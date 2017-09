ფაროსანასთან ბროლაში ავიაციის ჩართვა დიდი რისკი და საფრთხეა – ლევან დავითაშვილი

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => levan-davitashvili [1] => aziuri-farosana ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 161149 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => levan-davitashvili [1] => aziuri-farosana ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 161149 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 8513 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => levan-davitashvili [1] => aziuri-farosana ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => levan-davitashvili [1] => aziuri-farosana ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (161149) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (18508,8513) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 161128 [post_author] => 16 [post_date] => 2017-09-07 14:00:53 [post_date_gmt] => 2017-09-07 10:00:53 [post_content] => აზიური ფაროსანას საწინააღმდეგო ღონისძიებების განხორციელების მიზნით, დასავლეთ საქართველოში სოფლის მეურნეობის სამინისტროს დამატებითი ტექნიკაა მობილიზებული. სამინისტროს ინფორმაციით, მავნებლის გავრცელების კერებში 30 ერთეული სპეციალური ტექნიკა (თერმული ნისლის გენერატორები, სამანქანე შემასხურებლები,სატრაქტორო აგრეგატები, მაღალი წარმადობის დისპერსიული აეროზოლური შემასხურებელი) მუშაობს. დღეისათვის დამუშავებულია 82 500 ჰექტარი ფართობი. მათ შორის, პირველ ეტაპზე დამუშავდა 53 000 ჰა, ხოლო მეორე ეტაპზე - 29 500 ჰა ფართობი, აქედან სამეგრელოში - 20 240 ჰექტარი, გურიაში - 4600 ჰექტარი, იმერეთში - 4660 ჰექტარი. ქიმიური წამლობა ყოველდღიურ რეჟიმში მიმდინარეობს. 5 სექტემბერს მავნებლის საწინააღმდეგოდ ფართობები დამუშავდა შემდეგ მუნიციპალიტეტებსა და სოფლებში: ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტი: სოფელი ღრმაღელე - 210 ჰა, სოფელი ჩოლობარგი - 65 ჰა, სოფელი შუხუთი - 30 ჰა; ოზურგეთის მუნიციპალიტეტი: სოფელი შრომა - 120 ჰა, სოფელი ძიმითი - 45 ჰა; ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტი: სოფელი ამაღლება -180 ჰა; სამეგრელო ზუგდიდის მუნიციპალიტეტი: სოფელი ცვანე - 393 ჰა, სოფელი ჭითაწყარი - 40 ჰა, სოფელი ხეცერა - 120 ჰა, სოფელი ხურჩა - 75ჰა, სოფელი ჯიხაშკარი - 210 ჰა, სოფელი ჯუმი - 120 ჰა, ზუგდიდი -30 ჰა; ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტი: სოფელი კირცხი - 235ჰა, სოფელი ლესიჭინე - 205 ჰა; წალენჯიხის მუნიციპალიტეტი: სოფელი ობუჯი - 150 ჰა; აბაშის მუნიციპალიტეტი: სოფელი ანჟელი - 370ჰა, სოფელი წყემი - 35 ჰა. სამტრედიის და ხონის მუნიციპალიტეტებში 4600 ჰექტარია დამუშავებული. აზიური ფაროსანას წინააღმდეგ დამატებითი ტექნიკაა მობილიზებული

პარლამენტის აგრარულ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარის, ოთარ დანელიას, განცხადებით, დასავლეთ საქართველოში მომრავლებული მავნებელი მწერის - აზიური ფაროსანას, პრობლემის მოსაგვარებლად საქმეში შესაძლოა, ავიაციაც ჩაერთოს. ამის შესახებ ოთარ დანელიამ პარლამენტის საშემოდგომო სესიაზე ისაუბრა. როგორც მმართველ გუნდში აცხადებენ, მავნებელი მწერი, სავარაუდოდ, გალის რაიონიდან შემოვიდა და ოკუპირებულ აფხაზეთშიც ანალოგიური სიტუაციაა. შეგახსენებთ, რომ აზიური ფაროსანას მომრავლების შედეგად, დასავლეთ საქართველოში მოსახლეობას თხილის და სხვა სახის მოსავალი გაუფუჭდა, რამაც ადგილობრივები შემოსავლის წყაროს გარეშე დატოვა. აზიური ფაროსანას პრობლემის მოგვარებაში, სავარაუდოდ, ავიაციაც ჩაერთვება

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მინისტრის, ლევან დავითაშვილის განცხადებით, შესაძლოა, წელს თხილის მოსავალი შემცირდეს და გასულ წელთან შედარებით 20-30%-ით ნაკლები იყოს. დავითაშვილის თქმით, თხილის მოსავლის შემცირება რამდენიმე ფაქტორმა გამოიწვია. მათ შორის აზიურმა ფაროსანამ და კლიმატური პირობების ცვალებადობამ. „წლის დასაწყისში გვქონდა ჭარბი ნალექი, შესაბამისად, კარგი პროდუქტი რომ მიგვეღო, განსაკუთრებული ღონისძიებების გატარება დაგვჭირდა. ჩვენ გვყავს ახალი მავნებელი, ეს ახალია ევროპისთვისაც, გამოცდილება გროვდება ამასთან დაკავშირებით და არაერთხელ გვითქვამს, რომ, თუ მოსახლეობა არ იქნება მასიურად კონსოლიდირებული, მარტო სახელმწიფო მას ვერ დაამარცხებს. ჩვენი თხილის მწარმოებლები თუ არ იქნებიან მასობრივად მობილიზებულები, ვერ მივიღებთ კარგ შედეგს. გვჭირდება მცენარეთა დაცვის სწორი ღონისძიებების გატარება. ჩვენ განვახორციელეთ ერთი შეწამვლა და მეორე არ გამოვიდა, რადგან უკვე მოსავლის აღების დრო მოვიდა, იყო საფრთხე მოსავლის დაბინძურების. გადავდივართ სხვა კულტურებში, სადაც მოწამვლის საშუალება გვექნება", - განაცხადა დავითაშვილმა. თხილის მოსავალი შესაძლოა 20-30%-ით ნაკლები იყოს აზიური ფაროსანას საწინააღმდეგო ღონისძიებების განხორციელების მიზნით, დასავლეთ საქართველოში სოფლის მეურნეობის სამინისტროს დამატებითი ტექნიკაა მობილიზებული. სამინისტროს ინფორმაციით, მავნებლის გავრცელების კერებში 30 ერთეული სპეციალური ტექნიკა (თერმული ნისლის გენერატორები, სამანქანე შემასხურებლები,სატრაქტორო აგრეგატები, მაღალი წარმადობის დისპერსიული აეროზოლური შემასხურებელი) მუშაობს. დღეისათვის დამუშავებულია 82 500 ჰექტარი ფართობი. მათ შორის, პირველ ეტაპზე დამუშავდა 53 000 ჰა, ხოლო მეორე ეტაპზე - 29 500 ჰა ფართობი, აქედან სამეგრელოში - 20 240 ჰექტარი, გურიაში - 4600 ჰექტარი, იმერეთში - 4660 ჰექტარი. ქიმიური წამლობა ყოველდღიურ რეჟიმში მიმდინარეობს. 5 სექტემბერს მავნებლის საწინააღმდეგოდ ფართობები დამუშავდა შემდეგ მუნიციპალიტეტებსა და სოფლებში: ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტი: სოფელი ღრმაღელე - 210 ჰა, სოფელი ჩოლობარგი - 65 ჰა, სოფელი შუხუთი - 30 ჰა; ოზურგეთის მუნიციპალიტეტი: სოფელი შრომა - 120 ჰა, სოფელი ძიმითი - 45 ჰა; ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტი: სოფელი ამაღლება -180 ჰა; სამეგრელო ზუგდიდის მუნიციპალიტეტი: სოფელი ცვანე - 393 ჰა, სოფელი ჭითაწყარი - 40 ჰა, სოფელი ხეცერა - 120 ჰა, სოფელი ხურჩა - 75ჰა, სოფელი ჯიხაშკარი - 210 ჰა, სოფელი ჯუმი - 120 ჰა, ზუგდიდი -30 ჰა; ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტი: სოფელი კირცხი - 235ჰა, სოფელი ლესიჭინე - 205 ჰა; წალენჯიხის მუნიციპალიტეტი: სოფელი ობუჯი - 150 ჰა; აბაშის მუნიციპალიტეტი: სოფელი ანჟელი - 370ჰა, სოფელი წყემი - 35 ჰა. სამტრედიის და ხონის მუნიციპალიტეტებში 4600 ჰექტარია დამუშავებული.

აზიური ფაროსანას წინააღმდეგ დამატებითი ტექნიკაა მობილიზებული