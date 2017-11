დავით ნარმანია რჩება ჩვენს გუნდში – გიორგი კვირიკაშვილი

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => kakha-kaladze [1] => giorgi-kvirikashvili [2] => davit-narmania ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 186137 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => kakha-kaladze [1] => giorgi-kvirikashvili [2] => davit-narmania ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 186137 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 202 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => kakha-kaladze [1] => giorgi-kvirikashvili [2] => davit-narmania ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => kakha-kaladze [1] => giorgi-kvirikashvili [2] => davit-narmania ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (186137) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (370,333,202) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 186169 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-11-10 15:38:58 [post_date_gmt] => 2017-11-10 11:38:58 [post_content] => "საზღვარგარეთ არ მივდივარ, ვრჩები ქვეყანაში," - ამის შესახებ დედაქალაქის ყოფილმა მერმა, დავით ნარმანიამ, განაცხადა. ნარმანიას თქმით, ის მართვის სადავეებს მომდევნო კვირაში ახლადარჩეულ მერს, კახა კალაძეს გადააბარებს, რის შემდეგაც დაისვენებს და მხოლოდ ამის შემდგომ მიიღებს ის კონსულტაციებში მონაწილეობას, თუ სად გააგრძელებს მომავალ საქმიანობას. დავით ნარმანიას ჟურნალისტების კითხვაზე არ დაუკონკრეტებია, შესაძლოა თუ არა, ვიხილოთ ის აღმასრულებელ ხელისუფლებაში. ნარმანიამ განაცხადა, რომ დასვენების შემდეგ მიიღებს გადაწყბეტილებას. [post_title] => საზღვარგარეთ არ მივდივარ, ვრჩები ქვეყანაში - დავით ნარმანია [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => sazghvargaret-ar-mivdivar-vrchebi-qveyanashi-davit-narmania [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-11-10 15:38:58 [post_modified_gmt] => 2017-11-10 11:38:58 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=186169 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 186123 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-11-10 14:30:09 [post_date_gmt] => 2017-11-10 10:30:09 [post_content] => "მახათას მთაზე მდებარე პანთეონის სამშენებლო სამუშაოები უკვე დასრულებულია, მხოლოდ მოსაპირკეთებელი სამუშაოებია დარჩენილი," - ამის შესახებ თბილისის ჯერ კიდევ მოქმედმა მერმა, დავით ნარმანიამ, განაცხადა. ნარმანიას თქმით, დედაქალაქში მისი მერობის პერიოდში ძალიან ბევრი საქმეა გაკეთებული და უამრავი პრობლემა არის დაძლეული. "ძალიან ბევრი იმ პრობლემის დაძლევა შევძელით, რაც ამ ქალაქში იყო და ძალიან ბევრი ჩვენ წინაშე მდგარი გამოწვევაა დაძლეული, რომელმაც დიდი გავლენა იქონია ჩვენს მომავალ პერსპექტივაზე. მე ვამაყობ ამ პროექტებით," - განაცხადა დავით ნარმანიამ. [video width="640" height="368" mp4="http://fortuna.ge/wp-content/uploads/2017/11/video-1510309051.mp4"][/video] [post_title] => მახათას მთაზე პანთეონის მშენებლობა დასრულდა - დავით ნარმანია [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => makhatas-mtaze-panteonis-mshenebloba-dasrulda-davit-narmania [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-11-10 14:30:09 [post_modified_gmt] => 2017-11-10 10:30:09 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=186123 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 186104 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-11-10 13:40:25 [post_date_gmt] => 2017-11-10 09:40:25 [post_content] => კომპანია "სითი პარკი" თბილისის მერის, კახა კალაძის განცხადებას პასუხობს. კომპანიაში ამბობენ, რომ კალაძეს მათთან დაკავშირებით, არასწორი ინფორმაცია მიაწოდეს. ისინი ასევე დასძენენ, რომ მერის მიერ გაცხადებული ციფრებიდან 99% არასწორი იყო. C.T. პარკში მზადყოფნას გამოთქვამენ ახალ არჩეულ მერს შეხვდნენ, კონსულტაციები გაიარონ და მას სწორი მონაცემები მიაწოდონ. "კომპანია "სითი პარკი" მოქმედებს საქართველოს კანონმდებლობით და ასევე იმ კონტრაქტით, რომელიც გაფორმებულია კომპანიასა და თბილისის მერიას შორის. მერის მიერ გაცხადებული ციფრები 99% არ შეესაბამება რეალურ სტატისტიკას და ვფიქრობთ, რომ ეს სტატისტიკა მას არასწორად მიაწოდეს. რეალურად, გამოწერილი ჯარიმების მხოლოდ 0,2 % ხდება სადავო და ეს დავაც სრულდება უმეტესად "სითი პარკის" გამარჯვებით. იმედს ვიტოვებთ, რომ უახლოეს მომავალში ქალაქ თბილისის მერი შეხვდება კომპანიის წარმომადგენლებს და კომპანიის წარმომადგენლებს საშუალება ექნებათ ამომწურავი და ზუსტი სურათი მიაწოდონ თბილისის მერს. კომპანიის საქმიანობასთან დაკავშირებით",- განაცხადა "სითი პარკის" საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის უფროსმა ლევან ტაბიძემ. კალაძემ განაცხადა, რომ შესაძლოა "სითი პარკის" წინააღმდეგ სამართლებრივი დავა დაიწყოს. [post_title] => სითი პარკს კალაძესთან შეხვედრა სურს: მას სტატისტიკა არასწორად მიაწოდეს [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => siti-parks-kaladzestan-shekhvedra-surs-mas-statistika-arasworad-miawodes [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-11-10 13:40:25 [post_modified_gmt] => 2017-11-10 09:40:25 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=186104 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 186169 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-11-10 15:38:58 [post_date_gmt] => 2017-11-10 11:38:58 [post_content] => "საზღვარგარეთ არ მივდივარ, ვრჩები ქვეყანაში," - ამის შესახებ დედაქალაქის ყოფილმა მერმა, დავით ნარმანიამ, განაცხადა. ნარმანიას თქმით, ის მართვის სადავეებს მომდევნო კვირაში ახლადარჩეულ მერს, კახა კალაძეს გადააბარებს, რის შემდეგაც დაისვენებს და მხოლოდ ამის შემდგომ მიიღებს ის კონსულტაციებში მონაწილეობას, თუ სად გააგრძელებს მომავალ საქმიანობას. დავით ნარმანიას ჟურნალისტების კითხვაზე არ დაუკონკრეტებია, შესაძლოა თუ არა, ვიხილოთ ის აღმასრულებელ ხელისუფლებაში. ნარმანიამ განაცხადა, რომ დასვენების შემდეგ მიიღებს გადაწყბეტილებას. [post_title] => საზღვარგარეთ არ მივდივარ, ვრჩები ქვეყანაში - დავით ნარმანია [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => sazghvargaret-ar-mivdivar-vrchebi-qveyanashi-davit-narmania [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-11-10 15:38:58 [post_modified_gmt] => 2017-11-10 11:38:58 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=186169 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 987 [max_num_pages] => 329 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => 7f50423eb9dcd5e5ccdc46070ad9ee14 [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )