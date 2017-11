ბრიტანეთის დედოფალმა ოფშორებში 13 მილიონი დოლარი ჩადო

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => didi-britaneti [1] => ofshori [2] => gadasakhadi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 184144 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => didi-britaneti [1] => ofshori [2] => gadasakhadi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 184144 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 3119 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => didi-britaneti [1] => ofshori [2] => gadasakhadi ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => didi-britaneti [1] => ofshori [2] => gadasakhadi ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (184144) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (3119,10887,5173) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 183992 [post_author] => 14 [post_date] => 2017-11-05 16:15:17 [post_date_gmt] => 2017-11-05 12:15:17 [post_content] => ინგლისში ყველაზე მძიმეწონიანი ტყუპები დაიბადნენ. ტყუპებიდან ჯოზეფი 4 კილო დაიბადა, ლუკი კი 3,3 კილოგრამი. ბავშვები ჯანმრთელები არიან და საკმაოდ კარგი მადა აქვთ.33 წლის დიასახლისის ფეი გარდინერი ექიმების გაკვირვებულ სახეებს იხსენებს. „ექიმები ელოდნენ, რომ ბიჭები ცალ-ცალკე 2-2,5 კილოგრამი იქნებოდნენ, ვერც ვიჯერებდით ამ ამბავს, ეს ჩვენთვის მოულოდნელი სიურპრიზი აღმოჩნდა. მე მესმოდა, ქირურგები გაკვირვებულები როგორ ლაპარაკობდნენ“, - განაცხადა მოგვიანებით ტყუპების დედამ. ფეი გარდინერი და მისი ქმარი უკვე ოთხი შვილის მშობლები არიან. ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრმა, ტერეზა მეიმ გევინ უილიამსონი ქვეყნის თავდაცვის მინისტრად დანიშნა. ამის შესახებ ინფორმაციას BBC ავრცელებს. უილიამსონმა ამ თანამდებობაზე მაიკლ ფელონი შეცვალა, რომელმაც პოსტი მისთვის წაყენებული სექსუალური შევიწროების ბრალდების გამო დატოვა. თავდაცვის ახალი მინისტრი 41 წლისაა, მას ამ სფეროში მუშაობის გამოცდილება არ აქვს. ის პარლამენტში კონსერვატიული პარტიის წარმომადგენელი იყო. პირველად პარლამენტში 2010 წელს აირჩიეს. ​უილიამსონი დევიდ კემერონის მთავრობაში საკმაოდ მაღალ თანამდებობებზე მსახურობდა. [post_title] => ბრიტანეთს თავდაცვის ახალი მინისტრი ჰყავს [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => britanets-tavdacvis-akhali-ministri-hyavs [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-11-02 18:35:51 [post_modified_gmt] => 2017-11-02 14:35:51 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=183227 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 169896 [post_author] => 16 [post_date] => 2017-10-02 12:01:39 [post_date_gmt] => 2017-10-02 08:01:39 [post_content] => 2018 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის კანონპროექტის პირველადი ვარიანტის თანახმად, 2017 წელთან შედარებით, 2018 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტი დაახლოებით, 949 მილიონი ლარით იზრდება და 12 მლრდ 364 მლნ 500 ათასი ლარი იქნება. მომავალი წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის კანონპროექტის პირველი ვარიანტი პარლამენტში უკვე შესულია, რომლის თანახმადაც, სახელმწიფო ბიუჯეტის გადასახდელები (ასიგნებები) განისაზღვრა 12 მლრდ 364 მლნ 500 ათასი ლარით, მათ შორის, საბიუჯეტო სახსრები შეადგენს 10 მილიარდ 911 მილიონ 500 ათასს ლარს, გრანტები - 165.0 მლნ ლარს, ხოლო კრედიტები - 1 მლრდ 288 მლნ ლარს. განმარტებითი ბარათის თანახმად, სახელმწიფო ბიუჯეტის ხარჯების ჯამური