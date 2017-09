გიორგი მარგველაშვილი ოპოზიციურ პოლიტიკურ პარტიებთან ერთად შემუშავებულ კონსტიტუციის პროექტს ვენეციის კომისიას უგზავნის

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => giorgi-margvelashvili [1] => sakonstitucio-cvlilebebi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 165386 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => giorgi-margvelashvili [1] => sakonstitucio-cvlilebebi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 165386 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 52 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => giorgi-margvelashvili [1] => sakonstitucio-cvlilebebi ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => giorgi-margvelashvili [1] => sakonstitucio-cvlilebebi ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (165386) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (52,12791) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 165359 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-09-19 17:31:25 [post_date_gmt] => 2017-09-19 13:31:25 [post_content] => „არ ვაპირებთ ნორმის მიღებას, რომელსაც ექნება "ვენეციის კომისიის" უარყოფითი შეფასება,“ - ამის შესახებ პარლამენტის თავმჯდომარემ, ირაკლი კობახიძემ, საქართველო-ევროკავშირის ასოცირების კომიტეტის მეხუთე სესიაზე განაცხადა. კობახიძემ ყურადღება საკონსტიტუციო კომისიის მუშაობაზე გაამახვილა და აღნიშნა, რომ საკონსტიტუციო ცვლილებების პროექტი მაღალი მონაწილეობით იქნა შემუშავებული. „ამ მხრივ გამონაკლისი იყო მხოლოდ პრეზიდენტის ადმინისტრაცია,“ - განაცხადა ირაკლი კობახიძემ. მისივე თქმით, "ვენეციის კომისიას" საკონსტიტუციო პროექტთან დაკავშირებით 23 რეკომენდაცია აქვს წარმოდგენილი, საიდანაც 20 გათვალისწინებულია, დარჩენილი 3 კი, როგორც კობახიძემ აღნიშნა, ტექნიკური ხასიათის რეკომენდაციაა. ნორმას, რომელსაც "ვენეციის კომისიის" უარყოფითი შეფასება ექნება, არ მივიღებთ - ირაკლი კობახიძე საკონსტიტუციო ცვლილებებში პრობლემური საკითხებია - საჯად კარიმი

„ამ რეფორმაზე ბევრი შეკითხვებია და მისი ზოგიერთი ასპექტი, ვფიქრობ, წინააღმდეგობრივია," - ამის შესახებ ევროკავშირი-საქართველოს ასოცირების კომიტეტის თანათავმჯდომარემ, საჯად კარიმმა, საკონსტიტუციო ცვლილებებთან დაკავშირებით ევროკავშირი-საქართველოს საპარლამენტო ასოცირების კომიტეტის მე-5 შეხვედრის პირველ სამუშაო სესიაზე სიტყვით გამოსვლისას განაცხადა. მისივე თქმით, საპრეზიდნეტო მმართველობიდან საპარლამენტო მოდელზე გადასვლის კუთხით საქართველოს მოსახლეობის მოსაზრებები მნიშვნელოვანია. „ის პროექტი, რომელიც არის შემოთავაზებული, უნდა ვიფიქროთ, რომ არის ცვლილებები, სადაც არის პრობლემური საკითხები, მაგალითად, პროპორციული არჩევნების წესი როდის უნდა შევიდეს ძალაში. ევროპული ინსტიტუტები იზიარებენ ევროკომისიის მოსაზრებას, რომ საქართველოს პარლამენტმა უნდა გაითვალისწინოს "ვენეციის კომისიის" რეკომენდაციები და მიაღწიოს შეთანხმებას ყველა ძალასთან, სანამ საკონსტიტუციო ცვლილებები მისაღებად იქნება წარდგენილი," - განაცხადა საჯიდ კარიმმა. გიორგი მარგველაშვილმა კარტოფილის უხვი მოსავალი აიღო

საქართველოს პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა იმ კარტოფილის მოსავალი აიღო, რომლის თესლი მას ბელარუსის პრეზიდენტმა ალექსანდრ ლუკაშენკომ, 2016 წლის ოქტომბერში, თბილისში ვიზიტის დროს აჩუქა. შესაბამის ფოტომასალას პრეზიდენტი Facebook-ის საკუთარ გვერდზე აქვეყნებს. "ბარაქიან შემოდგომას გისურვებთ! ბელორუსული სათესლე კარტოფილის გამოყენებით, დაცულ აგროვადებში, უხვი მოსავალი - 1 ტომრიდან 6 ტომარა კარტოფილი მივიღეთ. მადლობა მეგობრებს!", - წერს მარგველაშვილი https://www.facebook.com/PresidentMargvelashvili/posts/818711914963750 ლუკაშენკოს მიერ ნაჩუქარი კარტოფილი, პრეზიდენტმა საკუთარ მიწის ნაკვეთზე - დუშეთში შარშანაც დათესა, მაგრამ, როგორც მან აღიარა, მოსავალი ისეთი უხვი ვერ მიიღო, როგორც ბელარუსის პრეზიდენტმა. მანამდეც გიორგი მარგველაშვილი აღნიშნავდა, რომ ის და ლუკაშენკო ერთმანეთს ეჯიბრებიან — ვინ უფრო დიდ მოსავალს აიღებდა. ნორმას, რომელსაც "ვენეციის კომისიის" უარყოფითი შეფასება ექნება, არ მივიღებთ - ირაკლი კობახიძე