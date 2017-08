ფონიჭალაში ნარკოდანაშაულისთვის დაკავებულ ფაილ ჰუსეინოვს სასამართლომ პატიმრობა შეუფარდა.

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => sasamartlo [1] => specoperacia-fonichalashi [2] => fail-huseinovi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 155070 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => sasamartlo [1] => specoperacia-fonichalashi [2] => fail-huseinovi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 155070 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 285 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => sasamartlo [1] => specoperacia-fonichalashi [2] => fail-huseinovi ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => sasamartlo [1] => specoperacia-fonichalashi [2] => fail-huseinovi ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (155070) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (18373,285,18270) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 154449 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-08-16 17:11:08 [post_date_gmt] => 2017-08-16 13:11:08 [post_content] => ლილოში კრიმინალურმა პოლიციამ სპეცოპერაციის შედეგად ძებნილი პირი დააკავა. დაკავებული არამიანცის კლინიკურ საავადმყოფოში გადაიყვანეს. თუმცა, შსს-ში ამბობენ, რომ გავრცელებული ინფორმაცია, თითქოს დაკავებული დაჭრილია, სიმართლეს არ შეესაბამება. როგორც უწყებაში აცხადებენ, დაკავებულმა გაქცევის მცდელობისას ფეხი დაიზიანა და საავადმყოფოში ამის გამოა გადაყვანილი. ”გავრცელებული ინფორმაცია იმის თაობაზე, თითქოს ლილოში დაკავებული ძებნილი პირი დაჭრილია, სიმართლეს არ შეესაბამება. მან გაქცევის მცდელობისას ფეხი დაიზიანა და სამართალდამცველებმა საავადმყოფოში გადაიყვანეს”, - განაცხადა შსს-ს საზოგადოებასთან ურთიერთობის დეპარტამენტის უფროსმა, თეა პერტაიამ. ბრალდებულს პოლიცია 2013 წელს მომხდარი დანაშაულისთვის ეძებდა. მას ბრალი სისხლის სამართლის კოდექსის 117-ე მუხლის დარღვევაში ედება, რაც ჯანმრთლობის განზრახ მძიმე დაზიანებას გულისმობს. დაკავებულს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, ცეცხლსასროლი იარაღიც აღმოუჩინეს. სპეცოპერაციის შედეგად ძებნილი ლილოში დააკავეს „თეთრი ხმაურის მოძრაობის" წევრის, ბექა წიქარიშვილის, სასამართლო პროცესი 30 აგვისტოს განახლდება. დღეს დაცვის მხარემ და ბრალდებულმა დასკვნითი სიტყვები წარმოთქვეს. როგორც ბრალდებულის ადვოკატმა, გურამ იმნაძემ, სხდომაზე განაცხადა, მისი დაცვის ქვეს მყოფი აღიარებს ჩადენილ დანაშაულს და კანონში ცვლილების შეტანის შემდეგ ის ელოდება, რომ ბექა წიქარიშვილის მიმართ სასამართლო სასჯელის ზომას არ გამოიყენებს. იმავეს აცხადებს თავად ბრალდებული. ბექა წიქარიშვილის თქმით, კანონში ცვლილების შეტანის შემდეგ შეუძლებელია, სასამართლომ ის უდანაშაულოდ ცნოს, თუმცა შესაძლებელია, დამნაშავედ ცნობის მიუხედავად, სასჯელის არანაირი სახე მის მიმართ არ გამოიყენოს. სასამართლო განაჩენს 30 აგვისტოს, 17 საათზე გამოაცხადებს მას შემდეგ, რაც ბექა წიქარიშვილი კიდევ ერთხელ საბოლოო სიტყვას იტყვის.

ბექა წიქარიშვილის სასამართლო პროცესი 30 აგვისტოს განახლდება ფონიჭალაში ნარკოდანაშაულის ბრალდებით დაკავებულ ძმებს, მახირ და ნაზიმ ჯაფაროვებს, აღკვეთის ღონისძიების სახით პატიმრობა შეეფარდათ. მოსამართლემ არ დააკმაყოფილა დაცვის მხარის შუამდგომლობა ბრალდებულების 1000-1000-ლარიანი გირაოს სანაცვლოდ გათავისუფლების შესახებ. სასამართლოზე ორივე მათაგნი აცხადებდა, რომ ნარკოტიკულ საშუალებებთან მათ არავითარი კავშირი არ აქვთ და ამბობენ, რომ ნარკოტიკი მისი სახლიდან არ ამოუღიათ. ამასთან, ერთ-ერთი ბრალდებულის თქმით, იმის გამო, რომ წარსულში ნასამართლევია და პირობითი მსჯავრის ქვეშ იმყოფებოდა, უკანონო საქმიანობას არ ეკარებოდა. შეგახსენებთ, რომ ფონიჭალაში სპეცოპერაცია პარასკევ საღამოს ჩატარდა, რა დროსაც ძმები ჯაფაროვები ნარკოტიკული საშუალებების უკანონოდ შეძენა-შენახვა-რეალიზაციის ბრალდებით დააკავეს.

ფონიჭალაში ნარკოდანაშაულის ბრალდებით დაკავებულ ძმებ ჯაფაროვებს პატიმრობა შეეფარდათ სპეცოპერაციის შედეგად ძებნილი ლილოში დააკავეს