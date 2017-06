განვითარებულ ქვეყნებში საპენსიო ასაკი 70 წლამდე გაიზრდება: რას გეგმავენ საქართველოში?

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => dagrovebiti-pensia [1] => pensioneri [2] => sapensio-asaki ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 140772 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => dagrovebiti-pensia [1] => pensioneri [2] => sapensio-asaki ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 140772 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 2649 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => dagrovebiti-pensia [1] => pensioneri [2] => sapensio-asaki ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => dagrovebiti-pensia [1] => pensioneri [2] => sapensio-asaki ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (140772) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (2649,6064,16724) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 125168 [post_author] => 5 [post_date] => 2017-04-25 12:37:59 [post_date_gmt] => 2017-04-25 08:37:59 [post_content] => 101 წლის ინდოელმა მორბენალმა 100 მეტრიანი დისტანცია დაფარა. „BBC“-ის ინფორმაციით, მსოფლიო მარათონი ქალაქ ოკლენდში გაიმართა და პენსიონერმა სპორტსმენმა მან კაურმა 100 მეტრი სულ რაღაც 1 წუთსა და 14 წამში გაირბინა. აღსანიშნავია, რომ თავის ასაკობრივ კატეგორიაში ქალბატონი ერთადერთი მონაწილე იყო და დავალებას თავი არაჩვეულებრივად გაართვა. თუმცა, შეჯიბრის დაწყებამდე სამედიცინო შემოწმების გავლა მაინც მოუხდა. კაურის განცხადებით, სპორტით ის 93 წლის ასაკში დაინტერესდა და ვარჯიში თავის ვაჟთან - გურდევთან ერთად დაიწყო. თუმცა, მოგვიანებით გურდევმა ვარჯიშს თავი დაანება, კაურმა კი აქტიური მოღვაწეობა განაგრძო და მას შემდეგ მონაწილეობა მრავალ შეჯიბრშიც მიიღო. საუკუნის ბებრუხანამ მარათონზე ირბინა (ფოტო) ხვალიდან პენსია იზრდება

ხვალიდან პენსია იზრდება. როგორც მთავრობის სხდომის დასრულების შემდეგ ჯანდაცვისა და სოციალური უზრუნველყოფის მინისტრმა დავით სერგეენკომ განაცხადა, 1 ივლისიდან პენსია 20 ლარით იზრდება და 180 ლარი გახდება. ამასთან, სერგეენკოს თქმითვე, პენსია ასაკით პენსიონერების გარდა გაეზრდებათ პირველი ჯგუფის ინვალიდებს ,შშმ პირებსა და შშმ ბავშვებს, მათი პენსიაც 180 ლარი იქნება. რაც შეეხება მაღალ მთაში მცხოვრებ მოსახლეობას, მათი პენსია სექტემბრიდან 216 ლარი გახდება. [post_title] => როგორ დავაგროვებთ პენსიას [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => rogor-davagrovebt-pensias [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2016-05-31 15:45:29 [post_modified_gmt] => 2016-05-31 11:45:29 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=54504 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 125168 [post_author] => 5 [post_date] => 2017-04-25 12:37:59 [post_date_gmt] => 2017-04-25 08:37:59 [post_content] => 101 წლის ინდოელმა მორბენალმა 100 მეტრიანი დისტანცია დაფარა. „BBC“-ის ინფორმაციით, მსოფლიო მარათონი ქალაქ ოკლენდში გაიმართა და პენსიონერმა სპორტსმენმა მან კაურმა 100 მეტრი სულ რაღაც 1 წუთსა და 14 წამში გაირბინა. აღსანიშნავია, რომ თავის ასაკობრივ კატეგორიაში ქალბატონი ერთადერთი მონაწილე იყო და დავალებას თავი არაჩვეულებრივად გაართვა. თუმცა, შეჯიბრის დაწყებამდე სამედიცინო შემოწმების გავლა მაინც მოუხდა. კაურის განცხადებით, სპორტით ის 93 წლის ასაკში დაინტერესდა და ვარჯიში თავის ვაჟთან - გურდევთან ერთად დაიწყო. თუმცა, მოგვიანებით გურდევმა ვარჯიშს თავი დაანება, კაურმა კი აქტიური მოღვაწეობა განაგრძო და მას შემდეგ მონაწილეობა მრავალ შეჯიბრშიც მიიღო. 