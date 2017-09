ბრიტანელმა ფოტოგრაფმა მაიმუნის სელფზე საავტორო უფლება მოიპოვა

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => selfi [1] => fotografi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 163833 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => selfi [1] => fotografi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 163833 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 1076 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => selfi [1] => fotografi ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => selfi [1] => fotografi ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (163833) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (6945,1076) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 103153 [post_author] => 4 [post_date] => 2017-01-22 19:36:53 [post_date_gmt] => 2017-01-22 15:36:53 [post_content] => ირანელი ბოდიბილდერი ქალი „ანტიისლამური“ სელფების გამო დააპატიმრეს. „დეილი მეილის“ ინფორმაციით, სპორტსმენის ვინაობა არ კონკრეტდება, თუმცა სავარაუდოდ, ეს არის შირინ ნობაჰარი, რომელსაც "ინსტაგრამზე" 68 ათასი გამომწერი ყავს. შეგახსენებთ, რომ ნობაჰარი ერთ-ერთია იმ ორ ირანელ მანდილოსანს შორის, რომლებიც საერთაშორისო ჩემპიონატებზე მონაწილეობდნენ. 2016 წელს, როდესაც ის სამშობლოში დაბრუნდა, ხელისუფლებამ ფოტოების კონტროლისკენ მოუწოდა. თუმცა, როგორც ჩანს, სპორტდარბაზში გადაღებული სელფები მათთვის ზედმეტად თამამი და ვულგარულია, ამიტომ შირანი ამჟამად დაპატიმრებულია. აღსანიშნავია, რომ მის გასათავისუფლებლად გირაო 2 მილიონი რიალი, ანუ 60 დოლარი დააწესეს, თუმცა ქალბატონს ეს თანხა სამწუხაროდ, არ აღმოაჩნდა. https://www.instagram.com/p/BPXlDCXBCK1/ [post_title] => ირანელი ბოდიბილდერი ქალი „ანტიისლამური“ სელფების გამო დააპატიმრეს [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => iraneli-bodibilderi-qali-antiislamuri-selfebis-gamo-daapatimres [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-01-22 19:40:44 [post_modified_gmt] => 2017-01-22 15:40:44 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=103153 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 101244 [post_author] => 4 [post_date] => 2017-01-12 16:32:47 [post_date_gmt] => 2017-01-12 12:32:47 [post_content] => მეცნიერების განცხადებით, ადამიანის ინტელექტუალური დონის განსაზღვრა თავისუფლად შეიძლება იმ ფოტოს მიხედვით, რომელსაც ის სოციალურ ქსელში აქვეყნებს. საინტერესო კვლევის ჩასატარებლად ორგანიზატორებმა ერთ-ერთი პოპულარული ქსელის 1 000-ზე მეტი მომხმარებელი მიიწვიეს, სპეციალური პროგრამის დახმარებით კი, მათი სახის ნაკვთები, ჩაცმის სტილი, აქსესუარები და ფოტოს გადაღების დროს პოზირების ჩვეულება გააანალიზეს. კვლევამ დაადასტურა, რომ ადამიანები მაღალი ინტელექტუალური კოეფიციანტით, ფოტოს მარტივ ფონზე იღებენ და მათ ფოტოებზე იშვიათად ხვდებიან სხვა ადამიანები ან ნივთები. სხვათაშორის, ექსპერიმენტის დროს არ დადასტურდა მოსაზრება, თითქოს სელფის მოყვარულები დაბალი IQ-თი გამოირჩევიან, დაიმსხვრა სათვალესთან დაკავშირებული მითიც, რომელიც ბევრისთვის ერუდიციასა და მაღალ ინტელექტთან ასოცირდება. [post_title] => IQ-ს განსაზღვრა სოციალურ ქსელში გამოქვეყნებული ფოტოთიც შეიძლება [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => iq-s-gansazghvra-socialur-qselshi-gamoqveynebuli-fototic-sheidzleba [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-01-14 19:32:19 [post_modified_gmt] => 2017-01-14 15:32:19 