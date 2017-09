ბეკო საქართველოში შემოსვლის 20 წლის იუბილეს აღნიშნავს

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => iubile [1] => teqnika [2] => beko ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 165143 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => iubile [1] => teqnika [2] => beko ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 165143 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 471 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => iubile [1] => teqnika [2] => beko ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => iubile [1] => teqnika [2] => beko ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (165143) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (15317,471,530) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 162628 [post_author] => 16 [post_date] => 2017-09-12 12:32:24 [post_date_gmt] => 2017-09-12 08:32:24 [post_content] => „ელიტ ელექტრონიქსი“ მომხმარებელს ახალი კონცეფციის მაღაზიას სთავაზობს Elit Home-ს ბრენდის ქვეშ. როგორც ”ფორტუნას” კომპანიიდან აცნობეს, პირველად საქართველოში მომხმარებელს აქვს შესაძლებლობა, მაღაზიაში ჩართოს და გამოსცადოს ნებისმიერი, მისთვის სასურველი საყოფაცხოვრებო ტექნიკა და მხოლოდ შემდეგ გააკეთოს არჩევანი მის შეძენაც. ”ტექნიკის გამოცდაში თქვენ „ელიტ ელექტრონიქსის“ მაღალკვალიფიციური კონსულტანტი დაგეხმარებათ, იგი დეტალურად გაგაცნობთ პროდუქტის ტექნიკურ და ფუნქციონალურ მახასიათებლებს”, - აცხადებენ კომპანიაში. მათივე ცნობით, Elit Home-ის პირველი მაღაზია ქალაქ ბათუმის ახალ მოლში, ტ. აბუსერიძის ქუჩაზე გაიხსნა. „ელიტ ელექტრონიქსი“ გახსნასთან დაკავშირებით მომხმარებელს 50%-მდე ფასდაკლებას სთავაზობს. Elit Home-ს მაღაზიაში წარმოდგენილია მსოფლიოს ისეთი წამყვანი ბრენდების მიერ წარმოებული პროდუქცია, როგორებიცაა: Bosch, Gorenje, Samsung, Philips, Delonghi, Graetzდა სხვა. აზიური ფაროსანას საწინააღმდეგო ღონისძიებების განხორციელების მიზნით, დასავლეთ საქართველოში სოფლის მეურნეობის სამინისტროს დამატებითი ტექნიკაა მობილიზებული. სამინისტროს ინფორმაციით, მავნებლის გავრცელების კერებში 30 ერთეული სპეციალური ტექნიკა (თერმული ნისლის გენერატორები, სამანქანე შემასხურებლები,სატრაქტორო აგრეგატები, მაღალი წარმადობის დისპერსიული აეროზოლური შემასხურებელი) მუშაობს. დღეისათვის დამუშავებულია 82 500 ჰექტარი ფართობი. მათ შორის, პირველ ეტაპზე დამუშავდა 53 000 ჰა, ხოლო მეორე ეტაპზე - 29 500 ჰა ფართობი, აქედან სამეგრელოში - 20 240 ჰექტარი, გურიაში - 4600 ჰექტარი, იმერეთში - 4660 ჰექტარი. ქიმიური წამლობა ყოველდღიურ რეჟიმში მიმდინარეობს. 5 სექტემბერს მავნებლის საწინააღმდეგოდ ფართობები დამუშავდა შემდეგ მუნიციპალიტეტებსა და სოფლებში: ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტი: სოფელი ღრმაღელე - 210 ჰა, სოფელი ჩოლობარგი - 65 ჰა, სოფელი შუხუთი - 30 ჰა; ოზურგეთის მუნიციპალიტეტი: სოფელი შრომა - 120 ჰა, სოფელი ძიმითი - 45 ჰა; ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტი: სოფელი ამაღლება -180 ჰა; სამეგრელო ზუგდიდის მუნიციპალიტეტი: სოფელი ცვანე - 393 ჰა, სოფელი ჭითაწყარი - 40 ჰა, სოფელი ხეცერა - 120 ჰა, სოფელი ხურჩა - 75ჰა, სოფელი ჯიხაშკარი - 210 ჰა, სოფელი ჯუმი - 120 ჰა, ზუგდიდი -30 ჰა; ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტი: სოფელი კირცხი - 235ჰა, სოფელი ლესიჭინე - 205 ჰა; წალენჯიხის მუნიციპალიტეტი: სოფელი ობუჯი - 150 ჰა; აბაშის მუნიციპალიტეტი: სოფელი ანჟელი - 370ჰა, სოფელი წყემი - 35 ჰა. სამტრედიის და ხონის მუნიციპალიტეტებში 4600 ჰექტარია დამუშავებული. 