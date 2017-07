ფეისბუქი ქართულად მოსაუბრე თანამშრომელს ეძებს – სად შეგიძლიათ CV-ის გაგზავნა

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => feisbuqi [1] => facebook [2] => vakansia-feisbuqze ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 149598 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => feisbuqi [1] => facebook [2] => vakansia-feisbuqze ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 149598 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 736 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => feisbuqi [1] => facebook [2] => vakansia-feisbuqze ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => feisbuqi [1] => facebook [2] => vakansia-feisbuqze ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (149598) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (1853,736,17703) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 143279 [post_author] => 4 [post_date] => 2017-07-03 16:53:22 [post_date_gmt] => 2017-07-03 12:53:22 [post_content] => „ფეისბუქი" აბეზარ მომხმარებლებს „დამალავს". ყველაზე პოპულარული სოციალური მედიის შემქმნელებმა გადაწყვიტეს, რომ სიახლეების კედელი უფრო ინფორმაციული და საინტერესო გახადონ, უაზრო სტატუსების რაოდენობა კი მაქსიმალურად შეამცირონ. ეს ეხება ასევე დაბალი ხარისხის ლინკებსაც. როგორც ცნობილია, ექსპერტებმა ჩაატარეს მასშტაბური კვლევა და დაადგინეს, რომ ის ადამიანები ვინც დღის განმავლობაში ათობით პოსტს აქვეყნებდა, როგორც წესი, დაბალი ხარისხის კონტენტსაც ხშირად ავრცელებდა ხოლმე. სწორედ ამიტომ „ფეისბუქი" სერიოზულ კონტროლს იწყებს. აღსანიშნავია, რომ შეზღუდვა მხოლოდ ინდივიდუალურ მომხმარებლებს შეეხებათ და ოფიციალური გვერდები არ გაკონტროლდებიან. [post_title] => „ფეისბუქი" აბეზარ მომხმარებლებს "დამალავს" [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => feisbuqi-abezar-momkhmareblebs-damalavs [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-07-19 17:35:15 [post_modified_gmt] => 2017-07-19 13:35:15 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=143279 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 141317 [post_author] => 4 [post_date] => 2017-06-29 17:11:57 [post_date_gmt] => 2017-06-29 13:11:57 [post_content] => უკვე აღარავინ დაობს, რომ სოციალური ქსელები ცხოვრების განუყოფელი ნაწილი გახდა. "ფეისბუქი" ხშირად ოჯახურ და სხვა მიმდინარე პრობლემებსაც გვავიწყებს, არის შემთხვევები, როცა სოციალური ქსელი სამსახურეობრივი საქმეების მოგვარებაშიც გვეხმარება. ცხოვრება "ფეისბუქის" გარეშე უკვე წარმოუდგენელია, თუმცა არსებობს რისკებიც. სოციალური ქსელი იძლევა თქვენზე ინფორმაციას, რომელიც, შესაძლოა, მომავალში დიდი პრობლემების მომტანი გახდეს. მაქსიმალური უსაფრთხოებისა და პრევენციისთვისგირჩევთ, რა ინფორმაციის დამალვა ღირს პრობლემების თავიდან ასაცილებლად. დაბადების თარიღი - ეს ის მონაცემებია, რომლითაც თქვენი მისამართი და საბანკო ანგარიშებიც კი ადვილი დასადგენია; ტელეფონის ნომერი - ეს ინფორმაციაც, უმჯობესია, წაიშალოს პირადი ინფორმაციის გრაფიდან; ბევრი მეგობარი - ოქსფორდის უნივერსიტეტის ფსიქოლოგი რობინ დანბერი ამბობს, რომ ადამიანს შეუძლია დაახლოებით 150 სტაბილური მეგობარი ჰყავდეს. შესაბამისად, დიდი ოდენობით მეგობრებს სოციალურ ქსელში რეალურ მეგობრობასთან არანაირი კავშირი აქვთ. პატარა ბავშვების ფოტოები - ოქსფორდის უნივერსიტეტის ფსიქოლოგმა, ვიქტორია ნეშმა დასვა ძალიან საინტერესო კითხვა, მოეწონებათ კი მომავალში თქვენს შვილებს ის, რასაც თქვენ ანთავსებთ სოციალურ ქსელში? მოქმედებისა და ადგილმდებარეობის ამსახველი ფოტოები - ბოლო კვლევებით, მსოფლიოში განსაკუთრებულად იმატა მოზარდებზე სექსუალური ძალადობის ფაქტებმა, ამდენად, ნუ მისცემთ მიზეზს თქვენთვის უცნობ ადამიანებს გაიგონ თქვენი შვილების სასწავლებლის, საცხოვრებელი ადგილისა და გადაადგილების შესახებ; Check In - არაა აუცილებელი ყოველთვის მიუთითოთ იმის თაობაზე, სად იმყოფებით. ეს ინფორმაციაც პირადია და სჯობს სწორად დაალაგოთ პრიოროტეტები; სად და როდის აპირებთ შვებულების დროს გამგზავრებას - კვლევის თანახმად,ზაფხულის პერიოდში განსაკუთრებულად ხშირია ქურდობის ფაქტები. ფაქტობრივად, თქვენ წინასწარ უთითებთ პოტენციურ მძარცველს, როდის არ იქნებით სახლში; ინფორმაცია სოციალური სტატუსის შესახებ - ეს კიდევ ერთი უხერხული და ძალიან პირადი ინფორმაციაა, რომლის სხვებისთვის გაზიარებისას არგუმენტირებული მიზეზი უნდა გქონდეთ. წინასწარ უნდა დაფიქრდეთ, ღირს თუ არა გაუზიაროთ სხვებს ახალი ურთიერთობების შესახებ, რომელიც, შესაძლოა, მალე დასრულდეს; საკრედიტო ბარათის მონაცემი - ამ ინფორმაციის განთავსებას კატეგორიულად არ გირჩევთ; პირადი ხელმძღვანელის წვდომა თქვენს პაროლსა და სხვა მონაცემებზე -შესაძლოა გარკვეული სამსახურეობრივი მოტივთ, პირადმა ხელმძღვანელმა თქვენი პაროლი მოითხოვოს. ცხადია, ეს დაუშვეებლი ფაქტია და სრული უფლება გაქვთ, ამაზე უარი განაცხადოთ. [post_title] => 10 რამ, რაც აუცილებლად უნდა წაშალოთ "ფეისბუქის" პირადი გვერდიდან [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => 10-ram-rac-aucileblad-unda-washalot-feisbuqis-piradi-gverdidan [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-06-29 17:20:38 [post_modified_gmt] => 2017-06-29 13:20:38 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=141317 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 141045 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-06-24 20:45:28 [post_date_gmt] => 2017-06-24 16:45:28 [post_content] => სამართალდამცველებმა, 21 წლის ტეხასელი ქალი დააკავეს. პოლიციის ცნობით, ქალი ფეისბუქზე მესიჯობდა და ყურადღება არ მიაქცია 8 თვის შვილს, რომელიც წყლით სავსე აბაზანაში დაიხრჩო. ინფორმაციას THE ASSOCIATED PRESS ავრცელებს. დაკითხვისას დაკავებულმა დედამ აღიარა, რომ ის ფეისბუქზე მეზობელს წერდა, რომელმაც პაკეტის ქურდობაში დაადანაშაულა. გამოძიებით ასევე ირკვევა, რომ იმ პერიოდში როდესაც ბავშვი დაიხრჩო, დედა მეზობლის გარდა კიდევ ერთ პიროვნებას, ნარკოტიკული საშუალების "აღჭურვილობის" შესახებ წერდა. [post_title] => დედის ფეისბუქზე ყოფნის დროს, ბავშვი აბაზანაში დაიხრჩო [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => dedis-feisbuqze-yofnis-dros-bavshvi-abazanashi-daikhrcho [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-06-24 20:45:28 [post_modified_gmt] => 2017-06-24 16:45:28 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=141045 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 143279 [post_author] => 4 [post_date] => 2017-07-03 16:53:22 [post_date_gmt] => 2017-07-03 12:53:22 [post_content] => „ფეისბუქი" აბეზარ მომხმარებლებს „დამალავს". ყველაზე პოპულარული სოციალური მედიის შემქმნელებმა გადაწყვიტეს, რომ სიახლეების კედელი უფრო ინფორმაციული და საინტერესო გახადონ, უაზრო სტატუსების რაოდენობა კი მაქსიმალურად შეამცირონ. ეს ეხება ასევე დაბალი ხარისხის ლინკებსაც. როგორც ცნობილია, ექსპერტებმა ჩაატარეს მასშტაბური კვლევა და დაადგინეს, რომ ის ადამიანები ვინც დღის განმავლობაში ათობით პოსტს აქვეყნებდა, როგორც წესი, დაბალი ხარისხის კონტენტსაც ხშირად ავრცელებდა ხოლმე. სწორედ ამიტომ „ფეისბუქი" სერიოზულ კონტროლს იწყებს. აღსანიშნავია, რომ შეზღუდვა მხოლოდ ინდივიდუალურ მომხმარებლებს შეეხებათ და ოფიციალური გვერდები არ გაკონტროლდებიან. [post_title] => „ფეისბუქი" აბეზარ მომხმარებლებს "დამალავს" [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => feisbuqi-abezar-momkhmareblebs-damalavs [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-07-19 17:35:15 [post_modified_gmt] => 2017-07-19 13:35:15 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=143279 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 60 [max_num_pages] => 20 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => a40a8d7ac1c1246b4fa468513737672c [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )