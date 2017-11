„ფეისბუქის“ დღევანდელი გმირი, გიორგი გილიგაშვილი თბილისში ცხენით დასეირნობს

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => praim-shou [1] => giorgi-giligashvili ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 183117 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => praim-shou [1] => giorgi-giligashvili ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 183117 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 15105 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => praim-shou [1] => giorgi-giligashvili ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => praim-shou [1] => giorgi-giligashvili ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (183117) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (20920,15105) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 171368 [post_author] => 13 [post_date] => 2017-10-05 11:41:08 [post_date_gmt] => 2017-10-05 07:41:08 [post_content] => "ჩემო თბილის-ქალაქოს", გოგი ცაბაძის მიერ დაწერილ ბრწყინვალე სიმღერას საქართველოს დედაქალაქზე, ახალი ვერსია აქვს. "სახემ" და "Bithard"-მა (ბორიკო შხიანი, ალეკო ბერძენიშვილი), Poetry'N'Motion-თან ერთად, ცნობილი კომპოზიციის ახალი ვერსია შექმნეს, რომლის პრემიერაც 4 ოქტომბერს, "პრაიმშოუს" ეთერში შედგა. სიმღერის ახალი ვარიანტი, რომელსაც დათო ხუჯაძე და დათო ფორჩხიძე ასრულებენ, ძალიან სასიამოვნოდ ისმინება და უკვე დიდი რეზონანსიც გამოიწვია სოციალურ ქსელებში. "სახის", "Bithard"-ისა და Poetry'N'Motion-ის მიძღვნა თბილისს

გავრცელდა ინფორმაცია, რომ „იმედის" გადაცემა „პრაიმ შოუ" შესაძლოა, ახალი სეზონიდან აღარ გავიდეს ეთერში. ამის შესახებ საუბრები იმიტომ დაიწყეს, რომ ცნობილი გახდა, „რუსთავი 2"-ის საერთაშორისო პროექტების ხელმძღვანელები, დემნა ჯაფარიძე და გიორგი ხაბურზანია „იმედზე" გადადიან თავისი გუნდის გარკვეულ ნაწილთან ერთად და მათ გასართობ სეგმენტს მთლიანად ჩააბარებენ. ეს არ არის დადასტურებული ინფორმაცია, ამის შესახებ საუბრები ჯერ მხოლოდ კულუარებში მიდის. თავად გიორგი ხაბურზანია შემდეგ კვირას გეგმავს ამ თემაზე კომენტარის გაკეთებას. ამბობენ, რომ მას შემდეგ, რაც „იმედზე" ახალი პროდიუსერები მივლენ, სხვა გასართობი გადაცემებისთვის ადგილი აღარ დარჩება და მათ შორის იქნება „პრაიმ შოუც". ინფორმაციის გადასამოწმებლად ნოე სულაბერიძეს დავუკავშირდით, რომელმაც განგვიცხადა, რომ პირველად ჩვენგან გაიგო ამ ჭორის შესახებ და მოკლე კომენტარით შემოიფარგლა - „რა სისულელეა. ასე რომ იყოს, მაშინ გეტყოდი, არ ვიცი-მეთქი. „პრაიმ შოუ" არ დაიხურება!.." ნინო მურღულია

იხურება თუ არა „პრაიმ შოუ"

სოცქსელში გავრცელდა "პრაიმშოუს" ახალი ანონსი, სადაც თავის მოვლასა და პლასტიკირ ქირურგიაზეა საუბარი. წამყვანი ქალბატონები ბოქსით არიან დაკავებულები და ამის დემონსტრირებას კამერების წინ არ ერიდებიან, ასევე საუბრობენ, ვის რა პლასტიკური ოპერაცია აქვს გაკეთებული. ნინო ნადირაძე-კუზანოვა აღნიშნავს: "ეს არის ერთადერთი გადაცემა საქართველოში, სადაც ყველა წამყვანი სილიკონით არის წარმოდგენილი". რისი თქმა სურს ამით ტელესახეს, ამას გადაცემიდან შევიტყობთ, ვინაიდან ტელეშოუს ანონსებში ზოგჯერ კონტექსტიდან ამოვარდნილი ფრაზები ზის ხოლმე.

"ეს არის ერთადერთი გადაცემა საქართველოში, სადაც ყველა წამყვანი სილიკონით არის წარმოდგენილი…" "სახემ" და "Bithard"-მა (ბორიკო შხიანი, ალეკო ბერძენიშვილი), Poetry'N'Motion-თან ერთად, ცნობილი კომპოზიციის ახალი ვერსია შექმნეს, რომლის პრემიერაც 4 ოქტომბერს, "პრაიმშოუს" ეთერში შედგა. სიმღერის ახალი ვარიანტი, რომელსაც დათო ხუჯაძე და დათო ფორჩხიძე ასრულებენ, ძალიან სასიამოვნოდ ისმინება და უკვე დიდი რეზონანსიც გამოიწვია სოციალურ ქსელებში. "სახის", "Bithard"-ისა და Poetry'N'Motion-ის მიძღვნა თბილისს