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=101244 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 100985 [post_author] => 2 [post_date] => 2017-01-11 18:04:02 [post_date_gmt] => 2017-01-11 14:04:02 [post_content] => ვინ წარმოიდგენდა, რომ ერთი სელფი სოციალურ ქსელებში ხმაურს მთელი მსოფლიოს მასშტაბით გამოიწვევდა?! ნიუ ორლეანელი ელისა ბორდელონი „ტვიტერის“ მომხმარებელია. მან სავახშმოდ წასვლამდე სოციალურ ქსელში სელფი განათავსა. „ეს კაბა რომ ჩამეცვა, სავახშმოდ წასვლა გადავწყვიტე,“ - წერს ელისა. Going to dinner because I needed an excuse to wear this pic.twitter.com/UpeVG8y5SJ — alyssa 🏳️‍🌈 (@og_pocahontas) December 23, 2016 სელფიმ ათასობით ადამიანის ყურადღება მიიქცია, თუმცა არა იმიტომ, რომ სოციალური ქსელების მომხმარებლებს გოგონას კაბა მოეწონათ. ელისას უკან ჩანს საშინლად არეული ოთახი, რომელიც, სავარაუდოდ, მის პატრონს რამდენიმე თვეა, არ დაულაგებია. @og_pocahontas And after dinner, she'll be eating floor marshmallows for dessert: pic.twitter.com/WxrAhZJHWf — Tim Anderson (@RealTimShady42) January 6, 2017 @DaaamnLC @CakeFaceShawtyy @og_pocahontas she has a black shoe right here 😂 she probably couldn't find the other one so she put on the nudes pic.twitter.com/5rGwqfIunS — Jan 13th 🎉 (@Dadaj113Nj) January 6, 2017 ოთახის არეულობით შეშფოთებულ მომხმარებლებს ელისა გამოეხმაურა, მან საიტზე GoFundMe ანგარიში გაიხსნა და დაწერა, გადაერიცხათ თანხა და დახმარებოდნენ, ოთახი დაელაგებინებინა ვინმესთვის, რადგან თავად „ოთახის დასალაგებლად ხშირად დრო არ აქვს“. [post_title] => გოგონას სელფი, რომელიც სოციალურ ქსელებში მთელი მსოფლიოს მასშტაბით ტრიალებს [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => gogonas-selfi-romelic-socialur-qselebshi-mteli-msoflios-masshtabit-trialebs [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-01-12 21:18:02 [post_modified_gmt] => 2017-01-12 17:18:02 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=100985 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 103153 [post_author] => 4 [post_date] => 2017-01-22 19:36:53 [post_date_gmt] => 2017-01-22 15:36:53 [post_content] => ირანელი ბოდიბილდერი ქალი „ანტიისლამური“ სელფების გამო დააპატიმრეს. „დეილი მეილის“ ინფორმაციით, სპორტსმენის ვინაობა არ კონკრეტდება, თუმცა სავარაუდოდ, ეს არის შირინ ნობაჰარი, რომელსაც "ინსტაგრამზე" 68 ათასი გამომწერი ყავს. შეგახსენებთ, რომ ნობაჰარი ერთ-ერთია იმ ორ ირანელ მანდილოსანს შორის, რომლებიც საერთაშორისო ჩემპიონატებზე მონაწილეობდნენ. 2016 წელს, როდესაც ის სამშობლოში დაბრუნდა, ხელისუფლებამ ფოტოების კონტროლისკენ მოუწოდა. თუმცა, როგორც ჩანს, სპორტდარბაზში გადაღებული სელფები მათთვის ზედმეტად თამამი და ვულგარულია, ამიტომ შირანი ამჟამად დაპატიმრებულია. აღსანიშნავია, რომ მის გასათავისუფლებლად გირაო 2 მილიონი რიალი, ანუ 60 დოლარი დააწესეს, თუმცა ქალბატონს ეს თანხა სამწუხაროდ, არ აღმოაჩნდა. https://www.instagram.com/p/BPXlDCXBCK1/ [post_title] => ირანელი ბოდიბილდერი ქალი „ანტიისლამური“ სელფების გამო დააპატიმრეს [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => iraneli-bodibilderi-qali-antiislamuri-selfebis-gamo-daapatimres [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-01-22 19:40:44 [post_modified_gmt] => 2017-01-22 15:40:44 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=103153 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 34 [max_num_pages] => 12 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => 52904fc6c4c55d9dd19950a0d79f94ab [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )