი, უცებ გავაკეთეთ ევაკუაცია, ბავშვები გარეთ გავიყვანეთ. არავინ დაშავებულა. ეს ყველაფერი ეზოში მოხდა",-განაცხადა სკოლის დირექტორმა. შპს "აჭარ უინსეტიში" აცხადებენ, რომ ბალონი ტექნიკურად გამართული იყო და აალება დაზიანებულმა მილმა გამოიწვია. ამ დროისთვის ბაღში სასწავლო პროცესი აღდგენილია. ბათუმში საბავშვო ბაღში გაზის ბალონი აალდა

შსს-ს თანამშრომლებმა თურქეთის რესპუბლიკის მოქალაქე ცოლ-ქმარი ნარკოდანაშაულისთვის ბათუმში დააკავა. ინფორმაციას შსს ავრცელებს, სადაც ნათქვამია, რომ სამართალდამცველებმა, დაკავებულების პირადი ჩხრეკისას, ნარკოტიკული საშუალება „სუბოქსინის" 300 აბი და 64,886 გრამი ჰეროინი ამოიღეს. შსს-ის ცნობით, ნარკოლოგიური შემოწმების შედეგად, უ.ი.-ს ნარკოტიკული საშუალება „მდმა"-ს, მეტამფეტამინის და ტეტრაჰიდროკანაბინოლის მოხმარების ფაქტი დაუდგინდა. გამოძიება განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ნარკოტიკული საშუალების შეძენა-შენახვის ფაქტზე მიმდინარეობს. ნარკოდანაშაულისთვის ბათუმში ცოლ-ქმარი დააკავეს

ბათუმში, იუსტიციის სახლის მიმდებარემ, ერთ-ერთ მშენებლობაზე მესამე სართულზე ბეტონი ჩამოიშალა, რის შედეგადაც 5 ადამიანი დაშავდა. მაშველებმა ნანგრევებიდან 2 დაშავებული გამოყვანეს, 3 კი თავისით გამოვიდა. სასწრაფო სამედიცინო ბრიგადის ინფორმაციით, 5-ვე მათგანს პირველადი დათვალიერებით მსუბუქი დაჟეჟილობები აღენიშნებათ. ისინი საავადმყოფოში უკვე გადაიყვანეს. "სასწრაფო ადგილზე გამოძახებისთანავე მივიდა. იქ დაგვხვდა ხუთი დაშავებული, რომლებიც გადავიყვანეთ ბათუმის რეფერალურ საერთაშორისო საუნივერსიტეტო კლინიკასა და „მედინაში“. მათ სხვადასხვა ტიპის დაზიანებები აღენიშნებათ, თუმცა წინასწარი დათვალიერებით მათ სიცოცხლეს საფრთხე არ ემუქრება“ ,- განაცხადა ბათუმის სასწრაფო დახმარების სამსახურის უფროსის მოადგილემ ბადრი პაქსაძემ. ჯერ გაურკვეველია, რამ გამოიწვია მშენებარე კორპუსიის ნგრევა. ბათუმში მშენებლობაზე 5 ადამიანი დაშავდა ბათუმში საბავშვო ბაღში გაზის ბალონი აალდა