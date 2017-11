“გასაჭირში ვართ, ყველას ეშინია” – მორიგი ე.წ. საზღვარი შიდა ქართლში

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => shida-qartli [1] => e-w-sazghvari ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 188182 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => shida-qartli [1] => e-w-sazghvari ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 188182 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 5982 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => shida-qartli [1] => e-w-sazghvari ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => shida-qartli [1] => e-w-sazghvari ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (188182) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (5982,6345) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 146475 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-07-15 17:08:37 [post_date_gmt] => 2017-07-15 13:08:37 [post_content] => სოფელ წითელუბნის საძოვრებიდან, საოკუპაციო ხაზთან ახლოს რუსმა ე.წ. მესაზღვრებმა ორი ადამიანი დააკავეს. საქართველოს კონტორლირებადი ტერიტორიიდან გატაცებული ვასილ ბოლოთაევი და თენგიზ კაჯილოვი საძოვრებზე საქონელს მწემსავდნენ. "მოამბის" ინფორმაციით, დაკავებულები ცხინვალის დროებითი დაკავების იზოლატორში არიან გადაყვანილი. ფაქტს წითელუბანში გორის მუნიციპალიტეტის წარმომადგენელი ადასტურებს. მისივე ინფორმაციით, ევროკავშირის ცხელი ხაზის მეშვეობით მოლაპარაკება ოკუპირებულ ცხინვალთან უკვე დაწყებულია. "ეს ყველაფერი არის ძალიან, ძალიან ახლოს. რუსების დარქმეული საზღვარი, 400 მეტრშია იმ ტრასიდან, რომლიდანაც თქვენ არხეინად, სიმღერ-სიმღერით, მაკდონალდში ნაყიდი ჩიზბურგერების ჭამით, მიემგზავრებით ბათუმში...", - ამბობს ვიდეოში უჩა აბაშიძე და ილუსტრაციისთვის ამ ყველაფერს Google earth-ის გამოსახულებებზე მიუთითებს. https://www.youtube.com/watch?v=bMHtdw3ju3w [post_title] => რამდენად ახლოსაა ე.წ. საზღვრები და ოკუპანტები ჩვენთან (ვიდეო) [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => ramdenad-akhlosaa-e-w-sazghvrebi-da-okupantebi-chventan-video [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-07-08 14:29:49 [post_modified_gmt] => 2017-07-08 10:29:49 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=144605 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 127270 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-05-03 14:12:23 [post_date_gmt] => 2017-05-03 10:12:23 [post_content] => შიდა ქართლის რეგიონში, ხაშურის რაიონში კოოპერატივმა „სურამი-2017“ „დანერგე მომავალის“ პროექტის ფარგლებში ახალი ხეხილის ბაღი გააშენა. „სურამი-2017“ პროგრამაში 2016 წელს ჩაერთო და 2 ჰექტარზე კენროვანი კულტურა (მაყვალი/ჟოლო), ხოლო 5 ჰექტარზე ვაშლის ბაღი გააშენა, რისთვისაც 61 075 ლარის ოდენობის თანადაფინანსება მიიღო, აქედან სარწყავი სისტემის მოწყობისთვის 12 250 ლარის სახელმწიფო დაფინანსება მიიღო, ხოლო 48 825 ლარი ნერგებზე. სოფლის მეურნეობის პროექტების მართვის სააგენტოს „დანერგე მომავალის“ პროექტის მენეჯერმა ლევან დოლიძემ, შიდა ქართლის გუბერნატორის მოადგილემ იოსებ ოქრომელიძემ და ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლებმა, შიდა ქართლში, ხაშურის რაიონის სოფელ გომში პროგრამაში მონაწილე ერთ-ერთი ბენეფიციარის, კოოპერატივი „სურამი-2017“ -ის ბაღი მოინახულეს. „დანერგე მომავლის“ პროექტის დაწყებიდან 2017 წლის მარტის ბოლოს მონაცემებით, შიდა ქართლის რეგიონში სულ 1 065 ჰა მიწის ფართობზე გაშენდა მრავალწლიანი კულტურის სხვადასხვა ხეხილის ბაღები, ხოლო გაცემულმა დაფინანსებამ შეადგინა 6 865 242 ლარი. ახალი ხეხილის ბაღების გაშენებისა და სარწყავი სისტემის მოწყობისთვის მთელი საქართველოს მასშტაბით გაშენებული ფართობი დღეის მონაცემებით შეადგენს 3 343 ჰექტარს, ხოლო დაფინანსების მოცულობა 16 368 274 მილიონ ლარს. სოფლის მეურნეობის პროექტების მართვის სააგენტო „აწარმოე საქართველოში - სწრაფი განვითარებისთვის“ ფარგლებში, ახორციელებს „ერთიან აგროპროექტს“, რომელიც გათვლილია გრძელვადიან განვითარებაზე და მისი მიზანია ისეთი გარემოს შექმნა, რომელიც ხელს შეუწყობს სოფლის მეურნეობაში კონკურენტუნარიანობის ამაღლებას, მაღალხარისხიანი პროდუქციის წარმოების სტაბილურ ზრდას, სურსათის უვნებლობის საერთაშორისო სტანდარტების დანერგვას. 