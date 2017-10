ბექა ჩხაიძე: „ჩემი მეგობარი ციხეში ხუთი დღე და ღამე „დასკოჩილი“ იყო მიცვალებულზე…“

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => beqa-chkhaidze ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 177589 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => beqa-chkhaidze ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 177589 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 9255 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => beqa-chkhaidze ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => beqa-chkhaidze ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (177589) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (9255) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 142454 [post_author] => 4 [post_date] => 2017-06-30 12:08:08 [post_date_gmt] => 2017-06-30 08:08:08 [post_content] => „ალილოს“ სოლისტი, ბექა ჩხაიძე რამდენიმე თვის განმავლობაში საზღვარგარეთ იმყოფებოდა. როგორც მისი მეგობარი, თაკო დოლაბერიძე ამბობს, ის თავის მესამე ქორწინებას გაექცა. ახლა, როცა თავის მესამე მეუღლეს, თეონა ჯაფარიძეს დაშორდა და ეს თავად თეონამ დაწერა „ფეისბუქზე“, ბექას შემოქმედებით ცხოვრებაში სიახლეებია. მან ახლახან სოცქსელში სოლოსიმღერა განათავსა, სახელწოდებით „შენთვის ძგერს ეს გული“, „ჩემი ახალი!. გიძღვნით ყველა შეყვარებულს“, დაწერა ბექამ. სიმღერაში ამგვარი ტექსტია - „შენ ჩემი ოცნების ფარული გოგო ხარ, მენატრები“. სიმღერამ მის მეგობრებს შორის მოწონება დაიმსახურა და მას ასეთი კომენტარები მოჰყვა: „ცხოვრება ხარ, მიწვავ გულს ყოველთვის...“ „ბრავო, ბექ!.. რა მაგარია, რომ დაბრუნდი...“ „ბექა, ლამაზი სიმღერაა ულამაზესი შესრულებით!..“ „იცი შენ, რა უჩქარებთ გულებს...“ „უფ, რა დამწვარი ხარ...“ [video width="480" height="360" mp4="http://fortuna.ge/wp-content/uploads/2017/06/videoplayback.mp4"][/video] [post_title] => მესამე ცოლს გაშორებული ბექა ჩხაიძე სიყვარულზე ამღერდა - „მენატრები...“ [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => mesame-cols-gashorebuli-beqa-chkhaidze-siyvarulze-amgherda-menatrebi [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-06-30 12:09:56 [post_modified_gmt] => 2017-06-30 08:09:56 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=142454 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 142349 [post_author] => 4 [post_date] => 2017-06-29 16:33:30 [post_date_gmt] => 2017-06-29 12:33:30 [post_content] => „ალილოს“ სოლისტის ბექა ჩხაიძისა და თეონა ჯაფარიძის ქორწინება „ფეისბუქზე“ დასრულდა. თეონამ გამოაქვეყნა პოსტი, სადაც ბექას დაუწერა, რომ მისგან მიდიოდა, რადგან ბექა მისი ღირსი არ იყო. ამ სტატუსს მომღერლის მეგობარი, თაკო დოლაბერიძე გამოეხმაურა, რის შემდეგაც თეონა ჯაფარიძის მეგობრებმა მას ბექას საყვარლობა დააბრალეს. თაკო დოლაბერიძემ „სარკესთან“ ისაუბრა იმის შესახებ, როგორ გაიცნეს ერთმანეთი ბექამ და თეონამ. „როგორც მე ვიცი, ბექა შუქნიშანთან იყო გაჩერებული. ეს გოგო ამოუდგა მანქანით, ბექას სიმღერა ჰქონდა ჩართული და ასე გაიცნეს ერთმანეთი...“ თაკო ასევე აღნიშნავს, რომ „ეს იყო შეცდომით ქორწინება. ბექა ნასვამი იყო, ამ გოგომაც დრო იხელთა და გაჰყვა. რა პრობლემაა, ნასვამ ადამიანს ცოლად რომ გაჰყვები?! ბექას არც ერთ შემთხვევაში ვამართლებ. ამ ამბების გამო მან დატოვა თბილისი და საბერძნეთში, ათენში წავიდა. არეული იყო, არ იცოდა, რა ექნა, თეონას წინაშეც თავს დამნაშავედ გრძნობდა. ამ გოგოს მიმართ მეც მქონდა სიბრარულის გრძნობა. როგორც ქალი ქალს, ძალიან ვუთანაგრძნობდი, რადგან ეს არ არის ის საქვიელი, რომელიც კაცს შეეფერება, არ აქვს მნიშვნელობა, ჩემი მეგობარია თუ არა“. თაკო აღნიშნავს, რომ ბექა „ისეთი მთვრალი იყო, რომ აღარ ახსოვდა. თეონას მოყვანიდან ერთი კვირის შემდეგ ყოველ საღამოს ღამის სამ საათამდე ჩემთან იყო, სახლში მხოლოდ დასაძინებლად ბრუნდებოდა. ძალიან ნერვიულობდა, რომ არ ახსოვდა...“ „სარკის“ რესპონდენტის თქმით, თეონა ჯაფარიძეს სურდა, საბერძნეთში ბექასთვის ჩაეკითხა და თავზე დასდგომოდა - „არ ვიცი, ასე სად შეუყვარდა ბექა“, ამბობს თაკო დოლაბერიძე. [post_title] => „ეს იყო შეცდომით ქორწინება, ბექა ნასვამი იყო...“ - ბექა ჩხაიძისა და თეონა ჯაფარიძის ქორწინების კიდევ ერთი სკანდალი [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => es-iyo-shecdomit-qorwineba-beqa-nasvami-iyo-beqa-chkhaidzisa-da-teona-jafaridzis-qorwinebis-kidev-erti-skandali [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-06-29 16:33:30 [post_modified_gmt] => 2017-06-29 12:33:30 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=142349 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 140551 [post_author] => 4 [post_date] => 2017-06-22 14:57:21 [post_date_gmt] => 2017-06-22 10:57:21 [post_content] => „ალილოს“ წევრის, ბექა ჩხაიძის მესამე ქორწინება თეონა ჯაფარიძესთან სკანდალურად დასრულდა. ბექას ექსმეუღლემ სოციალურ ქსელში დაუწერა მომღერალს, რომ ის მისი ღირსი არ არის და მისგან მიდის. ამ სტატუსმა ბექას მეგობრები აღაშფოთა, მათ შორის ცნობილი ივენთმენეჯერი, თაკო დოლაბერიძე. მას შემდეგ, რაც თაკომ თავისი აღშფოთება გამოხატა, მას თეონას მეგობრები დაუპირისპირდნენ. როგორც თაკო ჩვენთან საუბრისას ამბობს, მას მუქარაც შეუთვალეს... თაკო დოლაბერიძე: მართალი გითხრათ, ასეთი არაფერი მსმენია და მინახავს... ეს ურთიერთობა ბექამ დაასრულა. ოთხი თვეა, ერთად აღარ არიან. თეონას გაერიდა და თბილისში არ იყო დიდი ხნის განმავლობაში სწორედ ამ მიზეზით. ვინ არ გათხოვილა და ვის არ მოუყვანია ცოლი და ვინ არ გაშორებია? ვინმეს თბილისში გათხოვება და გაშორება უკვირს?!. ამ გოგოს არ ვიცნობ, ისე მალე დაშორდნენ ერთმანეთს, რომ გაცნობა ვერ მოვახერხე, არადა, ბექა ჩემი ახლო მეგობარია, ხომ წარმოგიდგენიათ? როცა დაშორდნენ, მინდოდა თეონასთან შეხვედრა, მარტო იყო დარჩენილი და შემეცოდა, ვიფიქრე, ქალურ თანაგრძნობას გამოვიჩენ-მეთქი და კიდევ კარგი, რომ ეს შეხვედრა არ შედგა, თორემ კიდევ უარეს რაღაცებს მოიგონებდა ჩემზე... ეს კონფლიქტი როგორ დაიწყო? ერთმანეთს დაშორდნენ, მაგრამ ამ დროს ქალი ხარ და ჩუმად უნდა იყო. ხომ არ შეიძლება, შენი პირადი ცხოვრება „ფეისბუქზე“ გამოფინო. ბექას დაუწერა, შენგან მივდივარ, რადგან ჩემი ღირსი არ ხარო. ვერ მოვითმინე და მივწერე, საიდან მიდიხარ ან სად იყავი-მეთქი. ამის შემდეგ შემომესივნენ მისი მეგობრები, რაღაც კასტა. არ ვიცი, ვინ არიან. ბექა შენ გიყვარს და შენთვის გინდაო, დამიწერეს (იცინის). მერე ჩემი ფოტოები დადეს, აი, მახინჯიაო. არ მაქვს პრეტენზია იმაზე, რომ ლამაზმანი ვარ, მაგრამ ასეთ დონემდე შეიძლება დაეშვას ადამიანი?!. ბოლო