მოცულობა შეადგენს 9 მლრდ 504 მლნ 545 ათას ლარს მათ შორის, შრომის ანაზღაურებაზე განსაზღვრულია - 1 მლრდ 397 მლნ 524 ათასი ლარი, საქონელი და მომსახურება - 1 მლრდ 188 მლნ ლარი, პროცენტი - 550.0 მლნ ლარი; სუბსიდიები - 437.9 მლნ ლარი; გრანტები - 1 მლრდ 303 მლნ ლარი; სოციალური უზრუნველყოფა - 3 მლრდ 413 მლნ ლარი და სხვა ხარჯები - 1 მლრდ 214 მლნ ლარი. არაფინანსური აქტივების ზრდის მუხლით გათვალისწინებულია 1 მლრდ 433 მლნ ლარი, ხოლო ფინანსური აქტივების ზრდის მუხლით გამოყოფილია - 636.7 მლნ ლარი. ვალდებულებების კლება შეადგენს 790.1 მლნ ლარს, საიდანაც 725.0 მლნ ლარი მიმართული იქნება საგარეო სახელმწიფო ვალდებულებების დაფარვაზე, ხოლო 65.1 მლნ ლარი - საშინაო სახელმწიფო ვალდებულებების და დავალიანების დაფარვაზე. ამასთან, როგორც 2018 წლის სახელმიწფო ბიუჯეტის პროექტის პირველად ვარიანტშია აღნიშნული, მომავალი წლის ფისკალური და მაკროეკონომიკური მაჩვენებლები კონსერვატიული მიდგომით არის დაგეგმილი და 2018 წლისთვის მშპ-ს რეალური ზრდა 4.5%-ს შეადგენს, ხოლო მშპ-ის დეფლატორის პროგნოზი 3.5%-ს. 2018 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის კანონპროექტის პირველადი ვარიანტის თანახმად, 2017 წელთან შედარებით, 2018 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტი დაახლოებით, 949 მილიონი ლარით იზრდება და 12 მლრდ 364 მლნ 500 ათასი ლარი იქნება. მომავალი წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის კანონპროექტის პირველი ვარიანტი პარლამენტში უკვე შესულია, რომლის თანახმადაც, სახელმწიფო ბიუჯეტის გადასახდელები (ასიგნებები) განისაზღვრა 12 მლრდ 364 მლნ 500 ათასი ლარით, მათ შორის, საბიუჯეტო სახსრები შეადგენს 10 მილიარდ 911 მილიონ 500 ათასს ლარს, გრანტები - 165.0 მლნ ლარს, ხოლო კრედიტები - 1 მლრდ 288 მლნ ლარს. განმარტებითი ბარათის თანახმად, სახელმწიფო ბიუჯეტის ხარჯების ჯამური მოცულობა შეადგენს 9 მლრდ 504 მლნ 545 ათას ლარს მათ შორის, შრომის ანაზღაურებაზე განსაზღვრულია - 1 მლრდ 397 მლნ 524 ათასი ლარი, საქონელი და მომსახურება - 1 მლრდ 188 მლნ ლარი, პროცენტი - 550.0 მლნ ლარი; სუბსიდიები - 437.9 მლნ ლარი; გრანტები - 1 მლრდ 303 მლნ ლარი; სოციალური უზრუნველყოფა - 3 მლრდ 413 მლნ ლარი და სხვა ხარჯები - 1 მლრდ 214 მლნ ლარი. არაფინანსური აქტივების ზრდის მუხლით გათვალისწინებულია 1 მლრდ 433 მლნ ლარი, ხოლო ფინანსური აქტივების ზრდის მუხლით გამოყოფილია - 636.7 მლნ ლარი. ვალდებულებების კლება შეადგენს 790.1 მლნ ლარს, საიდანაც 725.0 მლნ ლარი მიმართული იქნება საგარეო სახელმწიფო ვალდებულებების დაფარვაზე, ხოლო 65.1 მლნ ლარი - საშინაო სახელმწიფო ვალდებულებების და დავალიანების დაფარვაზე. ამასთან, როგორც 2018 წლის სახელმიწფო ბიუჯეტის პროექტის პირველად ვარიანტშია აღნიშნული, მომავალი წლის ფისკალური და მაკროეკონომიკური მაჩვენებლები კონსერვატიული მიდგომით არის დაგეგმილი და 2018 წლისთვის მშპ-ს რეალური ზრდა 4.5%-ს შეადგენს, ხოლო მშპ-ის დეფლატორის პროგნოზი 3.5%-ს. [gallery royalslider="1" size="large" link="file" ids="183994,183998,183996,183997,183995,183999,184000"] [post_title] => ინგლისში ყველაზე მძიმეწონიანი ტყუპები დაიბადნენ (ფოტოები) [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => inglisshi-yvelaze-mdzimewoniani-tyupebi-daibadnen-fotoebi [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-11-05 16:15:17 [post_modified_gmt] => 2017-11-05 12:15:17 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=183992 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 39 [max_num_pages] => 13 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => 8092881dce5728e49f70b1ec5be1de9f [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )