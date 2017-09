ჩვენ მზად ვართ დახმარებისთვის, თუკი მექსიკა ამის სურვილს გამოთქვამს – აშშ-ის სახელმწიფო დეპარტამენტი

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => donald-trampi [1] => ashsh-is-sakhelmwifo-departamenti [2] => miwisdzvra-meqsikashi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 165525 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => donald-trampi [1] => ashsh-is-sakhelmwifo-departamenti [2] => miwisdzvra-meqsikashi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 165525 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 70 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => donald-trampi [1] => ashsh-is-sakhelmwifo-departamenti [2] => miwisdzvra-meqsikashi ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => donald-trampi [1] => ashsh-is-sakhelmwifo-departamenti [2] => miwisdzvra-meqsikashi ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (165525) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (18021,70,19025) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 165512 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-09-20 11:49:24 [post_date_gmt] => 2017-09-20 07:49:24 [post_content] => აშშ-ის პრეზიდენტმა, დონალდ ტრამპმა, პარტნიორებს აშშ-ის მხარდაჭერისთვის მადლობა გადაუხადა და აღნიშნა, რომ ამერიკა ყოველთვის იქნება მსოფლიოს გვერდით, განსაკუთრებით თავისი მოკავშირეების გვერდით. აღნიშნული განცხადება ტრამპმა ნიუ-იორკში, გაერო-ს გენერალური ასამბლეის 72-ე სესიის გენერალური დებატების გახსნის ღონისძიებაზე გააკეთა. დონალდ ტრამპმა გამოსვლისას გაერო-ს საქმიანობის მნიშვნელობასა და აშშ-ის შიდა პოლიტიკურ საკითხებზე, ასევე, საერთაშორისო უსაფრთხოებასა და ტერორიზმის წინააღმდეგ ბრძოლაზე ისაუბრა. გაერო-ს გენერალურმა მდივანმა, ანტონიო გუტიერეშმა, კი ყურადღება გაამახვილა მსოფლიოს წინაშე არსებულ გამოწვევებზე, მათ შორის - ბირთვული იარაღის გამოყენებასა და ტერორიზმის წინააღმდეგ ბრძოლაზე, ასევე - მიგრაციასა და კლიმატის ცვლილებებზე. გაერო-ს გენერალური ასამბლეის 72-ე სესიის გენერალური დებატების გახსნას საქართველოს პრემიერმინისტრი, გიორგი კვირიკაშვილი, დაესწრო. გაერო-ს გენერალური ასამბლეის 72-ე სესიის გენერალური დებატები 25 სექტემბრამდე გაგრძელდება. "მსურს, გამოვხატო მხარდაჭერა მექსიკელი ერის მიმართ, რომელსაც ახლა მიწისძვრის შედეგებთან უხდება გამკლავება," - განაცხადა პრემიერ-მინისტრმა გაეროში, მაღალი დონის ღონისძიებაზე სიტყვით გამოსვლისას. მექსიკის ქალაქ პუებლა-დე-სარაგოსასთან ძლიერი მიწისძვრა გუშინ მოხდა, მიწისძვრის სიმძლავრემ 7,1 მაგნიტუდა შეადგინა. ეპიცენტრი ქალაქიდან 49 კილომეტრში დაფიქსირდა. ამ დროისთვის გარდაცვლილთა რიცხვი 226-მდე გაიზარდა. მექსიკაში მომხდარი ძლიერი მიწისძვრის შედეგად გარდაცვლილთა რიცხვი 226-მდე გაიზარდა. ამის შესახებ მექსიკის ეროვნული ავარიულ-სამაშველო სამსახურის ხელმძღვანელმა, ლუის ფელიპე პუენტემ, განაცხადა. „ამ წუთისთვის 226 დაღუპულის შესახებ არის ცნობილი: 55 დაიღუპა მორელოსში, 117 -მეხიკოში, 39 - პუებლაში, 12 - ედომექსში და 3 გერეროში," - წერს "ტვიტერის" საკუთარ ბლოგში ლუის ფელიპე პუენტე. მექსიკის განათლების მინისტრის, აურელიო ნუნიეს, ინფორმაციით, მიწისძვრის შედეგად სკოლაში ნგრევას, სულ მცირე, 30 ადამიანი ემსხვერპლა. "სამწუხაროდ, ამ წუთისთვის უკვე 30 დაღუპულია, 11 ადამიანის გადარჩენა მოხერხდა, სამაშველო ოპერაციები გრძელდება," - განაცხადა აურელიო ნუნიემ ადგილობრივი ტელევიზიის ეთერში. ქვეყნის პრეზიდენტ ენრიკე პენია ნიეტოს ინფორმაციით, უგზო-უკვლოდ კიდევ 38 ადამიანია დაკარგული. მექსიკის ქალაქ პუებლა-დე-სარაგოსასთან გუშინ ძლიერი მიწისძვრა მოხდა, რომლის სიმძლავრემ 7,1 მაგნიტუდა შეადგინა. ეპიცენტრი ქალაქიდან 49 კილომეტრში დაფიქსირდა, ხოლო სიღრმემ 60 კილომეტრი შეადგინა. მიწისძვრა მექსიკაში - გარდაცვლილთა რიცხვი 226-მდე გაიზარდა 