ნაბიჯი იყო, როცა მისმა ახლობლებმა მომწერეს მუქარები, ხომ იცი, თეონა სად მუშაობსო. არ ვიცი-მეთქი და შსს-შიო და არ გეშინია, რომ „ვაიბერს“ და „ფეისბუქს“ გაგიტეხავთ და მოგისმენთო? ასეთი რამ წარმოგიდგენიათ? ადამიანი იყენებს თავის სამსახურს ბოროტად. შემდეგ ატყდა ჩემთან რეკვა, როგორც ჩანს, სამსახურში პრობლემები შეექმნა და მთხოვეს, არაფერი აღარ დაუწეროო, თვითონ წაუშლია ყველაფერი, ის სტატუსიც, რომელიც ბექას დაუწერა. მანამდე მე მომნიშნა სტატუსზე, სადაც აღნიშნული ჰქონდა: „ქალბატონო თაკო, თქვენი ნასროლი ტალახი მე არ მხვდება, ხელზე დაიხედეთ, ჭუჭყიანი არ დაგრჩეთ...“ ამას რა უნდა ვუპასუხო, არ ვიცი... როგორც ჩანს, მან ადამიანების ამოჩემება იცის. ჯერ ბექა ამოიჩემა, მერე მე. თავად არ დაურეკავს შენთან? არა, ეტყობა, ვერ გამიბედა დარეკვა. ბექა როგორ ჩაერია ამ ამბავში? აპირებდა ჩარევას, მაგრამ იმის გარდა, რომ მე დამიწერა, თურმე შეყვარებულები ვყოფილვართო, ჩემი თხოვნით აღარ ჩაერია. ზოგადად, ამ ამბავზე ძალიან ცუდი რეაქცია ჰქონდა... ნინო მურღულია [post_title] => რატომ იეჭვიანა ბექა ჩხაიძის ყოფილმა ცოლმა თაკო დოლაბერიძეზე - „ოთხი თვეა, ერთად აღარ არიან...“ [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => ratom-iechviana-beqa-chkhaidzis-yofilma-colma-tako-dolaberidzeze-otkhi-tvea-ertad-aghar-arian [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-06-22 14:57:21 [post_modified_gmt] => 2017-06-22 10:57:21 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=140551 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 142454 [post_author] => 4 [post_date] => 2017-06-30 12:08:08 [post_date_gmt] => 2017-06-30 08:08:08 [post_content] => „ალილოს“ სოლისტი, ბექა ჩხაიძე რამდენიმე თვის განმავლობაში საზღვარგარეთ იმყოფებოდა. როგორც მისი მეგობარი, თაკო დოლაბერიძე ამბობს, ის თავის მესამე ქორწინებას გაექცა. ახლა, როცა თავის მესამე მეუღლეს, თეონა ჯაფარიძეს დაშორდა და ეს თავად თეონამ დაწერა „ფეისბუქზე“, ბექას შემოქმედებით ცხოვრებაში სიახლეებია. მან ახლახან სოცქსელში სოლოსიმღერა განათავსა, სახელწოდებით „შენთვის ძგერს ეს გული“, „ჩემი ახალი!. გიძღვნით ყველა შეყვარებულს“, დაწერა ბექამ. სიმღერაში ამგვარი ტექსტია - „შენ ჩემი ოცნების ფარული გოგო ხარ, მენატრები“. სიმღერამ მის მეგობრებს შორის მოწონება დაიმსახურა და მას ასეთი კომენტარები მოჰყვა: „ცხოვრება ხარ, მიწვავ გულს ყოველთვის...“ „ბრავო, ბექ!.. რა მაგარია, რომ დაბრუნდი...“ „ბექა, ლამაზი სიმღერაა ულამაზესი შესრულებით!..“ „იცი შენ, რა უჩქარებთ გულებს...“ „უფ, რა დამწვარი ხარ...“ [video width="480" height="360" mp4="http://fortuna.ge/wp-content/uploads/2017/06/videoplayback.mp4"][/video] [post_title] => მესამე ცოლს გაშორებული ბექა ჩხაიძე სიყვარულზე ამღერდა - „მენატრები...“ [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => mesame-cols-gashorebuli-beqa-chkhaidze-siyvarulze-amgherda-menatrebi [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-06-30 12:09:56 [post_modified_gmt] => 2017-06-30 08:09:56 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=142454 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 6 [max_num_pages] => 2 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => 5b10e6ba43e00eef36d73b0b5b7731a3 [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )