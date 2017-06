“ბირჟა მაფიას” წევრების საქმეზე სააპელაციო სასამართლოს საგამოძიებო კოლეგიის განჩინება საბოლოოა

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => saapelacio-sasamartlo [1] => birdja-mafia ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 138060 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => saapelacio-sasamartlo [1] => birdja-mafia ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 138060 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 6376 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => saapelacio-sasamartlo [1] => birdja-mafia ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => saapelacio-sasamartlo [1] => birdja-mafia ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (138060) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (16421,6376) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 138001 [post_author] => 2 [post_date] => 2017-06-12 15:31:57 [post_date_gmt] => 2017-06-12 11:31:57 [post_content] => სასამართლო დარბაზიდან ჯგუფ „ბირჟა მაფიის“ მეორე წევრი, გიორგი ქებურიაც გათავისუფლდა, ქებურიას სააპელაციო სასამართლომ 20 ათას ლარიანი გირაო შეუფარდა. რამდენიმე წუთის წინ მოსამართლემ ასევე დარბაზიდან გაათავისუფლა ჯგუფის წევრი მიხეილ მგალობლიშვილი, მას მოსამართლემ 50 ათას ლარიანი გირაო შეუფარდა. მგალობლიშვილმა განაცხადა, რომ ნარკოტიკული საშუალება მისი არ ყოფილა და სამართალდამცველებმა ჩაუდეს ჯიბეში. ჰიპ-ჰოპ პროექტის ”ბირჟა მაფიის” წევრებს განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ნარკოტიკული საშუალების უკანონო შეძენასა და შენახვას ედავებიან. საქმე გამოსაძიებლად პროკურატურას გადაეცა, რადგან დაკავებულები ნარკოტიკული საშუალების ჩადებაში სამართალდამცველებს ადანაშაულებენ. "ბირჟა მაფიის" მეორე წევრიც დარბაზიდან გათავისუფლდა

„ბირჟა მაფიის" წევრი მიხეილ მგალობლიშვილი მოსამართლემ დარბაზიდან გაათავისუფლა, გადაწყვეტილება სააპელაციო სასამართლომ რამდენიმე წუთის წინ მიიღო. მგალობლიშვილი 50 ათას ლარიანი გირაოს სანაცვლოდ გაათავისუფლეს, მას ჩამოართმევენ პასპორტსაც. სასამართლო სხდომაზე რეპერმა განაცხადა, რომ სამართალდამცველებმა მარცხენა უკანა ჯიბეში ჩაუდეს ნარკოტიკი, შემდეგ კი გაჩხრიკეს და თავისივე ჩადებული ნარკოტიკული საშუალება "აღმოაჩინეს". დაცვის მხარე მგალობლიშვილის გათავისუფლების სანაცვლოდ გირაოს გადახდისთვის მზადაა. ადვოკატის თქმით, ოჯახს არ აქვს ფინანსური შესაძლებლობა, თუმცა მზადაა, გირაოს სახედ ბინა ჩადოს. 15 საათზე ჯგუფის მეორე წევრის, გიორგი ქებურიას სასამართლო პროცესი დაიწყება. პროკურატურამ გუშინ გაავრცელა განცხადება, სადაც უწყება მზადყოფნას გამოთქვამდა, რეპერებისთვის აღკვეთის ღონისძიების სახე – პატიმრობა ნაკლებად მძიმე ღონისძიებით შეეცვალა. ჰიპ-ჰოპ პროექტის "ბირჟა მაფიის" წევრებს განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ნარკოტიკული საშუალების უკანონო შეძენასა და შენახვას ედავებიან. საქმე გამოსაძიებლად პროკურატურას გადაეცა, რადგან დაკავებულები ამტკიცებენ, რომ ნარკოტიკული საშუალება მათ პოლიციის თანამშრომლებმა ჩაუდეს. "ბირჟა მაფიის" წევრი მიხეილ მგალობლიშვილი გაათავისუფლეს

დღეს სააპელაციო სასამართლოში იმსჯელებენ ჯგუფ „ბირჟა მაფიას" წევრებისთვის აღკვეთის ღონისძიებად პატიმრობის ნაცვლად ნაკლებად მძიმე ღონისძიების გამოყენების შესაძლებლობაზე. პროცესები დღის 2 და 3 საათზეა ჩანიშნული. ოჯახის წევრებს, რეპერების ახლობლები და მეგობრები, ასევე მათ გულშემატკივრები ელიან, რომ გიორგი ქებურიასა და მიშკა მგალობლიშვილს დარბაზიდანვე გაათავისუფლებენ და ისინი საქმის განხილვას არა ციხიდან, არამედ თავისუფლებაზე მყოფები ადევნებენ თვალს. 9 ივნისს, როდესაც ქართულმა მედიამ რეპერების დაპატიმრების შესახებ შეიტყო და შესაბამისი ნიუსებიც გავრცელდა, „ბირჟა მაფიას" კლიპს, რომლის გამოც, როგორც თავად რეპერები ამბობენ, ჩაუდეს ნარკოტიკები და დააკავეს, 100 000-მდე ნახვა ჰქონდა. შემდეგი ორი დღის განმავლობაში ნახვებმა საგრძნობლად მოიმატა და ახლა „შავ ზედას" „იუთუბზე" ნახევარ მილიონზე მეტი ნახვა აქვს. სავარაუდოდ, ის კიდევ უფრო მოიმატებს. „იუთუბზე" განთავსებულ ქართულ მასალებს შორის ის პირველ პოზიციას იკავებს პოპულარობის თვალსაზრისით. რეპერების დაკავებიდან დღემდე „ბირჟა მაფიას" კლიპი ნახევარმა მილიონმა ადამიანმა ნახა 