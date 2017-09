გიორგი გახარია: საქართველოს აქვს კარიბჭის როლი

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => odesa [1] => energetika [2] => giorgi-gakharia ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 161735 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => odesa [1] => energetika [2] => giorgi-gakharia ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 161735 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 83 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => odesa [1] => energetika [2] => giorgi-gakharia ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => odesa [1] => energetika [2] => giorgi-gakharia ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (161735) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (2427,2761,83) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 161444 [post_author] => 16 [post_date] => 2017-09-08 11:05:13 [post_date_gmt] => 2017-09-08 07:05:13 [post_content] => ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრი გიორგი გახარია უკრაინაში რიგით მეორე საერთაშორისო სატრანსპორტო კონფერენციაში მიიღებს მონაწილეობას. ,,ევროპა-აზიის ინტეგრირებული სატრანსპორტო კორიდორი“ ამ სახელწოდების რიგით მეორე მაღალი დონის, საერთაშორისო სატრანსპორტო კონფერენცია გაიმართება უკრაინის ქალაქ ოდესაში. კონფერენციის მიზანია, ევროპისა და აზიის მიმართულებით სატრანსპორტო კავშირების კონკურენტული უპირატესობების შექმნა. ღონისძიებას უკრაინის პრემიერ-მინისტრი ვლადიმერ გროისმანი გახსნის. მოგვიანებით კონფერენციაზე სიტყვით საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრი გიორგი გახარია გამოვა. საერთაშორისო სატრანსპორტო კონფერენციაში მონაწილეობას საქართველოსა და უკრაინასთან ერთად, რუმინეთის, ბულგარეთის, აზერბაიჯანის, ყახაზეთის, პოლონეთის, ლიტვის, ჩინეთის სამთავრობო დელეგაციები და კერძო სტრუქტურების წარმომადგენლები მიიღებენ. კონფერენციის ფარგლებში, უკრაინის პრემიერ-მინისტრის მონაწილეობით, პლენარული სხდომა გაიმართება. სხდომის თემებია: ევროპისა და აზიის ინტეგრირებული სატრანსპორტო დერეფნების განვითარების მიზნით მონაწილე ქვეყნების სატრანსპორტო პოლიტიკის ჰარმონიზაცია და ევროპა-აზიის მიმართულებით სატრანსპორტო ნაკადების ფორმირება. ღონისძიებაში საქართველოს მხრიდან მონაწილეობას, სამთავრობო დელეგაციის გარდა, საქართველოს რკინიგზის, ბათუმის პორტისა და ბათუმის საკონტეინერო ტერმინალის წარმომადგენლები მიიღებენ. ოდესაში საერთაშორისო სატრანსპორტო კონფერენცია ჩატარდება განახლებადი ენერგიის წყაროების ათვისება საქართველოსთვის პრიორიტეტულია

განახლებადი ენერგიის წყაროების მაქსიმალური ათვისება ჩვენს პრიორიტეტებში უმნიშვნელოვანესია, - ამის შესახებ ენერგეტიკის მინისტრი ილია ელოშვილი აცხადებს. ,,ახლა, როდესაც მსოფლიო უსაფრთხოების დონე მნიშვნელოვნადაა შესუსტებული, ენერგეტიკული უსაფრთხოების საკითხებს სასიცოცხლო მნიშვნელობა აქვთ, რათა უზრუნველყოფილი იქნეს ქვეყნების ნათელი მომავალი და მდგრადი განვითარება. ნავთობის ბირჟებზე ბოლოდროინდელი განვითარებული მოვლენებიდან გამომდინარე და თანმდევი არასაიმედო პროცესების გათვალისწინებით, ჩვენი ყველა ქმედება მიმართული უნდა იყოს ენერგოეფექტურობისაკენ, რაც გამოიხატება განახლებად ენერგიის წყაროებზე ეტაპობრივი გადასვლით. საქართველო მყარად დგას ამ კურსზე. მეტიც, განახლებადი ენერგიის წყაროების მაქსიმალური ათვისება ჩვენს პრიორიტეტებს შორის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესია. საქართველოს ხელუხლებელი ჰიდრო რესურსები და განახლებადი ენერგიის სხვა წყაროები უზრუნველყოფს ჩვენს ქვეყანაში ეკოლოგიურად სუფთა ენერგიისა და საექსპორტო პოტენციალის გაზრდას, ამგვარად ხელს უწყობს გამონაბოლქვის შემცირებასა და ევროკავშირთან ენერგეტიკის სფეროში თანამშრომლობას", - აღნიშნა ილია ელოშვილმა. მინისტრი ასევე შეეხო საქართველოს როგორც საიმედო სატრანზიტო ქვეყანას და ხაზი გაუსვა, რომ ქვეყანა მზადაა, მაქსიმალურად ხელი შეუწყოს აღნიშნული პოტენციალის სრული გამოყენებისკენ მიმართულ ქმედებებს. შეგახსენებთ, ილია ელოშვილი „ასტანა ექსპო 2017"-ის ფარგლებში, ყაზახეთის დედაქალაქ ასტანაში საერთაშორისო ფორუმში „ყაზენერჯი-2017, მომავლის ენერგიის შექმნა" მონაწილეობს. ასტანაში ენერგორესურსების ეფექტურ მენეჯმენტთან დაკავშირებულ საკითხებს განიხილავენ

ენერგეტიკის მინისტრი ილია ელოშვილი „ასტანა ექსპო 2017"-ის ფარგლებში, ყაზახეთის დედაქალაქ ასტანაში საერთაშორისო ფორუმში „ყაზენერჯი-2017, მომავლის ენერგიის შექმნა" მონაწილეობს. ენერგეტიკის სამინისტროს პრესსამსახურის ინფორმაციით, ორდღიან ფორუმზე სიტყვით გამოვა ყაზახეთის პრემიერ-მინისტრი ბაკიტჟან საგინტაევი. მოხსენებები უკვე გააკეთეს ყაზახეთის, ჩეხეთის, ფინეთისა და პოლონეთის ენერგეტიკის მინისტრებმა. ფორუმის ფარგლებში მონაწილეები განიხილავენ მდგრადი ენერგორესურსების ეფექტურ მენეჯმენტთან დაკავშირებულ საკითხებსა და პრობლემებს. ასევე, ენერგორესურსების წარმოების, შენახვისა და გამოყენების საკითხებს. კონფერენციაზე ისაუბრებენ ენერგიის წყაროების ხელმისაწვდომობაზე, კლიმატის ცვლილებასა და ნახშირორჟანგის ემისიების შემცირებაზე. ამასთან, განიხილავენ ალტერნატიული ენერგიის წყაროების გამოყენების სტიმულირებისა და ენერგოეფექტურობის პროგრამების განხორციელების საკითხებს. ფორუმი ორდღიანია და 8 სექტემბერს დასრულდება. ფორუმის ფარგლებში ენერგეტიკის მინისტრი ილია ელოშვილი პრესკონფერენციაშიც მიიღებს მონაწილეობას და ადგილობრივი და საერთაშორისო მედიასაშუალებების კითხვებს უპასუხებს. ცნობისთვის, ASTANA EXPO-2017 მასშტაბური გამოფენაა, რომლის სლოგანია ,,მომავლის ენერგია", რაც მიზნად ისახავს აამაღლოს ადამიანების ცნობიერება ენერგიის გამოყენების კუთხით და ენერგიის გამოყენება გახადოს რაციონალური და ეფექტური. წელს, 10 ივნისიდან 10 სექტემბრამდე საერთაშორისო გამოფენას ყაზახეთის დედაქალაქი ასტანა მასპინძლობს. ყაზახეთში გამოფენაში საქართველოსთან ერთად 115 ქვეყანა და 22 საერთაშორისო ორგანიზაცია მონაწილეობს. 