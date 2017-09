განახლებული მეტროსადგური “ვარკეთილი” გაიხსნა

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => meria [1] => tbilisis-satransporto-kompania [2] => varketili [3] => metrosadguri-varketili [4] => metrosadgurebis-ganakhleba ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 166623 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => meria [1] => tbilisis-satransporto-kompania [2] => varketili [3] => metrosadguri-varketili [4] => metrosadgurebis-ganakhleba ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 166623 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 203 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => meria [1] => tbilisis-satransporto-kompania [2] => varketili [3] => metrosadguri-varketili [4] => metrosadgurebis-ganakhleba ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => meria [1] => tbilisis-satransporto-kompania [2] => varketili [3] => metrosadguri-varketili [4] => metrosadgurebis-ganakhleba ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (166623) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (203,19475,19474,845,11452) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 166080 [post_author] => 16 [post_date] => 2017-09-21 11:47:59 [post_date_gmt] => 2017-09-21 07:47:59 [post_content] => თბილისის მერიის გადამდებ დაავადებათა ეპიდზედამხედველობისა და კონტროლის ცენტრის მიერ, 2017 წლის თებერვლიდან დღემდე, 250 სილამაზის და ტატუს სალონია შემოწმებული, აქედან 2 მათგანი დაჯარიმდა. მერიის გადამდებ დაავადებათა ეპიდზედამხედველობისა და კონტროლის მუნიციპალური ცენტრის დირექტორის, ცისნამ დელებაშვილის განცხადებით, სალონების შემოწმება დღესაც გრძელდება და წლის ბოლომდე 90-მდე სალონი შემოწმდება. „დღესაც გრძელდება სალონების შემოწმება. 2017 წლის თებერვლიდან დღემდე, საჯარიმო უფლებით, 250 სილამაზის და ტატუს სალონია შემოწმებული, აქედან 2 მათგანი დაჯარიმდა სასამართლო პროცესზე. ერთზე გამოტანილია დარღვევა და 500-ლარიანი ჯარიმა დაეკისრა, ხოლო მეორე სალონი დაიკეტა და მის მესაკუთრესთან სასამართლო დაკავშირებას ცდილობს, თუმცა უშედეგოდ. ორივე ჯარიმა სალონის დაურეგისტრირებლობას ეხებოდა. განვმარტავ, რომ 2017 წლამდე, სალონების დაჯარიმების უფლება არ გვქონდა, მათთან მხოლოდ საინფორმაციო ხასიათის შეხვედრებს ვაწარმოებდით. ახლა, წლის დასაწყისიდან ვაჯარიმებთ კიდეც. დაჯარიმების უფლება ორ შემთხვევაში გვაქვს, პირველი - როდესაც სალონი საზოგადოებრივ ობიექტად დარეგისტრირების გარეშე ფუნქციონირებს და მეორე - ინფექციის კონტროლის დროს, თუ ნორმები დარღვეულია. თუ რეგისტრაციის გარეშე ფუნქციონირებს სალონი, მას ყოველგვარი გაფრთხილების გარეშე ეწერება ჯარიმა, მეორედ შემოწმების შემთხვევაში, თუ პრობლემა გამოსწორებული არ არის, მისი ჯარიმის ოდენობა ორმაგდება. რაც შეეხება ინფექციის კონტროლს, პირველ შემთხვევაში სალონი იღებს გაფრთხილებას, თუნდაც ჰქონდეს დარღვევა, ამას კანონი და პროტოკოლი ადგენს, შემდეგ ეწერება ჯარიმა, თუ პრობლემა არ სწორდება“, - აცხადებს დელებაშვილი. მისივე ინფორმაციით, სალონების 10% პირველი შემოწმებისას, სანიტარული მდგომარეობის თვალსაზრისით, სტანდარტს არ შეესაბამებოდა. „მათ არც ადგილმდებარეობა ჰქონდათ სათანადო, არც ჰიგიენური ნორმები იყო დაცული, არ ირეცხებოდა სავარცხლები, არ ტარდებოდა დაბალი დონის დეზინფექციაც კი, რომელიც სოკოს და სებორიას კლავს. რაც შეეხება პედიკურ-მანიკურს, თითქმის ყველა სალონში იყო დარღვევა. ჰქონდათ სტერილიზატორები და აპარატები, რომელიც სტერილიზაციას არ აკეთებდა. ეს იყო 2015 -2016 წელს. ახლა, როდესაც დაჯარიმების ფუნქციაც გვაქვს და განმეორებით ვამოწმებთ სალონებს, გაცილებით უკეთესი მდგომარეობაა. პროტოკოლის შესაბამისად, ვასწავლეთ იმ ხსნარების გამოყენებას, რომელიც სასტერილიზაციო საშუალებას წარმოადგენს. ინფექციის კონტროლისას არც ერთი სალონი არ დაჯარიმებულა, რადგან პირველივე შესვლაზე ჯარიმის დაწერის უფლება არ გვაქვს. ეს რომ ხდებოდეს 10-დან 9 შემთხვევაში, ჯარიმა დაიწერებოდა. გონივრული ვადები აქვთ მიცემული, რაც ერთი კვირიდან სამ კვირამდე ვადას გულისხმობს. ამ პერიოდში მათ დარღვევა უნდა გამოასწორონ“, - აცხადებს დელებაშვილი. მისივე განცხადებით, ოფიციალური მონაცემებით, თბილისში 1200 რეგისტრირებული სალონია, თუმცა, გაცილებით მეტია არარეგისტრირებული დაწესებულებების ოდენობა, რომელთა აღმოჩენის და შემოწმების ვალდებულება თბილისის მერიის გადამდებ დაავადებათა ეპიდზედამხედველობისა და კონტროლის ცენტრს აქვს. [post_title] => 2017 წლის თებერვლიდან დღემდე, 250 სილამაზისა და ტატუს სალონი შემოწმდა [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => 2017-wlis-tebervlidan-dghemde-250-silamazisa-da-tatus-saloni-shemowmda [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-09-21 11:47:59 [post_modified_gmt] => 2017-09-21 07:47:59 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=166080 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 166019 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-09-21 10:51:34 [post_date_gmt] => 2017-09-21 06:51:34 [post_content] => „რეაბილიტირებულ პეკინზე საავტომობილო მოძრაობა არსებულ, ცალმხრივ რეჟიმში გაგრძელდება“,- განცხადება ამის შესახებ თბილისის მერმა დავით ნარმანიამ პეკინის ქუჩაზე ჩატარებული სამუშაოების შეჯამებისას გააკეთა. დავით ნარმანიას თქმით, ჩატარებულმა კვლევამ აჩვენა, რომ პეკინის ქუჩაზე საავტომობილო მოძრაობის გაცალმხრივება გადაადგილების კუთხით ქალაქში დაბრკოლებას არ ქმნის. რაც შეეხება საზოგადოებრივი ტრანსპორტის მოძრაობას, დავით ნარმანიას თქმით, 23 სექტემბრიდან, პეკინის, კოსტავასა და შარტავას ქუჩებზე საზოგადოებრივი ტრანსპორტი ორმხრივად იმოძრავებს. „ვიცი, რომ პეკინის ქუჩის გაცალმხრივება საზოგადოებისა და მედიის ყურადღების ცენტრშია და გეტყვით, რომ ამ ეტაპზე, ქუჩაზე მოძრაობა არსებულ რეჟიმში გაგრძელდება, რადგანაც ჩვენმა დაკვირვებამ და კვლევამ აჩვენა, რომ მოცემულ სქემას რაიმე სახის დაბრკოლება ქალაქში გადაადგილების კუთხით არ შეუქმნია“- განაცხადა დედაქალაქის მერმა. [post_title] => ნარმანია: პეკინის გაცალმხრივებას ქალაქში დაბრკოლება არ შეუქმნია [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => narmania-pekinis-gacalmkhrivebas-qalaqshi-dabrkoleba-ar-sheuqmnia [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-09-21 10:51:34 [post_modified_gmt] => 2017-09-21 06:51:34 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=166019 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 165199 [post_author] => 5 [post_date] => 2017-09-19 15:00:45 [post_date_gmt] => 2017-09-19 11:00:45 [post_content] => ვარკეთილში, საცხოვრებელ კორპუსთან ახლოს ხანძარი გაჩნდა (ვარკეთილი 3, II მიკრორაიონი). ცეცხლი ბალახს და ბუჩქნარს მოეკიდა. შემდეგ კი ხეებზეც გადავიდა. სახანძრო სამსახური ადგილზე დროულად მივიდა (შეტყობინებიდან დახლოებით სამ წუთში) და კერების ჩაქრობა მალევე მოხერხდა. საშიშროება იყო, რომ ცეცხლი ახლო მდგარ ავტომანქანამდე მისულიყო, თუმცა მეხანძრეებმა დროულად მოახერხეს რეაგირება. დაიწვა პატარა ზომის ბაღის ტერიტორია. სამაშველო სამსახურის მისვლამდე ბავშვებს ბოთლებით მიქონდათ წყალი და ცდილობდნენ ცეცხლის ჩაქრობას, რასაც ზრდასრული მამაკაცები თვალ-ყურს შორიდან ადევნებდნენ. სახანძრო სამსახურმა მალევე დაასრულა სამუშაოები. არავინ დაზარალებულა და შემთხვევა ექსცესების გარეშე დასრულდა. [video width="368" height="656" mp4="http://fortuna.ge/wp-content/uploads/2017/09/video-1505818233.mp4"][/video] [post_title] => ვარკეთილში ხანძარი ლოკალიზებულია (ფოტო, ვიდეო) [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => varketilshi-khandzari-lokalizebulia-foto-video [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-09-19 15:00:45 [post_modified_gmt] => 2017-09-19 11:00:45 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=165199 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 166080 [post_author] => 16 [post_date] => 2017-09-21 11:47:59 [post_date_gmt] => 2017-09-21 07:47:59 [post_content] => თბილისის მერიის გადამდებ დაავადებათა ეპიდზედამხედველობისა და კონტროლის ცენტრის მიერ, 2017 წლის თებერვლიდან დღემდე, 250 სილამაზის და ტატუს სალონია შემოწმებული, აქედან 2 მათგანი დაჯარიმდა. მერიის გადამდებ დაავადებათა ეპიდზედამხედველობისა და კონტროლის მუნიციპალური ცენტრის დირექტორის, ცისნამ დელებაშვილის განცხადებით, სალონების შემოწმება დღესაც გრძელდება და წლის ბოლომდე 90-მდე სალონი შემოწმდება. „დღესაც გრძელდება სალონების შემოწმება. 2017 წლის თებერვლიდან დღემდე, საჯარიმო უფლებით, 250 სილამაზის და ტატუს სალონია შემოწმებული, აქედან 2 მათგანი დაჯარიმდა სასამართლო პროცესზე. ერთზე გამოტანილია დარღვევა და 500-ლარიანი ჯარიმა დაეკისრა, ხოლო მეორე სალონი დაიკეტა და მის მესაკუთრესთან სასამართლო დაკავშირებას ცდილობს, თუმცა უშედეგოდ. ორივე ჯარიმა სალონის დაურეგისტრირებლობას ეხებოდა. განვმარტავ, რომ 2017 წლამდე, სალონების დაჯარიმების უფლება არ გვქონდა, მათთან მხოლოდ საინფორმაციო ხასიათის შეხვედრებს ვაწარმოებდით. ახლა, წლის დასაწყისიდან ვაჯარიმებთ კიდეც. დაჯარიმების უფლება ორ შემთხვევაში გვაქვს, პირველი - როდესაც სალონი საზოგადოებრივ ობიექტად დარეგისტრირების გარეშე ფუნქციონირებს და მეორე - ინფექციის კონტროლის დროს, თუ ნორმები დარღვეულია. თუ რეგისტრაციის გარეშე ფუნქციონირებს სალონი, მას ყოველგვარი გაფრთხილების გარეშე ეწერება ჯარიმა, მეორედ შემოწმების შემთხვევაში, თუ პრობლემა გამოსწორებული არ არის, მისი ჯარიმის ოდენობა ორმაგდება. რაც შეეხება ინფექციის კონტროლს, პირველ შემთხვევაში სალონი იღებს გაფრთხილებას, თუნდაც ჰქონდეს დარღვევა, ამას კანონი და პროტოკოლი ადგენს, შემდეგ ეწერება ჯარიმა, თუ პრობლემა არ სწორდება“, - აცხადებს დელებაშვილი. მისივე ინფორმაციით, სალონების 10% პირველი შემოწმებისას, სანიტარული მდგომარეობის თვალსაზრისით, სტანდარტს არ შეესაბამებოდა. „მათ არც ადგილმდებარეობა ჰქონდათ სათანადო, არც ჰიგიენური ნორმები იყო დაცული, არ ირეცხებოდა სავარცხლები, არ ტარდებოდა დაბალი დონის დეზინფექციაც კი, რომელიც სოკოს და სებორიას კლავს. რაც შეეხება პედიკურ-მანიკურს, თითქმის ყველა სალონში იყო დარღვევა. ჰქონდათ სტერილიზატორები და აპარატები, რომელიც სტერილიზაციას არ აკეთებდა. ეს იყო 2015 -2016 წელს. ახლა, როდესაც დაჯარიმების ფუნქციაც გვაქვს და განმეორებით ვამოწმებთ სალონებს, გაცილებით უკეთესი მდგომარეობაა. პროტოკოლის შესაბამისად, ვასწავლეთ იმ ხსნარების გამოყენებას, რომელიც სასტერილიზაციო საშუალებას წარმოადგენს. ინფექციის კონტროლისას არც ერთი სალონი არ დაჯარიმებულა, რადგან პირველივე შესვლაზე ჯარიმის დაწერის უფლება არ გვაქვს. ეს რომ ხდებოდეს 10-დან 9 შემთხვევაში, ჯარიმა დაიწერებოდა. გონივრული ვადები აქვთ მიცემული, რაც ერთი კვირიდან სამ კვირამდე ვადას გულისხმობს. ამ პერიოდში მათ დარღვევა უნდა გამოასწორონ“, - აცხადებს დელებაშვილი. მისივე განცხადებით, ოფიციალური მონაცემებით, თბილისში 1200 რეგისტრირებული სალონია, თუმცა, გაცილებით მეტია არარეგისტრირებული დაწესებულებების ოდენობა, რომელთა აღმოჩენის და შემოწმების ვალდებულება თბილისის მერიის გადამდებ დაავადებათა ეპიდზედამხედველობისა და კონტროლის ცენტრს აქვს. [post_title] => 2017 წლის თებერვლიდან დღემდე, 250 სილამაზისა და ტატუს სალონი შემოწმდა [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => 2017-wlis-tebervlidan-dghemde-250-silamazisa-da-tatus-saloni-shemowmda [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-09-21 11:47:59 [post_modified_gmt] => 2017-09-21 07:47:59 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=166080 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 152 [max_num_pages] => 51 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => 63d65b1827a9e23d0d916617bd136d28 [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )